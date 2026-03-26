Slovenija

Skoraj 80 % vzorcev svinjine z oznako slovenskega izvora verjetno tujih

Ljubljana, 26. 03. 2026 10.47

Avtor:
U.Z.
Svinjsko meso

Rezultati analize kažejo na zaskrbljujoče stanje pri označevanju svinjskega mesa v Sloveniji, poroča časnik Dnevnik. Skoraj 80 odstotkov preverjenih vzorcev naj bi bilo označenih kot slovensko poreklo, čeprav naj to v resnici ne bi držalo. Gre za ugotovitve, ki odpirajo resna vprašanja o preglednosti in verodostojnosti informacij, ki jih potrošniki dobijo ob nakupu mesa.

Sodeč po raziskavi, ki so jo izvedli Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto, Institut Jožef Stefan (IJS) in druge institucije, je kar 79 odstotkov svinjskega mesa, ki je naprodaj kot slovensko, uvoženega. To po mnenju Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije kaže na resne pomanjkljivosti pri sledljivosti in označevanju porekla ter spodkopava zaupanje potrošnikov v domačo ponudbo in poštenost trga.

Pri časniku Dnevnik so informacijo preverili pri Nives Ogrinc z Odseka za znanosti o okolju na IJS, ki se ukvarja z določanjem geografskega porekla živil. Kot je pojasnila, so v raziskavi analizirali 148 vzorcev svinjine, med katerimi je bilo 19 trgovinskih vzorcev označenih kot slovenskih. Prav ti vzorci iz prodaje so bili ključni za ugotovitev, da naj bi bilo približno 79 odstotkov vzorcev, označenih kot slovenski, verjetno dejansko tujega izvora.

Takšna neskladja po njenih besedah jasno kažejo na resen problem označevanja in opozarjajo, kako pomemben je nadzor nad poreklom hrane.

Bodite pozorni na oznako Izbrana kakovost – Slovenija ter na novo grafično podobo slovenske zastave na živilih, ki označuje, da je izdelek v celoti slovenskega izvora.
FOTO: Shutterstock

V raziskavo so vključili primerjalne vzorce svinjine iz več evropskih držav, med drugim iz Italije, Avstrije in Španije, ki po podatkih Statističnega urada sodijo med glavne dobaviteljice svinjskega mesa v Slovenijo. Metoda po njenih besedah zanesljivo pokaže, ali meso ni slovenskega izvora, ne omogoča pa natančne določitve države, ker za druge države nimajo ustreznih podatkovnih baz. Referenčne vzorce so sicer pridobili neposredno od slovenskih rejcev, medtem ko so komercialne kupili v trgovinah; restavracije in tržnice v raziskavo niso bile vključene.

Po ocenah prehranskega varuha Branka Ravnika podatek, da je skoraj 80 odstotkov analiziranih vzorcev svinjine z oznako slovenskega porekla verjetno tujega izvora, zahteva hiter in temeljit odziv nadzornih institucij. Za Dnevnik je opozoril, da med potrošniki že zdaj prevladuje nezaupanje v označevanje porekla, kar dodatno poudarja potrebo po doslednem nadzoru.

Izpostavil je tudi, da evropska pravila pri številnih živilih sploh ne zahtevajo navajanja porekla. To je obvezno predvsem pri določenih vrstah svežega mesa: pri govejem morajo biti navedene država rojstva, reje, zakola in razseka, pri svinjini in perutnini država reje, za vse sveže meso pa tudi država zakola in razseka.

Kupcem zato svetuje, naj bodo pozorni na oznako Izbrana kakovost – Slovenija ter na novo grafično podobo slovenske zastave na živilih, ki označuje, da je izdelek v celoti slovenskega izvora – od pridelave do predelave.

Po podatkih Agencije za okolje Slovenija uvaža vse več hrane: pred letom 2004 je bila več kot polovica hrane domače, od leta 2020 pa je domačega izvora le še manj kot petina.
FOTO: Shutterstock

Agrarni ekonomist prof. dr. Aleš Kuhar je medtem za Dnevnik opozoril, da rezultati izotopskih analiz lahko pokažejo izvor posameznih vzorcev mesa, ne povedo pa, kakšno je dejansko stanje na trgu kot celoti.

