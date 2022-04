Skoraj 29.900 družinam bo izplačan dodatek za veliko družino

Dodatek za veliko družino je letni prejemek, ki je namenjen družinam s tremi ali več otroki. Upravičenec je eden od staršev pod pogojem, da imajo otroci in eden od staršev skupno stalno ali začasno prebivališče v Sloveniji, so zapisali na ministrstvu.

Za vse upravičence do otroškega dodatka in za vse, ki so lani vložili vlogo za uveljavljanje pravice do dodatka za veliko družino, center za socialno delo odloči o pravici do dodatka za veliko družino po uradni dolžnosti. To pomeni, da ni treba vlagati posebne vloge.

Dodatek za veliko družino je bil letos usklajen z rastjo cen življenjskih potrebščin, zato ga bodo upravičenci za letošnje leto prejeli v omenjeni višini, ki je že usklajena. Tak dodatek bodo prejeli ne glede na to, kakšen znesek je izpisan na odločbi za letos.