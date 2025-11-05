Skoraj 10.000 ljudi mora prekuhavati vodo: v Završnici fekalne bakterije

Prebivalci žirovniške občine ter naselij Potoki, Koroška Bela, Slovenski Javornik, Blejska Dobrava in Lipce ter dela Jesenic, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Završnica, so bili vajeni kakovostne, neobdelane, čiste pitne vode izpod gora. V zadnjih dveh mesecih pa je bil zaradi prisotnosti fekalnih bakterij trikrat izdan ukrep prekuhavanja vode.
Žirovniški župan Leopold Pogačar razume slabo voljo prebivalcev, saj ukrep prekuhavanja ni prijeten, je pa nujen za zagotavljanje zdravja ljudi. Občina od javnega komunalnega podjetja Jeko pričakuje, da bo odkrilo vzrok onesnaženja in razrešilo težavo, ki se je začela pojavljati po vodni ujmi avgusta 2023.
Opazovalni monitoring je pokazal, da je po ujmi prišlo do površinskega vpliva, ki se kaže predvsem ob izdatnejših padavinah. Potencialni povzročitelji mikrobiološkega onesnaženja so lahko predvsem pašništvo, turizem, planinske koče, vikendi ali divjad, natančnega vzroka pa ni mogoče opredeliti, saj je bilo v dosedanjih neskladnih vzorcih število bakterij zelo nizko, so povedali v podjetju Jeko.
Natančnega krivca bo težko odkriti
Strokovna sodelavka za kakovost pitne vode v Jeku Elizabeta Mavrič je pojasnila, da bo natančnega krivca za onesnaženje težko odkriti. Pregledujejo sicer delovanje čistilnih naprav v planinskih kočah, nova uredba o pitni vodi pa jim bo dala nekaj več pristojnosti, da bodo lahko preverjali tudi druge ureditve.
"Nemogoče je, da bi v zelo kratkem času odkrili vzrok onesnaženja, treba pa je zagotoviti zdravstveno ustreznost in skladnost pitne vode," je izpostavil vodja oskrbe s pitno vodo v Jeku Matjaž Pezdir. Zato bodo na zajetju primorani vzpostaviti dezinfekcijo pitne vode z natrijevim hipokloritom oziroma klorom.
Župan Pogačar se zaveda, da prebivalci s tem ne bodo zadovoljni. "Tudi meni je žal, da bomo nekaj časa pili klorirano vodo, vendar je to edini ukrep, ki je ta trenutek izvedljiv," je izpostavil. Pezdir pa je zagotovil, da bodo dezinfekcijskega sredstva dozirali le toliko, kolikor bo nujno potrebno. Ljudje bodo tako ne glede na vremenske razmere pili varno, zdravstveno ustrezno vodo.
Kloriranje do konca novembra
Kloriranje bodo v dogovoru z dobavitelji opreme predvidoma vzpostavili do konca novembra. Vse dotlej bo ukrep prekuhavanja pitne vode ostal v veljavi, saj vodni vir ni več zanesljiv, zato ukrepa prekuhavanja zaradi varnosti po Pezdirjevih besedah ne smejo preklicati. Da je ravnanje Jeka pravilno, je po njegovih besedah pokazal tudi v ponedeljek opravljeni inšpekcijski nadzor.
Pezdir je zagotovil, da si bodo v Jeku še naprej prizadevali odkriti vir bakterij. Hkrati bodo v raziskave vključili tudi geološki zavod. Kaže, da je onesnaženje vodnega vira, ki je bil pred tem zelo stabilen, neposredno povezano z ujmo leta 2023, ki je spremenila strugo in povzročila površinski vpliv, saj ni več naravnega filtra in se bakterije ob deževju spirajo v vodo.
Na dolgi rok bodo prebivalci v vsakem primeru lahko znova pili varno, neobdelano vodo, je zagotovil župan. V okviru načrtovane investicije v obnovo vodovodnega sistema Završnica bo namreč zgrajen tudi nov zbirni objekt, v katerem bo urejena UV dezinfekcija, ki ne vpliva na okus in sestavo vode. "Takrat bomo zopet pili vodo, s katero se bomo lahko hvalili," je poudaril Pogačar.
