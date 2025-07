Na glavo v Dravo

Okoli 20 stopinj ima Drava, prava osvežitev torej. Tekmovali so lahko samo profesionalni skakalci in skakalke. Za varnost je bilo odlično posrkbljeno, nepogrešljivi pri tem so tudi potapljači Potapljaškega društva Maribor.

Tekma pa je posebna tudi zaradi lokacije, saj poteka sredi mesta. Odlična pozicija za gledalce je tudi z brvi.

"Rad skačem sredi narave, a prav tako rad skačem pred občinstvom. Ko te gledajo ljudje, je to še nek dodaten adrenalin," priznava dvakratni svetovni prvak in desetkratni prvak serije Redbull Gary Hunt.