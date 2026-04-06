Slovenija

Skok v morje le za najbolj pogumne

Koper, 06. 04. 2026 19.56 pred 13 minutami 3 min branja 1

Avtor:
Jaka Vran
Morje

Na kopnem ali na morju, na kolesu, peš ali z vetrom v jadrih. Obiskovalci Obale so na različne načine preživeli velikonočne praznike, večina aktivno. Vreme je kar vabilo k športnim aktivnostim, ki postajajo vse bolj pomembne tudi s turističnega vidika. 500 mladih jadralcev na regati v Portorožu in prek 1000 mladih rokometašev v Kopru je v spremstvu družin dodobra napolnilo hotele slovenske Istre. Kaj pa morje?

Piranski zaliv so zavzeli jadralci razreda optimis, koprske dvorane skoraj 100 rokometnih ekip iz šestih držav ... Tudi drugod, na sprehajalnih poteh ob morju in v mestih, je bila gneča. V tem času je za obisk obalnih krajev ključno vreme in to letos ni razočaralo.

Poleg tekmovalcev je bilo tako veliko rekreativcev. Številni so se sprehajali, kolesarili, začela se je tudi sezona tenisa. "Največ gostov prihaja iz Avstrije, Nemčije, ali pa Češke in Slovaške," razlaga Hari Ambrožič iz Tennis academy Portorož.

Že nekaj časa turistični delavci ugotavljajo, da se vračajo tudi Italijani, sicer pa so tuji gostje tisti, ki jih je bilo te dni največ. "Všeč so mi ti kraji, všeč so mi tenis igrišča, ljudje, vaša hrana. Všeč mi je vaša država, zato tudi prihajam sem," pravi eden od obiskovalcev.

Toliko obiskovalcev pa pomeni tudi polne restavracije in hotele. "V začetku preteklega tedna smo si obetali približno 80-odstotno zasedenost vseh kapacitet, nenazadnje pa je vreme vseeno poskrbelo, da so bile vse kapacitete skoraj povsem polne," pravi Dagmar Pečovnik iz Hotelov Eurotas.

Številni so se sprehajali v kratkih rokavih, tudi ob pogledu na morje je marsikoga že zamikalo, da bi skočil vanj, a ima to zaenkrat šele 13 stopinj Celzija. Da prve višje temperature še ne prinašajo poletja, pa dokazuje tudi pogled na sneg v daljavi za piransko punto.

So pa velikonočni prazniki že tradicionalno uvod v poletno turistično sezono. Ta je zaradi napetosti v svetu letos nekoliko nepredvidljiva, so pa glede na začetek lahko v panogi zadovoljni. "Vsako leto rečemo, da je velika noč tista, ki napove, kakšna bo sezona. Upamo, da se bo izkazala takšna, kot so bili velikonočni prazniki – torej sončna in polna gostov," je optimistična Pečovnikova.

V slovenski Istri bo turistično gledano sedaj nekaj zatišja, vse do prvomajskih praznikov, ko bodo hoteli znova polni.

Tudi na Hrvaškem so z velikončnim obiskom turistov zadovoljni, nastanitve so bile polne, skrbi pa jih kako bo med sezono. Zaradi vojne na Bližnjem vzhodu že poročajo o delni izgubi gostov z azijskih destinacij, ki imajo lete vezane na prestope v Dubaju ali Dohi. Hrvaški turistični delavci sicer ocenjujejo, da bodo letos imele ključno vlogo pri izbiri počitniških destinacij cene.

"S strahom nekako gledamo te podražitve, še posebej letalskih kart. Seveda to lahko vpliva na goste, da izbirajo destinacije, ki si jih lahko bolj privoščijo v primerjavi s tistimi, ki so dražje. Tako da mislim, da v tem trenutku bo za vsakega gosta, ki bo želel potovati in se odpraviti na dopust, cena ključna. Ne pričakujem pa zdaj neke konkretne podražitve, razen v primeru, če bodo cene res poletele v nebo, potem pa bomo morali najti nek kompromis," razlaga predsednica hrvaškega Združenja družinskih namestitev Barbara Marković.

