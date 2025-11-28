Svetli način
Zbranih skoraj 161 milijonov evrov: kam gredo sredstva?

Ljubljana, 28. 11. 2025 20.05 | Posodobljeno pred 37 minutami

Avtor
Urša Vrečar
Komentarji
16

V ponedeljek bo zaživela še zadnja izmed pravic dolgotrajne oskrbe, ki bo, kot zagotavljajo na ministrstvu za solidarno prihodnost, prinesla več sto evrov cenejše položnice za stanovalce. V blagajni za dolgotrajno oskrbo se je sicer nabralo že 160 milijonov evrov, do konca leta naj bi ta znesek znašal 255 milijonov. Kam konkretno gredo milijoni, za katere že od julija plačujemo obvezni prispevek?

Pet mesecev po uvedbi obveznega prispevka za dolgotrajno oskrbo bo s ponedeljkom uveljavljena tudi težko pričakovana pravica do oskrbe v domovih za starejše, s čimer bodo po ocenah ministrstva za solidarno prihodnost položnice za stanovalce v povprečju nižje med 200 in 800 evri.

S prispevkom se je do konca oktobra v blagajni za dolgotrajno oskrbo zbralo skoraj 161 milijonov evrov. Iz tega so danes 10,5 milijona evrov izplačali 125 izvajalcem institucionalnega varstva starejših za dodatne stroške dela in dodatne kadre. Okoli 150 tisočakov je znašal Telekomov julijski račun za izvajanje e-oskrbe. Največ sredstev pa je šlo Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 73 milijonov evrov za že staro pravico do dodatka za pomoč in postrežbo.

Od 1. decembra letos bodo ta dodatek lahko koristili le slepi in slabovidni, saj se pravica do njega izključuje s pravico do dolgotrajne oskrbe.

"Da ne bo bojazni, tisti, ki že prejemajo dodatek za pomoč in postrežbo in ne bodo prevedeni v sistem dolgotrajne oskrbe, torej tisti, ki so v domskem varstvu, bodo še naprej uživali to pravico do dodatka za pomoč in postrežbo," je povedal Marijan Papež, generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Domovi za starejše so v zadnjih mesecih zbirali soglasja stanovalcev za prevedbo v sistem dolgotrajne oskrbe, a to je šele prvi korak do nižjih položnic. Zadnji je podpis osebnega načrta, kar se mora zgoditi do 31. decembra. Da jih čaka izredno zahteven december, pravijo v Skupnosti socialnih zavodov. Pripraviti bodo morali okoli 17 tisoč prevedbenih osebnih načrtov, jih predstaviti stanovalcem ter pridobiti njihov podpis. Kratki roki predstavljajo tveganje za pravočasno izvedbo.

V Skupnosti socialnih zavodov zato znova pozivajo ministrstvo za solidarno prihodnost, naj rok podaljša za mesec ali dva oziroma pripravi krizni načrt za primer pričakovanih zapletov.

Na ministrstvu pa odgovarjajo, da je rok zakonsko določen in tako ni stvar poljubnega podaljševanja.

Do konca letošnjega leta naj bi se v blagajni s prispevkom zbralo dobrih 255 milijonov evrov. Da se iz te blagajne ne financira tudi pet novih zaposlenih na ministrstvu, temveč se njihove plače krijejo iz evropskih in kohezijskih sredstev, pravijo na ministrstvu za solidarno prihodnost. Gre za projektno enoto, ki naj bi, kot pravijo na ministrstvu, med drugim informirala javnost ter skrbela za izmenjavo informacij med različnimi institucijami, ki so vključene v projekt dolgotrajne oskrbe.

dolgotrajna oskrba pristojbine domovi za starejše prispevek
KOMENTARJI (16)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Morgoth
28. 11. 2025 20.46
+1
Maljevac ga zapravlja za spremljevalce.
ODGOVORI
1 0
Delavec_Slo
28. 11. 2025 20.45
+4
LENUHI jih dobijo!!!!!!
ODGOVORI
4 0
fljfo
28. 11. 2025 20.44
+3
Golob pravi, da Maljevac že ve.
ODGOVORI
3 0
Vera in Bog
28. 11. 2025 20.44
+2
A ni bilo tudi v Jugoslaviji podobno?
ODGOVORI
2 0
zmerni pesimist
28. 11. 2025 20.41
+3
Slabo kaže
ODGOVORI
3 0
Sloale
28. 11. 2025 20.40
+5
To je treba pa robija vorasat. On ma ze vse splanirano. Ce bo zmanjkal si bo pa se kak davek omislil. Saj je rekel ljudem je treba pobrat denar. Rabi ga tina, in ostali ki jih veeelo sponzorira nasa drzava.
ODGOVORI
5 0
PuntaChristo
28. 11. 2025 20.38
+2
Kam le??
ODGOVORI
2 0
kolo1982
28. 11. 2025 20.37
+2
Novembra nikamor, ker se ne da delat...November je.
ODGOVORI
2 0
kolo1982
28. 11. 2025 20.35
+2
V železnice, kam pa...
ODGOVORI
2 0
JApajaDAja
28. 11. 2025 20.32
+6
malo v prerazporeditev, ostalo pa za plače 108 garačev za 400 k/mes....?
ODGOVORI
6 0
ZIPPO
28. 11. 2025 20.31
+4
161 milijonov ne malo denarja.
ODGOVORI
4 0
Vera in Bog
28. 11. 2025 20.25
+5
Golobu za evtanazijo ha ha
ODGOVORI
5 0
Groucho Marx
28. 11. 2025 20.24
+6
Naslednja vlada bo ukinila presežna ministrstva.
ODGOVORI
6 0
St. Gallen
28. 11. 2025 20.36
+1
In bo denar za Velikonocnico+ Vnebohodnico
ODGOVORI
1 0
