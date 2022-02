Škofja Loka in Radovljica bosta dobili nov dom za starejše

Koncesijo za gradnjo in upravljanje novega doma v Škofji Loki je prejel Dom Hmelina iz Radelj ob Dravi. Kot je za STA povedal prokurist Miha Mihalj, so se za naložbo odločili, ker se jim zdi lokacija v Škofji Loki zelo lepa. Poleg tega so potrebe po domski oskrbi za starejše tako v lokalnem okolju kot tudi na območju širše Gorenjske precej večje od razpoložljivih kapacitet.

"Nov zasebni dom za starejše bo predstavljal dobrodošlo dopolnitev ponudbe obstoječega javnega doma za starejše ter mreže drugih socialnovarstvenih in oskrbnih storitev ter varovanih stanovanj za starejše, ki jih imamo oziroma jih razvijamo v naši občini," novo pridobitev pozdravljajo v Občini Škofja Loka in dodajajo, da bo novi dom hkrati dopolnil sodobni storitveni center, ki nastaja na območju nekdanje vojašnice.

Dom, ki bo lahko sprejel 156 oskrbovancev, bo zasnovan v obliki gospodinjskih enot, imel pa bo tudi štiri enote za osebe z demenco. Gradnja mora biti končana do konca prihodnjega leta. Kot je povedal Mihalj, se bo kmalu začela geomehansko raziskavo tal, ki bo dala tudi jasnejšo sliko, koliko bo naložba stala, trenutno pa je grobo ocenjena na okoli 10 milijonov evrov. Gradbeno dovoljenje naj bi prejeli do pomladi, nato bodo stekla dela.

S pripravami vse potrebne dokumentacije hitijo tudi v družbi SeneCura, ki je dobila koncesijo za gradnjo novega doma za starejše v Radovljici. V domu je načrtovanih sedem standardnih bivalnih enot in pet enot za osebe z demenco. Vsaka enota bo imela do 12 stanovalcev, skupaj pa bo tako v domu prostora za 144 ljudi.