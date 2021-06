Papigo nimfo so sprva opazili na Trati, ujeli pa na Grencu. Nepoškodovano in očitno dobre volje so jo škofjeloški policisti odpeljali na Kliniko Loka, kjer jo lahko lastnik prevzame.

Policija vse, ki poznajo lastnika papige, poziva, naj pokličejo na Policijsko postajo Škofja Loka (04 502 37 00).