V 130 dneh sezone Roglo obiskalo 200.000 smučarjev

Je velikonočna gneča na cestah le uvod v prometno obremenjeno sezono?

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Justice4all
06. 04. 2026 20.04
Hari je Car...
bibaleze
Portal
Genialen trik očeta, zaradi katerega otrok zaspi v nekaj minutah
Slovenska pevka Nina Pušlar bo postala mama
Slovenska pevka Nina Pušlar bo postala mama
6 znakov čustvenega zanemarjanja v otroštvu
6 znakov čustvenega zanemarjanja v otroštvu
Ne boste verjeli, kaj v kuhinji zmore že 2-letnik
Ne boste verjeli, kaj v kuhinji zmore že 2-letnik
zadovoljna
Portal
Preobrat, ki ga ni pričakoval nihče
Dnevni horoskop: Levi so polni motivacije, device bodo učinkovite
Dnevni horoskop: Levi so polni motivacije, device bodo učinkovite
Pozabite na črno, rjave jakne so v ospredju
Pozabite na črno, rjave jakne so v ospredju
Znani igralec je postal neprepoznaven
Znani igralec je postal neprepoznaven
vizita
Portal
Ta vrsta bolečine v hrbtu ni nedolžna – lahko kaže na resnejšo težavo
Kožna sprememba, ki je lahko prvi znak avtoimunske bolezni
Kožna sprememba, ki je lahko prvi znak avtoimunske bolezni
Ne boste verjeli, zakaj zares boli glava
Ne boste verjeli, zakaj zares boli glava
To se zgodi s prebavo, ko se prenajemo
To se zgodi s prebavo, ko se prenajemo
cekin
Portal
Kako se izogniti globam in celo aretaciji na potovanju?
Te finančne težave lahko ogrožajo zdravje vaših možganov
Te finančne težave lahko ogrožajo zdravje vaših možganov
Zato kar 36 odstotkov delavcev razmišlja o odpovedi!
Zato kar 36 odstotkov delavcev razmišlja o odpovedi!
Poletje je pred vrati, letalski prevozniki pa trepetajo
Poletje je pred vrati, letalski prevozniki pa trepetajo
moskisvet
Portal
To drevo je nočna mora za vaš avto: ne parkirajte pod njim med nevihto
Pahor brez zadržkov: 'Največji drama queen? Lado Bizovičar'
Pahor brez zadržkov: 'Največji drama queen? Lado Bizovičar'
Medtem ko drugi varajo, zvezdnik ni pogledal druge ženske
Medtem ko drugi varajo, zvezdnik ni pogledal druge ženske
Na POP TV in VOYO prihaja film, ki vas bo ganil do solz!
Na POP TV in VOYO prihaja film, ki vas bo ganil do solz!
dominvrt
Portal
Od plevela do kraljice vrtov in balkonov
Kako ustaviti mačko, da ne opravlja potrebe v vašem vrtu
Kako ustaviti mačko, da ne opravlja potrebe v vašem vrtu
Preprost trik: Kako skrajšati čas sušenja perila?
Preprost trik: Kako skrajšati čas sušenja perila?
Idealna rastlina za začetnike: preživi, tudi če jo pozabite zaliti
Idealna rastlina za začetnike: preživi, tudi če jo pozabite zaliti
okusno
Portal
Hitri piškoti, ki izgledajo čudovito: popolni za pomlad in praznike
Super ideja, kako porabiti potico
Super ideja, kako porabiti potico
Ta tradicionalna velikonočna jed iz starega kruha je pravi hit
Ta tradicionalna velikonočna jed iz starega kruha je pravi hit
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
voyo
Portal
Air
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Zajčja šola: Velika kraja jajc
Zajčja šola: Velika kraja jajc
