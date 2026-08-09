Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Skoraj dva tisoč ljudi, špricer in en sam 'na zdravje'

Maribor, 09. 08. 2026 16.12 pred 23 urami 7 min branja 47

Avtor:
Lara Mavrič
Podiranje rekorda v najdaljši zdravici

Sobotno avgustovsko jutro nad Mariborom ni bilo videti, kot da se pripravlja kaj velikega. Nebo so prekrivali oblaki, v zraku pa je ostal vonj po dežju, ki je ponoči namočil zemljo. A na pobočjih nad mestom je bilo že zgodaj živahno. Ljudje so prihajali od blizu in daleč. Nekateri so prišli z družino, drugi s starimi prijatelji, tretji pa so dogodek spremenili kar v celodnevni izlet.

Na prizorišču v Vodolah se je počasi oblikovala pisana množica. Vsak udeleženec je ob registraciji dobil kozarec, steklenico gazirane vode in barvno zapestnico, ki je določala njegov sektor. Lesene table ob poti so usmerjale ljudi, prostovoljci pa so jim pomagali najti pravo mesto. Vse skupaj je delovalo skoraj kot velika, dobro organizirana sestavljanka, v kateri je moral na koncu vsak človek stati točno tam, kjer je bilo predvideno.

In potem je bilo treba čakati. Čakati na trenutek, ko se bo 2000 ljudi vzdolž 1,3 kilometra dolge poti hkrati obrnilo drug proti drugemu, dvignilo kozarce in nazdravilo.

Do takrat pa je bilo dovolj časa za klepet in smeh ter seveda razprave o eni najpomembnejših štajerskih dilem: kakšen mora biti pravi špricer? Pol–pol ali ena proti dve?

"Enega še spijemo, pa gremo," je bilo mogoče slišati med ljudmi. Nazdravljalo se je že od jutra, kot so pojasnjevali drugi sodelujoči, je bilo namreč treba pred velikim trenutkom opraviti generalko. Iz zvočnikov se je ves dan predvajala slovenska glasba, med stojnicami so se mešali lokalni pridelovalci, družine in skupine prijateljev. Na prizoriščih je bilo čutiti tisto posebno štajersko domačnost, občutek, da se pravzaprav nikomur nikamor ne mudi.

Nekateri so prišli iz bližnjih krajev, drugi iz Maribora, našli pa so se tudi obiskovalci iz drugih delov Slovenije. Med njimi sta bili tudi sestri iz Murske Sobote, ki sta prihod na dogodek spremenili v mini oddih in se odločili, da bosta v okolici prespali. Nekoliko bolj nenavadna je bila skupina fantovščine, ženin in nekateri njegovi prijatelji so pripotovali celo iz Velike Britanije.

Tudi Brigita in Cvetko iz Male Nedelje sta prišla z nekoliko drugačno zgodbo. Pravzaprav sploh nista načrtovala, da bosta prišla sama. Prišla sta zaradi nečakinje, nato pa začela iskati družbo. Ko so drugi odpovedali zaradi dopustov in drugih obveznosti, je ostala preprosta rešitev, da prideta sama. Oba sta bila prepričana, da bo rekord padel.

"Vzdušje je super, vreme je super," sta ocenili, medtem ko je množica okoli njiju počasi polnila svoje sektorje.

Podiranje rekorda v najdaljši zdravici
Podiranje rekorda v najdaljši zdravici
FOTO: 24ur.com

Tudi prostovoljec Niko je imel jasen cilj. Na dogodku je pomagal usmerjati ljudi, vendar ni skrival, da mu je bilo pomembno predvsem to, da bi Slovenija prišla do novega rekorda. Takšni dogodki se po njegovem ne zgodijo pogosto, zato je bil vesel, da je lahko del zgodbe.

Medtem so se ljudje vse bolj razporejali. Barvne zapestnice so pokazale, kdo kam spada. Nekateri so iskali svoj sektor, drugi so še zadnjič skočili po pijačo, tretji pa so pogledovali proti nebu. Bo zdržalo?

