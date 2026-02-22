Slovenija
Preobrat: prihodnji teden se bo ogrelo vse do 18 stopinj
Konec prihajajočega tedna vremenoslovci napovedujejo že pravo pomlad. Temperature bodo ponekod po državi dosegle tudi 18 stopinj. Pa je zima res že rekla zadnjo besedo?
