Škodo po poplavah za predplačilo prijavilo 122 občin

Predhodna ocena škode je potrebna zato, da bodo lahko občine v skladu z zakonom o odpravi naravnih nesreč dobile predplačilo v višini 40 odstotkov. Rok je bil sprva postavljen za 1. september, a so imeli v več občinah težave, saj je škoda res obsežna, zato so ga za nekaj dni podaljšali.

Na ministrstvu so tudi potrdili, da so občine Direkciji za vode že poslale seznam lokalnih podjetij, ki bi lahko sodelovala pri čiščenju vodotokov, kot je bilo dogovorjeno 31. avgusta na sestanku v kabinetu predsednika vlade med predstavniki občin in Boštjanom Šeficem.