Par kapljic je občasno padlo, vendar so oblaki ostajali. Na prizorišču pa je bilo vse bolj jasno, da bo naslednjih nekaj minut odločilnih.

Ko se je približevala ura za začetek, je bilo vse manj časa za sproščen klepet. Okoli 10.15 so se ljudje začeli bolj množično zbirati, približno četrt ure pozneje pa so jih organizatorji začeli usmerjati v njihove sektorje. Organizacija postavitve je trajala več kot uro. Prostovoljci so hodili med ljudmi, usmerjali kolone in preverjali, ali je vsak na pravem mestu.

Zdravica, dolga 1,3 kilometra

Potem je prišel signal in zdravica se je začela. Kozarci so se vzdolž poti dvigovali drug za drugim, ljudje so se obračali drug proti drugemu in si izrekli tisto preprosto, skoraj vsakdanjo željo, ki je bila tokrat namenjena več tisoč ljudem hkrati.

Zdravica je potovala vzdolž poti, dolge 1,3 kilometra, od starta nekoliko nad gostiščem Frajgraba, skozi posestvo Sončni raj in do cilja pri vinski kleti Hiša in vina Mak. Trajalo je približno 45 minut, da so vsi udeleženci trčili s kozarci in si izrekli zdravico.

Prijavljenih je bilo okoli 2800 ljudi, vendar jih je na prizorišče prišlo precej manj. Na koncu je sodelovalo nekaj manj kot 2000 ljudi. Kitajski rekord, ki znaša 2020 udeležencev, je tako ostal nedotaknjen. Zmanjkalo je le 66 ljudi.

A na Štajerskem zaradi tega ni bilo videti posebej dolgih obrazov. Navsezadnje je bil rekord le eden od razlogov, zaradi katerih so se ljudje tistega dne zbrali. Številni so poudarjali predvsem druženje, občutek pripadnosti in ponos na okolje, iz katerega prihajajo.

"Bistvena je pot," je že pred razglasitvijo poudarjal glavni organizator Bogdan Mak. Če bi šlo karkoli narobe, bi se bilo po njegovem pomembno vprašati, ali so se ljudje imeli dobro. In tega jim očitno ni manjkalo.

Bogdan Mak
Bogdan Mak
FOTO: 24UR

"Vse, kar se na Štajerskem dogaja, je treba podpirati," je pred začetkom povedala Maja iz Maribora. Pričakovala je, da bo dogodek "bombastičen". Bila je odločena, da bo tako tudi brez Guinnessovega certifikata.

Rudolf, domačin, je imel od dneva tri pričakovanja. Najprej druženje in nova poznanstva, nato rekord in nazadnje nekaj, kar je bilo morda še pomembnejše od številke v Guinnessovi knjigi rekordov, občutek, da lahko tudi majhna Slovenija stopi skupaj in se postavi ob bok precej večji Kitajski. "Smo samo dva milijona, oni pa imajo nekaj milijard," je razmišljal.

Klopotec, ki ni samo okras

Ko se je zdravica končala, se dan ni končal. Pravzaprav se je šele zares začel. Na vrsti je bila postavitev in blagoslov klopotca.

Na prvi pogled je klopotec le velik lesen objekt, ki bo odslej stal med vinogradi in s svojim značilnim zvokom opozarjal nase. A za Štajerce pomeni precej več. Je del vinogradniške tradicije in simbol prostora, kjer so se ljudje skozi generacije učili živeti z zemljo, trtami in vinom.

Bogdan Mak je želel s postavitvijo klopotca v dogodek vključiti prav ta del dediščine. Spomnil je na Malečniške brače, ki vsako leto postavljajo klopotec, in na staro trto, eno najbolj prepoznavnih rastlin Maribora.

Po njegovem je prav takšna tradicija nekaj, česar ne bi smeli potiskati na stran. Zato klopotec ni bil le nadaljevanje programa po poskusu rekorda. Bil je opomnik, od kod ta prostor prihaja.