Po podatkih Statističnega urada je Slovenija pri svinjini močno izgubila samooskrbo – iz 77 odstotkov leta 2000 je upadlo na približno 35 odstotkov leta 2024, zaradi česar je jasen velik uvoz, še navaja Dnevnik. Raziskava Kmetijskega inštituta Slovenije kaže, da se je med letoma 2000 in 2020 število prašičerejskih kmetij zmanjšalo za več kot 70 odstotkov, predvsem zato, ker se številni rejci niso uspeli prilagoditi zahtevnejšim tržnim razmeram.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
xelA
26. 03. 2026 11.58
Še imamo v Sloveniji kakšno inštitucijo ki deluje?
Odgovori
+1
1 0
Tir1
26. 03. 2026 11.47
Tudi kmet ne ve, čigavo meso mu da mesar. Smo dobili že marsikaj od mesarja. Mislite, da kupite meso od kmeta? Ne od mesarja. Mesar samo odpelje živino.
Odgovori
0 0
JanezNovak13
26. 03. 2026 11.46
A ni bilo z medom tudi tako pri enem čebelarju? Šel v nizkocenovno trgovino in ga prodal kot svoj bio naraven oh in sploh med.
Odgovori
+1
1 0
aple2014
26. 03. 2026 11.43
Kam pa gre meso od slovenskega kmeta?
Odgovori
+1
1 0
boslo
26. 03. 2026 11.58
Izvoz
Odgovori
0 0
jablan
26. 03. 2026 11.42
Ja ljudhe a res še niste dojeli da je laž na vseh področjih zato jaz kupujem samo na poznanih kmetijah res je malo drazje ampak vsaj vem kaj jem
Odgovori
+3
3 0
zmerni pesimist
26. 03. 2026 11.40
Verjetno
Odgovori
0 0
brezveze13
26. 03. 2026 11.40
kupim živo pri kmetu
Odgovori
+1
1 0
peglezn
26. 03. 2026 11.36
naj se izpostavi trgovce, ki goljufajo... potem je pa na kupcih, če jim je/ni vseeno. Jaz npr. v Mercator že 10 let nisem vstopil, ker naše izdelke nadomeščajo s svojimi. Se spomnim prodajalke, ki mi je nabijala, da je hrvaška šunka cenejša. Ja, sej nepalci so tudi cenejši kot ona - če bo tko razmišljala.
Odgovori
+6
6 0
kolo1982
26. 03. 2026 11.31
Bo kdo odgovarjal?
Odgovori
+4
4 0
janimir
26. 03. 2026 11.35
Kralj in kraljica.
Odgovori
+4
4 0
Pa kaj
26. 03. 2026 11.31
slovenski domoljubni kmet..mojster prepakiranja, prevare in jamranja..sds šola
Odgovori
-3
2 5
jablan
26. 03. 2026 11.44
Piki kmet tega ne dela to delajo trgovske verige pamet ti ni ravno mocna stran
Odgovori
+2
2 0
Klepec666
26. 03. 2026 11.26
to je čisto vseeno, slovenski standardi so na papirju visoki, dejansko stanje pa je enako kot v Romuniji,tako, da je čisto vseeno ali je meso slovensko ali od kje drugje. Če inšpektorji koga dobija vsi skočijo na inšpektorje....pa čeprav se uporabljajo nedovoljeni antibiotiki, rastni hormoni......še marsikaj drugega
Odgovori
+4
5 1
jablan
26. 03. 2026 11.44
Res je zato jaz ne kupujem v trgovinah
Odgovori
0 0
janimir
26. 03. 2026 11.25
Vsak večji obrat imam dnevno prisotne in od strani proizvajalca dobro plačane inšpektorje . Kaj delajo ? Se prodajo za vrečko mesa, ali je še kaj drugega posredi ?
Odgovori
+5
5 0
janimir
26. 03. 2026 11.31
ima
Odgovori
0 0
Planetmiru
26. 03. 2026 11.21
Dokler bomo samo moralizirali, bo tako kot je. Ko bo kazen za tako zahrbtnost tako visoka, da prodajalcu še na misel ne bo prišlo, se bo to prenehalo. Enako stanje je pri mesu, zelenjavi, morda malo manj pri sadju, ker pač pomaranče pri nas ne uspevajo. Nič kaj boljše ni na tržnicah zgodaj spomladi, ko vidiš, da vsi prodajajo enake šopke čebule, redkvic, tudi solate itn. le da je cena 2x višja kot v trgovinah. V eni od trgovin sem v presledku 14 dni videval korenček z napisom "slovensko", na drugi, ta pravi nalepki, pa "Nizozemska". Nismo vsi ovce, zato se me na žalost parola "kupujmo slovensko" ne dotakne več kaj veliko, ampak sproti presojam kaj ja in kaj ne kupiti.
Odgovori
+2
2 0
štrekeljc
26. 03. 2026 11.21
Zadeva je enostavna: na Mađarskem kupijo industrijsko vzgojene prasce, jih pripeljejo (napol) žive v SLO, tu zakoljejo in je meso slovenskega porekla.
Odgovori
+4
5 1
janimir
26. 03. 2026 11.27
Gre bolj hitro, ne rabijo nič klati, še klavnice nekateri nimajo. Uvažajo cele vlačilce poceni sv. polovic, jih razrežejo in dele označijo kot domače....
Odgovori
+5
6 1
SLOVENSKI CHATGPT
26. 03. 2026 11.19
Svinjereja povzroca zasvinjanost. Naj se jo grejo drugje. Bolje za Slovenijo. Vprasajte Ihance pa vam bo vse jasno.
Odgovori
+0
1 1
jablan
26. 03. 2026 11.45
Se vidi da si umetno inteligenten
Odgovori
0 0
igornov
26. 03. 2026 11.19
Mislim, da lahko rečemo, da smo si sami krivi s sprejetjem zakonodaje. Če se še spomnite par let nazaj, ko je prišlo v javnost, kako je spisan zakon za trgovce. Pujsa uvozijo iz npr. Latvije, potem ga pa v Sloveniji razkosajo, narežejo zrezke, naredijo salame.....Vse to zapakirajo in imajo pravico na paket nalepiti nalepko "Slovensko poreklo", neglede na to, da je osnovna surovina iz tujine. To je čista farsa.
Odgovori
+4
5 1
Uporabnik1935308
26. 03. 2026 11.18
Pač kupiš tisto meso, ki je cenejše. Našega pa pustiš-saj sta ista
Odgovori
+2
3 1
jablan
26. 03. 2026 11.46
Ja kot ti ki na sebi šparaš na kmetiji direkt kupim in to je to
Odgovori
0 0
SLOVENSKI CHATGPT
26. 03. 2026 11.18
Spanska svinjina je boljsa.
Odgovori
-2
0 2
ibasumik
26. 03. 2026 11.19
možno, ampak naj na njej piše da je španska.
Odgovori
+1
2 1
jablan
26. 03. 2026 11.47
Vse kar je na kolicino ni dobro
Odgovori
0 0
