Skok v ledeno jezero: 25 junakov preplavalo 30 metrov

Potem ko so na novoletni dan najpogumnejši že tradicionalno zaplavali v Savinji, pa Soboškem jezeru, Dravi in morju, so se prvič letos s plavanjem dodobra ohladili še na Rakitni. Tam je 25 junakov in junakinj v ledenem jezeru preplavalo 30 metrov, zanje pa je ob tem navijala približno 300-glava množica. Zakaj se človek ob vetrovnem in mrzlem vremenu odloči odvreči topla oblačila in jih zamenjati za kopalke ter kako je plavati v vodi, zgolj stopinjo toplejši od ledišča?