Podiranje rekorda v najdaljši zdravici
Podiranje rekorda v najdaljši zdravici
FOTO: 24ur.com

Tudi župnik, ki je klopotec blagoslovil, je poudaril njegovo povezanost z ljudmi, ki delajo v vinogradih. Želel jim je dobro letino in zaščito pred ujmami, ki so v zadnjih letih vse bolj nepredvidljive. Vino pa je povezano tudi z dolgo versko in kulturno tradicijo.

In tako se je med vinogradi srečalo več svetov: sodobni poskus vpisa v Guinnessovo knjigo, stara vinogradniška tradicija, lokalna skupnost in preprosta želja po druženju.

"Ne samo takrat, ko je nekaj narobe"

Prav slednje je bilo po besedah organizatorja tudi bistvo celotnega dneva. Mak zavrača predstavo, da je bil dogodek zgolj promocija alkohola. Zanj je bila glavna beseda, ki jo ljudje izrečejo ob nazdravljanju, "zdravje".

"Ko dvigneš kozarec proti neznancu, mu v resnici zaželiš nekaj zelo preprostega. Da bi bil zdrav." In prav zato je želel, da bi ljudje na enem mestu naredili nekaj skupaj.

"Ne samo takrat, ko je nekaj narobe," je bila njegova misel. Slovenci znamo stopiti skupaj ob naravnih nesrečah in drugih težkih trenutkih. Zakaj ne bi znali stopiti skupaj tudi takrat, ko se želimo samo družiti, nazdraviti in se imeti lepo?

Iz tega razloga so pripravili program za različne generacije. Na eni strani hriba so bila igrala, zipline in animacije za otroke, drugje glasba in druženje odraslih, med stojnicami so dišali čevapčiči, obiskovalci pa so lahko pokukali tudi v vinsko klet in izvedeli več o vinogradništvu.

Rekorda ni, spomin ostaja

Na dogodku so bile prisotne tudi vinske kraljice, ki so prihod na prizorišče razumele kot poklon Štajerski in slovenskemu vinogradništvu.

"Najboljši špricer je štajerski špricer," je prepričana Anja Simonič, vinska kraljica občine Duplek. Tudi druge vinske kraljice so poudarjale isto: da je dan priložnost, da se ljudje povežejo in skupaj pokažejo, česa so sposobni.

Podiranje rekorda v najdaljši zdravici
Podiranje rekorda v najdaljši zdravici
FOTO: 24ur.com

Rekorda tokrat nismo podrli, zato organizatorji že pogledujejo proti ponovnemu poskusu naslednje leto.

A ko so se kozarci nehali dvigovati zaradi Guinnessa, so jih ljudje še vedno dvigovali drug proti drugemu. Tokrat brez štoparice, brez štetja in brez pogleda proti Kitajski. Samo za zdravje. In morda je bil prav to rekord, ki ga je bilo tistega dne najlažje doseči.

Še vedno pa je bilo mogoče slišati smeh in tisti značilni stavek, ki je postal skoraj neuradni slogan dneva: "To še spijemo, pa gremo." Samo da se ni nikomur zares mudilo domov.

špricer rekord zdravica Guinessova knjiga

81 let po tragediji: ali smo danes bližje jedrskemu spopadu kot kadarkoli prej?

Motorist trčil v srno, padel in si zlomil več reber in ramo

24ur.com Blato se suši, 72.000 obiskovalcev festivala Burning Man se bo vrnilo domov
24ur.com V boju z ognjeno pošastjo, ki Kras spreminja v pepelnato puščavo
24ur.com V Planici niso navijali le za skakalce: Slovenija reciklira v Planici
24ur.com Zakaj se še vedno vračamo v tista poletja?
24ur.com Apres-ski brez skija
24ur.com Panika na ulicah in strah, da bo najhuje šele prišlo
24ur.com Zaseden vsak centimeter Obale: 'Kot v času stare slave. Naj traja čim dlje'
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI47

