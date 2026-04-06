Skok v morje le za najbolj pogumne

Piranski zaliv so zavzeli jadralci razreda optimis, koprske dvorane skoraj 100 rokometnih ekip iz šestih držav ... Tudi drugod, na sprehajalnih poteh ob morju in v mestih, je bila gneča. V tem času je za obisk obalnih krajev ključno vreme in to letos ni razočaralo.

Poleg tekmovalcev je bilo tako veliko rekreativcev. Številni so se sprehajali, kolesarili, začela se je tudi sezona tenisa. "Največ gostov prihaja iz Avstrije, Nemčije, ali pa Češke in Slovaške," razlaga Hari Ambrožič iz Tennis academy Portorož.

Že nekaj časa turistični delavci ugotavljajo, da se vračajo tudi Italijani, sicer pa so tuji gostje tisti, ki jih je bilo te dni največ. "Všeč so mi ti kraji, všeč so mi tenis igrišča, ljudje, vaša hrana. Všeč mi je vaša država, zato tudi prihajam sem," pravi eden od obiskovalcev.

Toliko obiskovalcev pa pomeni tudi polne restavracije in hotele. "V začetku preteklega tedna smo si obetali približno 80-odstotno zasedenost vseh kapacitet, nenazadnje pa je vreme vseeno poskrbelo, da so bile vse kapacitete skoraj povsem polne," pravi Dagmar Pečovnik iz Hotelov Eurotas.

Številni so se sprehajali v kratkih rokavih, tudi ob pogledu na morje je marsikoga že zamikalo, da bi skočil vanj, a ima to zaenkrat šele 13 stopinj Celzija. Da prve višje temperature še ne prinašajo poletja, pa dokazuje tudi pogled na sneg v daljavi za piransko punto.

So pa velikonočni prazniki že tradicionalno uvod v poletno turistično sezono. Ta je zaradi napetosti v svetu letos nekoliko nepredvidljiva, so pa glede na začetek lahko v panogi zadovoljni. "Vsako leto rečemo, da je velika noč tista, ki napove, kakšna bo sezona. Upamo, da se bo izkazala takšna, kot so bili velikonočni prazniki – torej sončna in polna gostov," je optimistična Pečovnikova.

V slovenski Istri bo turistično gledano sedaj nekaj zatišja, vse do prvomajskih praznikov, ko bodo hoteli znova polni.