Skok v besedo, štiri krste, smrt legende in molitve za svetega očeta

Donald Trump še naprej jezi, navdušuje, razburja in zabava - odvisno, kako gledate nanj. V poplavi dogodkov in izjav je najprej izstopal nov duel pred kamerami z Emmanuelom Macronom, nato pa spor z Volodimirjem Zelenskim. Medtem se papeževo zdravstveno stanje nekoliko izboljšuje. V Gazi je Hamas predal trupla štirih izraelskih talcev. Poslovila sta se legendarni holivudski igralec Gene Hackman in Tomaž Tozon, originalni pevec Kekčeve pesmi in oče člana Čukov Jerneja Tozona.

OGLAS

Volodimir Zelenski in Donald Trump FOTO: Profimedia icon-expand

Pogovor o trajnem miru v Ukrajini se je v Ovalni pisarni sprevrgel v razgret spor med ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim ter ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in podpredsednikom JD Vancom. A zakaj je pogovor eskaliral do točke, da je ukrajinska delegacija Belo hišo zapustila brez podpisa dogovora o ukrajinskih mineralih? "Bila je zaseda," pravijo številni uporabniki spleta.

Emmanuel Macron in Donald Trump FOTO: AP icon-expand

Skoraj ne mine dan, ko Trump ne povzroča čustvenih odzivov občestva, bodisi pred kamerami bodisi prek zapisov na socialnih omrežjih. Emmanuel Macron je bil prvi evropski voditelj na uradnem obisku v Beli hiši, kjer se je s Trumpom strinjal glede nujnosti končanja vojne v Ukrajini, ne pa glede načina in pomoči, ki jo Ukrajina prejema od zahoda. Macron je ob tem med novinarsko konferenco Trumpa prijel za roko, ga s tem prekinil ter popravil njegove navedbe glede evropske pomoči Ukrajini.

Predaja štirih trupel v Gazi FOTO: Profimedia icon-expand

V Gazi je Hamas predal trupla štirih izraelskih talcev, med katerimi je tudi mati in njena dva majhna otroka, ki so jih zajeli na njihovem domu oktobra 2023. Četrto truplo pripada 83-letnemu novinarju. Zamaskirani in oboroženi borci Hamasa so ob predaji trupel na oder prinesli štiri črne krste, ki jih je Rdeči križ nato predal izraelski vojski. Kljub več kot enoletnim spopadom na območju Gaze, ki je močno uničena, z velikim številom mrtvih, ranjenih in beguncev, Hamas, kljub veliki premoči izraelske vojske, še vedno obstaja.

Bolnišnica v kateri se zdravi papež Frančišek FOTO: AP icon-expand

Medtem se je zdravstveno stanje papeža Frančiška znova izboljšalo in je na poti okrevanja, so nazadnje sporočili iz Vatikana. Pričakovati je sicer, da bo papež še nekaj časa ostal v bolnišnici, kamor so ga sprejeli pred dvema tednoma. Medtem se pred rimsko bolnišnico Gemelli še vedno zbirajo verniki, prižigajo sveče in molijo za papeževo zdravje.





Nesreča ameriškega potniškega letala v Torontu FOTO: AP icon-expand

Na letališču Pearson v Torontu se je zgodila letalska nesreča, ki bi lahko imela precej hujše posledice. Manjše potniško letalo se je ob pristajanju prevrnilo na glavo. Umrl ni nihče, več oseb je bilo poškodovanih, trije huje. Na krovu je bilo 80 oseb, evakuacijo pa je oteževalo sneženje in močan veter v sunkih do 35 vozlov.

Andrew in Tristan Tate FOTO: AP icon-expand

Ne dosegata magnitude Trumpa, vendar se močno trudita, da bi mu bila blizu. Brata Tate, Andrew in Tristan, sta z zasebnim letalom zapustila Bukarešto in se odpravila proti ZDA. V Romuniji sta obtičala zaradi obtožnic o domnevni trgovini z ljudmi, posilstvih in oblikovanju kriminalne združbe za spolno izkoriščanje žensk. Države nista smela zapuščati, dokler posebno romunsko tožilstvo, ki obravnava primer, ni odobrilo njune prošnje za zapustitev Romunije. Ta odločitev je v državi, kjer vlada visoka politična napetost zaradi razveljavljenih predsedniških volitev, sprožila ogorčenje javnosti.

Luka Dončić FOTO: AP icon-expand

Medtem se je ogorčenje zaradi transferja Luke Dončića iz Dallasa v Los Angeles pomirilo. Pri Lakersih je Dončić že začel nizati dobre predstave in mnogi so hitro pozabili navijati za Maverickse, sploh potem ko je ekipa Dončića in LeBrona na kolena spravila Nikolo Jokića in Denver Nuggetse. Dončić je z 32 točkami, desetimi skoki in sedmimi asistencami je tlakoval pot Lakersov do odmevne zmage v gosteh s 123:100.

Legendarni Gene Hackman je bil star 95. let, ko je svet pretresla novica o njegovi smrti. Poleg njega sta namreč na domu v Santa Feju umrla tudi njegova žena in pes. Policija je ugotovila, da pri okoliščinah smrti ni suma kaznivega dejanja. Še naprej ugotavljajo vzrok njune smrti. Kot izhaja iz policijskega poročila, sta bili trupli, ko so ju našli, že v procesu razkrajanja.

Umrli legendarni hollywoodski igralec Gene Hackman. FOTO: AP icon-expand

Tudi domačo sceno je pretresla smrt znane osebnosti. Umrl je Tomaž Tozon, oče Jerneja Tozona, pevca skupine Čuki. Tozon je bil član Slovenskega okteta, Kvarteta Do, dirigent, skladatelj in originalni pevec Kekčeve pesmi Dobra volja je najbolja. Bil je tudi umetniški vodja različnim oktetom ter zborovodja ali mentor številnim pevskim skupinam. Živel in delal je v Škofji Loki.