Škofje v poslanicah zaželeli blagoslovljene in mirne velikonočne praznike

Evangeličanski škof Leon Novak pa je v poslanici poudaril, da nas velikonočni prazniki spomnijo na Kristusov križ, ki je bil na veliki petek postavljen kot znamenje, ki prekriža celotno človeško trpljenje in umiranje. A kot je izpostavil Novak, je Kristus iz navidezne nemoči in poraza izšel kot zmagovalec. "Za vsakim trpljenjem, za vsakim umiranjem in tragično smrtjo pride velika noč. Zmagoslavno dejanje Kristusa, ki je premagal smrt in nam zagotovil novo, svetlejšo prihodnost, nam je v upanje in tolažbo," je zapisal.

"Jezus nas vabi, naj ne ostajamo ob naših grobovih, naj se ne pogovarjamo o teži kamnov, naj se ne predajamo obupu nad življenjem, nad seboj, nad Bogom. Vabi nas, naj se tudi mi podamo v svojo Galilejo. Tja, kjer smo prvič bolj s srcem kot ušesi zaslišali povabilo: Hodi za menoj. In smo šli za Njim. Ker je v njem življenje, ker je življenje luč ljudi in ker luč sveti v temi," je zapisal ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore.

V cerkvah bodo zvečer potekale slovesne vigilije. Slovenski škofje jih bodo vodili v stolnicah, papež Frančišek pa v baziliki svetega Petra v Rimu.

Papež kljub zdravstvenim težavam načrtuje vodenje velikonočnih slovesnosti

Čeprav je papež Frančišek v petek v zadnjem hipu odpovedal udeležbo na križevem potu v rimskem Koloseju, je v skladu z napovedmi Vatikana pričakovati, da bo danes zvečer vodil velikonočno vigilijo, v nedeljo pa velikonočno bogoslužje, po katerem bo podelil blagoslov mestu in svetu.

Papež Frančišek še vedno načrtuje, da bo danes zvečer ob prisotnosti več tisoč romarjev z vsega sveta vodil velikonočno vigilijo v baziliki svetega Petra v Rimu, so danes potrdili v Vatikanu.

Enako velja za velikonočno bogoslužje v nedeljo na Trgu svetega Petra, po katerem bo podelil tradicionalni blagoslov mestu in svetu (urbi et orbi).

Papež je v petek zvečer v zadnjem trenutku odpovedal udeležbo na križevem potu, kar je znova sprožilo ugibanja in dvome glede njegovega zdravstvenega stanja. "Da bi ohranil svoje zdravje pred jutrišnjo vigilijo in velikonočno mašo, bo papež Frančišek danes zvečer sledil križevemu potu v Koloseju iz rezidence svete Marte," so v petek sporočili iz Vatikana. Dodali so, da posebnega razloga za skrb glede papeževega zdravja ni in da je bila odpoved zgolj previdnostni ukrep.

Številni so kljub temu podvomili v to, da je 87-letni poglavar Katoliške cerkve še vedno sposoben opravljati svoje naloge in dolžnosti, poroča AFP. Križev pot krhkega papeža, je pisalo na naslovnici današnje izdaje italijanskega časnika La Stampa, Il Messaggero pa je pisal o Frančiškovi odpovedi.

Frančišek se je do petka sicer udeležil več dogodkov pred veliko nočjo, vendar je bil v zadnjem času videti utrujen in je govorniške vloge večkrat prepustil sodelavcem. V začetku leta je sicer poudaril, da o odstopu ne razmišlja.