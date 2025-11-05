Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Skoraj 10.000 ljudi mora prekuhavati vodo: v Završnici fekalne bakterije

Žirovnica, 05. 11. 2025 15.13 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Ne.M. , STA
Komentarji
2

Okoli 10.000 prebivalcev žirovniške in dela jeseniške občine, ki se oskrbuje z vodo iz sistema Završnica, mora zaradi prisotnosti fekalnih bakterij od 27. oktobra prekuhavati pitno vodo. Ukrep bo ostal v veljavi, dokler ne bo vzpostavljeno kloriranje vode. Glede na dogovore z dobavitelji opreme bo to predvidoma do konca novembra.

Prebivalci žirovniške občine ter naselij Potoki, Koroška Bela, Slovenski Javornik, Blejska Dobrava in Lipce ter dela Jesenic, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Završnica, so bili vajeni kakovostne, neobdelane, čiste pitne vode izpod gora. V zadnjih dveh mesecih pa je bil zaradi prisotnosti fekalnih bakterij trikrat izdan ukrep prekuhavanja vode.

Opazovalni monitoring je pokazal, da je po ujmi prišlo do površinskega vpliva, ki se kaže predvsem ob izdatnejših padavinah.
Opazovalni monitoring je pokazal, da je po ujmi prišlo do površinskega vpliva, ki se kaže predvsem ob izdatnejših padavinah. FOTO: Kanal A

Žirovniški župan Leopold Pogačar razume slabo voljo prebivalcev, saj ukrep prekuhavanja ni prijeten, je pa nujen za zagotavljanje zdravja ljudi. Občina od javnega komunalnega podjetja Jeko pričakuje, da bo odkrilo vzrok onesnaženja in razrešilo težavo, ki se je začela pojavljati po vodni ujmi avgusta 2023.

Opazovalni monitoring je pokazal, da je po ujmi prišlo do površinskega vpliva, ki se kaže predvsem ob izdatnejših padavinah. Potencialni povzročitelji mikrobiološkega onesnaženja so lahko predvsem pašništvo, turizem, planinske koče, vikendi ali divjad, natančnega vzroka pa ni mogoče opredeliti, saj je bilo v dosedanjih neskladnih vzorcih število bakterij zelo nizko, so povedali v podjetju Jeko.

Natančnega krivca bo težko odkriti

Strokovna sodelavka za kakovost pitne vode v Jeku Elizabeta Mavrič je pojasnila, da bo natančnega krivca za onesnaženje težko odkriti. Pregledujejo sicer delovanje čistilnih naprav v planinskih kočah, nova uredba o pitni vodi pa jim bo dala nekaj več pristojnosti, da bodo lahko preverjali tudi druge ureditve.

"Nemogoče je, da bi v zelo kratkem času odkrili vzrok onesnaženja, treba pa je zagotoviti zdravstveno ustreznost in skladnost pitne vode," je izpostavil vodja oskrbe s pitno vodo v Jeku Matjaž Pezdir. Zato bodo na zajetju primorani vzpostaviti dezinfekcijo pitne vode z natrijevim hipokloritom oziroma klorom.

Župan Pogačar se zaveda, da prebivalci s tem ne bodo zadovoljni. "Tudi meni je žal, da bomo nekaj časa pili klorirano vodo, vendar je to edini ukrep, ki je ta trenutek izvedljiv," je izpostavil. Pezdir pa je zagotovil, da bodo dezinfekcijskega sredstva dozirali le toliko, kolikor bo nujno potrebno. Ljudje bodo tako ne glede na vremenske razmere pili varno, zdravstveno ustrezno vodo.

Kloriranje do konca novembra

Kloriranje bodo v dogovoru z dobavitelji opreme predvidoma vzpostavili do konca novembra. Vse dotlej bo ukrep prekuhavanja pitne vode ostal v veljavi, saj vodni vir ni več zanesljiv, zato ukrepa prekuhavanja zaradi varnosti po Pezdirjevih besedah ne smejo preklicati. Da je ravnanje Jeka pravilno, je po njegovih besedah pokazal tudi v ponedeljek opravljeni inšpekcijski nadzor.

Na dolgi rok bodo prebivalci v vsakem primeru lahko znova pili varno, neobdelano vodo, je zagotovil župan.
Na dolgi rok bodo prebivalci v vsakem primeru lahko znova pili varno, neobdelano vodo, je zagotovil župan. FOTO: Shutterstock

Pezdir je zagotovil, da si bodo v Jeku še naprej prizadevali odkriti vir bakterij. Hkrati bodo v raziskave vključili tudi geološki zavod. Kaže, da je onesnaženje vodnega vira, ki je bil pred tem zelo stabilen, neposredno povezano z ujmo leta 2023, ki je spremenila strugo in povzročila površinski vpliv, saj ni več naravnega filtra in se bakterije ob deževju spirajo v vodo.

Na dolgi rok bodo prebivalci v vsakem primeru lahko znova pili varno, neobdelano vodo, je zagotovil župan. V okviru načrtovane investicije v obnovo vodovodnega sistema Završnica bo namreč zgrajen tudi nov zbirni objekt, v katerem bo urejena UV dezinfekcija, ki ne vpliva na okus in sestavo vode. "Takrat bomo zopet pili vodo, s katero se bomo lahko hvalili," je poudaril Pogačar.

završnica pitna voda jesenice kloriranje prekuhavanje
Naslednji članek

Zaradi ležanja v cvetličnih koritih martinovanje dve uri krajše

Naslednji članek

SMS fotru: kampanja za preventivne preglede raka prostate

SORODNI ČLANKI

Na območju Kamnika in Komende onesnažena pitna voda

Na Koroškem pozivi k premišljeni rabi pitne vode

Ocena ljubljanske vode: 'Dolgotrajni okus in nežnost, ki ostane v ustih'

Po mesecu in pol voda v Maximarketu še vedno ni pitna

Voda v Maximarketu še vedno ni pitna: je šlo za namerno onesnaženje?

Zaradi kemičnega onesnaženja že peti dan brez pitne vode

Voda v Logatcu ni pitna: prepoved uporabe tudi za osebno higieno

Pitna voda za vse: za kakšno ceno?

V vodi prisotni paraziti, izdali ukrep prekuhavanja vode

Brez pitne vode: en izvir s prisotnostjo olja, drugi zaprt zaradi plazu

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Buča hokaido
05. 11. 2025 16.27
No vidite, da Jankovičev d. r. e. k. o. v. o. d, ko eni tako radi pišete, ni edini, verjetno pa bo mnogo boljše izdelan, kot marsikje drugje po Sloveniji.
ODGOVORI
0 0
brezveze13
05. 11. 2025 16.07
pa so si zopet veljaki nekaj izmislili, tako bo stekel neki projekt o vodooskrbi , koder se bo zopet lahko polnili lastne žepe
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330