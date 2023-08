Škodo prijavite na spletu

Vse, ki ste v zadnjih dneh utrpeli škodo na premoženju v poplavah, v Zavarovalnici Sava pozivamo, da najprej poskrbite za lastno varnost in varnost svojih najbližjih, nato pa – v varnih okoliščinah – še za reševanje premoženja. Ker je obravnava škod najhitrejša, če je škoda prijavljena na spletu, prosimo vse zavarovance, v kolikor je le možno, da obiščete našo spletno stran www.zav-sava.si in tam izpolnite spletni obrazec za prijavo škode. Pri tem se lahko za pomoč pri prijavi obrnete na svojega zastopnika oz. pokličete na 080 19 20. V naslednjih tednih bomo vse svoje moči usmerili v pospešeno reševanje škodnih zahtevkov ter zavarovancem nudili vso podporo in pomoč.