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Verus
10. 08. 2026 15.00
Ne, NI bil EN na zdravje, ampak jih je bilo med 2000 in 4000. Ni samo eden rekel "na zdravje", verjetno pa ne tudi vsi. Skratka neumnost čisto po naše. Neumni rekordi, neumni povzetki, neumne trditve, ki de fakto nimajo veze z resničnim itd.
Odgovori
0 0
JApajaDAja
10. 08. 2026 12.15
na štajerskem se ne pije na "kozarček"-pri nas se špricar pije na metre.....
Odgovori
0 0
Smuuki
10. 08. 2026 12.04
Špricer ali pivo. Odločitev je lahka. Špricar lahko narediš 20% vina 80% vode ali 50:50. Pivo pa vedno 4,8%. Vedno več nas je ko favoriziramo špricar
Odgovori
0 0
Stauffenberg
10. 08. 2026 11.08
Človeška neumnost je brezmejna.
Odgovori
+0
1 1
Vojko Kos
10. 08. 2026 10.45
Liter vina 20 eur, špricer 2 eura?! NORO!!!! Da se popije ta slabo po vrhunskih cenah.😡
Odgovori
+2
2 0
Crazy_Horse
10. 08. 2026 09.34
pijanci
Odgovori
-3
1 4
GUNDABAD
10. 08. 2026 08.22
Če bo blo to na Dalenjskem, bi Martin Strel zrihtal fse da pridejo punce iz Brazilije :)
Odgovori
+1
1 0
Lujzek Biber
09. 08. 2026 21.58
Za slovenceljna je alkohol neobhoden povsod.
Odgovori
-3
2 5
Mio56
09. 08. 2026 21.44
eee to pa je stajerska sposobnost...ko se za na spricr nemorejo zbrat zadost ljudi!!
Odgovori
+1
4 3
mr.poper
09. 08. 2026 21.40
Dobra varianta ,še za druge ,da naredijo kaj podobnega !
Odgovori
-1
1 2
txoxnxy
09. 08. 2026 21.33
A se je največji sovražnik slovenskega ljudstva in običajev dr Keber tudi udeležil dogodka ?
Odgovori
+4
6 2
JAZsemTI
09. 08. 2026 20.02
Zdaj se najbolj bunijo tisti, ki niso bili tam. Samo 2000 jih je bilo. To je malo večja gasilska veselica/pijanica , kij jih je v deželi Krajnski na tisoče. Takrat pa je vse OK, ker s(m)o bli zraun😏
Odgovori
-3
2 5
Mio56
09. 08. 2026 21.45
ce bi blo kje objavljeno in bi bil spricr po normalni ceni ga ni hudica da nebi rekord podrli za vsaj 60x, ne pa da je manjkalo 60 oseb.
Odgovori
+1
2 1
I am lost.
09. 08. 2026 19.29
To so zanalašč imeli premalo število udeležencev..da bodo lahko drugič še enkrat ga žlokali..
Odgovori
+3
4 1
sivabrada
09. 08. 2026 19.11
Celi dan na zdravje,na zdravje...,zjutraj pa ves bolan. :)
Odgovori
+6
6 0
anjerd
09. 08. 2026 19.05
vau, to pa je dosezek, pijanci na kupu🤔
Odgovori
-8
4 12
JApajaDAja
09. 08. 2026 18.48
na zdravje za zdravje moja štajerska !
Odgovori
+6
7 1
Andrej 007
09. 08. 2026 18.39
Na zdravje,dobri ljudje...
Odgovori
+9
13 4
Slovenec007
09. 08. 2026 18.38
Klasičen slovenski rekord....
Odgovori
+7
7 0
Evridik
09. 08. 2026 18.03
Bolano , ni da ni !
Odgovori
-12
5 17
JAZsemTI
09. 08. 2026 17.53
Rekord ni pado, Marjan pa je pado. In to večkrat😏
Odgovori
+9
10 1
bibaleze
Portal
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897