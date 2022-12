Praznični oddih: 'Skok v toplejše kraje je med Slovenci za novo leto prva izbira'

V turistični agenciji Palma so nam potrdili, da si je turizem letos opomogel. "Potovanja in počitnice so nazaj v polnem zamahu. Predolgo so bile omejitve, zato so sedaj potovanja in počitnice prva izbira," povedo .

Z osebno izkaznico lahko državljan Slovenije izkazuje svojo istovetnost in državljanstvo in s katero lahko potuje v določene države. Slovenski državljan lahko z veljavno osebno izkaznico vstopi in (do 90 dni) prebiva v vseh državah Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora, na podlagi dvostranskih sporazumov pa lahko potuje tudi v Albanijo in Švico. Prav tako lahko s slovensko osebno izkaznico potujete v nekatere druge države. V katere je to mogoče, preverite na spletni strani ministrstva za notranje zadeve. Za obisk drugih držav morate imeti veljaven potni list.

Toliko, kot nas je, toliko je tudi različnih želja in preferenc pri potovanjih. A povpraševanje po prazničnem oddihu se lahko vseeno strne v nekaj osnovnih kategorij. "Največ povpraševanja je po toplih destinacijah, evropskih prestolnicah in mestih, smučanju, termah ...," naštejejo pri Palmi, kjer so za ta čas pripravili več ponudb za potovanja. "Skok v toplejše kraje je med Slovenci za novo leto prva izbira," pravijo.

Ob tem pa opažajo še, da je vedno več povpraševanj po daljših potovanjih. Pogoji za potovanja so se namreč sprostili, pojasnjujejo. Zelo malo je tudi takšnih gostov, ki čaka na zadnji trenutek. "To je prav posebnost zadnjega obdobja, načrtovanje počitnic ni več hipno, temveč organizirano in načrtovano v naprej. Tudi 'last minute' ponudbe praktično ni, razpoložljiva mesta se zapolnijo že prej," dodajajo.

Kako pa je z letošnjimi trendi? So se ti zaradi covidnih ukrepov v preteklih dveh letih kaj spremenili? "Velikokrat zasledimo, da potniki še vedno iz previdnosti vprašajo glede morebitnih covidnih omejitev. To je po eni strani povsem normalno, saj se bomo prvič po dveh letih odpravili na pot sproščeno, covidnih omejitev takorekoč skoraj ni več," odgovarjajo pri Palmi.

Medtem v Terme Dobrna v času božičnih in novoletnih praznikov beležijo zasedenost nastanitvenih kapacitet, ki je primerljiva lanski. Povečano povpraševanje tako domačih kot tujih gostov trenutno beležijo predvsem za silvestrovo. "V Termah Dobrna smo si cilje za leto 2022 postavili optimistično in v skladu z vsemi razmerami na trgu, ki se jih je dalo predvideti. Po letu 2021 je bilo tudi leto 2022 polno izzivov, ki smo jih več kot dobro izpeljali in poslovno leto kaže na dosego plansko zastavljenih ciljev," so navedli.

Kot so povedali v družbi Terme Čatež, v prazničnih terminih pričakujejo slovenske in tuje goste; med slednjimi izstopajo povpraševanja Italijanov, Srbov, Avstrijcev in Hrvatov. Turisti se zaenkrat zanimajo za kratkoročni oddih, termini povpraševanj pa segajo vse do konca prvega tedna januarja, ko se zaključujejo tudi prazniki v nekaterih bližnjih evropskih državah, so še navedli.

Dobrega obiska se med božično-novoletnimi prazniki nadejajo tudi v slovenskih zdraviliščih. Upajo, da bodo rezultati presegli pretekla leta. Čeprav je bilo letošnje leto polno izzivov, pa jih večina ocenjuje, da so jih uspešno naslovili. Tudi zato računajo, da bodo zastavljene načrte poslovanja izpolnili, so za STA povedali v Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč.

In seveda so od izbire potovanj odvisni tudi zneski. Ti se razpenjajo od nekaj deset evrov do tudi več tisoč evrov, ko gre za daljša in bolj eksotična silvestrovanja.

"Ob tem pa ne smemo pozabiti na sanjske destinacije." Največ povpraševanj so na tu zabeležili za Maldive, Sejšele, Zanzibar, Dominikansko republiko in Mehiko.

Številni so se zato odločili za polet na Madeiro, Malto, Egipt, Valencio, Porto z Lizbono, Dubaj in Abu Dhabi. Spet drugi so se odločili raziskati Bližnji vzhod: Oman, Maroko in Jordanija. "Samo za silvestrovanje pa so tradicionalno priljubljene prestolnice oziroma mesta - Istanbul, Pariz, Sicilija, Apulija, Barcelona, Budimpešta, Bratislava, Sarajevo, Beograd," dodajajo. Pravi potovalni hit, kot izpostavljajo pri Palmi, je letos postala tudi Albanija.

Tudi v celotni skupini Sava Hotels & Resorts - na Obali, Bledu ter v Termah Ptuj, Moravskih Toplicah in Zdravilišču Radenci - do konca leta pričakujejo dobro zasedenost. Termini za božič in novo leto so se v njihovih hotelih začeli intenzivno polniti s koncem oktobra, silvestrski termin pa je že skoraj zapolnjen. Z zasedenostjo kapacitet letos so zadovoljni, primerljiva je predkoronskemu letu 2019.

Kot še ugotavljajo, prevladujejo domači gostje, med tujimi pa prevladujejo tisti iz okoliških držav, ki se pripeljejo z avtomobilom, torej iz Avstrije, Nemčije, Hrvaške, Srbije, Italije, Švice in Madžarske. Na Bledu gostijo tudi goste iz Velike Britanije.

Realizacija števila nočitev na ravni primerljivega obdobja leta 2019 se ta mesec kaže tudi v Termah Zreče, kjer pa še vedno nekoliko zaostajajo za realizacijo v enakem obdobju leta 2021. "V desetih mesecih leta so Terme Zreče ustvarile 10,9 odstotka več prihodkov od prodaje kot v primerljivem obdobju leta 2019. Gostili smo 43.309 gostov in zabeležili 161.561 nočitev. V obdobju od januarja do oktobra so slovenski gostje ustvarili 70 odstotkov vseh nočitev. Največ tujih gostov pa je bilo s Hrvaške, Madžarske, Nemčije, Italije in Beneluksa," so sporočili. V času božično-novoletnih praznikov pa so trenutno zasedeni okoli 80-odstotno.

V Termah Portorož je medtem letošnja zasedenost med prazniki nekoliko slabša kot v letu pred izbruhom covida-19. So pa v času božično-novoletnih praznikov praktično že polno zasedeni v Termah Olimia. V Thermani Laško med božično-novoletnimi prazniki pričakujejo od 85- do 90-odstotno povprečno zasedenost kapacitet. Polno zasedeni so za božič in med tednom, za silvestrovo pa še imajo prostih nekaj sob.

Pričakujejo okoli 35 odstotkov italijanskih in enak delež domačih gostov, 15 odstotkov Avstrijcev in prav toliko tudi ostalih tujih gostov. Ob tem se nadejajo, da bodo v prazničnem času njihovi bazeni, savne in wellness centri privabili veliko enodnevnih gostov iz Slovenije. Leto naj bi zaključili z dobičkom in 26 milijoni evrov prihodkov.