Skoraj milijonsko tožbo Janeza Janše bodo obravnavali v Celju

Obravnava bi se morala začeti že prejšnji mesec, vendar so narok v Ljubljani zaradi predloga Janševega odvetnika Francija Matoza za prenos krajevne pristojnosti na drugo sodišče odpovedali. Tričlanski senat je odločitev za sojenje v Celju sprejel zaradi videza nepristranskosti.

Kot je novembra povedal Matoz, dvomijo v nepristranskost odločanja, saj so med toženimi tudi nekateri, ki so nekoč sodili na ljubljanskem okrožnem sodišču ali pa so zaposleni v isti sodni stavbi. Pri tem se Matoz sklicuje na sodno prakso iz tožbe SDS, kjer je vrhovno sodišče primer iz ljubljanskega višjega preneslo na mariborsko.

Janez Janša z odškodninsko tožbo od države, nekdanje tožilke in štirih sodnikov zahteva nekaj več kot 900.000 evrov odškodnine. Očita jim nezakonito delo v procesu Patria, ki je na koncu zastaral. Poleg države so med toženimi nekdanja državna tožilka in zdajšnja odvetnica Branka Zobec Hrastar, avtorica obtožnega predloga v zadevi Patria, okrajna sodnica Barbara Klajnšek, ki je na prvi stopnji Janšo, Antona Krkoviča in Ivana Črnkoviča obsodila na zaporne kazni.