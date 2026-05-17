Milenijci in gen Z: skoraj polovica jih živi od plače do plače

Ljubljana, 17. 05. 2026 08.37 pred 56 minutami 3 min branja 34

Avtor:
STA N.L.
Stres

Glavna skrb za generacijo Z in milenijce so peto leto zapored življenjski stroški, ki prekašajo druge družbene in delovne izzive, je pokazala globalna raziskava družbe Deloitte o generaciji Z in milenijcih. Ugotovitve izpostavljajo tudi pomen ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem ter podpore duševnemu zdravju zaposlenih.

Raziskava, ki so jo izvedli med več kot 22.500 posamezniki iz 44 držav, je pokazala, da je finančni pritisk postal glavna značilnost dela, življenja in načrtovanja prihodnosti generacije Z in milenijcev. Skoraj polovica vprašanih je namreč poročala, da živi od plače do plače.

Na karierne odločitve in izbiro lokacije dela neposredno vpliva tudi cenovna dostopnost stanovanj. Posledično več kot polovica generacije Z in milenijcev zaradi finančnega položaja odlaša s sprejemanjem pomembnih življenjskih odločitev, kot so poroka, ustvarjanje družine, ustanovitev podjetja in nadaljnje izobraževanje.

"Kljub temu optimizem vztraja, zlasti med generacijo Z, saj 53 odstotkov pričakuje izboljšanje svojega osebnega finančnega položaja v naslednjem letu," so v sporočilu za javnost pojasnili v družbi Deloitte.

FOTO: Shutterstock

Ob tem opozarjajo, da so družbe, ki se na te pritiske odzovejo s konkurenčnim plačilom in ugodnostmi, ki pomagajo pri reševanju finančnih omejitev, kot so podpora pri stanovanju, pomoč pri študentskih posojilih ali večja izbira pri razporejanju nagrad, morda bolje pripravljene na privabljanje in zadrževanje talentov.

Zanimanje za vodstvene položaje na splošno visoko

Kot ugotavlja raziskava, se generacija Z in milenijci pri izbiri kariere usmerjajo v dolgoročno ustreznost in ne v kratkoročno napredovanje. Tako le šest odstotkov vprašanih navaja doseganje vodilnega položaja kot primarni karierni cilj. Pri tistih, ki vodenju ne dajejo prednosti, so najpogostejše ovire dojemanje stresa in izgorelosti, prekomerna odgovornost ter skrbi glede ravnotežja med delom in zasebnim življenjem.

Čeprav je takojšnje vodenje manjša prioriteta, pa je zanimanje za vodstvene položaje na splošno visoko. V primeru izpolnitve določenih pogojev, kot so višje plačilo, prilagodljive delovne ureditve in jasnejše karierne poti, si višjih vodilnih položajev v času kariere želi 76 odstotkov sodelujočih generacije Z in 67 odstotkov milenijcev.

FOTO: AP

Stres še vedno ostaja prisoten

Glede na rezultate raziskave približno tri četrtine generacije Z in milenijcev že uporablja umetno inteligenco pri vsakdanjem delu, kar v primerjavi z lansko raziskavo predstavlja krepko rast.

"Umetna inteligenca pozitivno vpliva na učinkovitost in kakovost dela ter na ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem. Poleg produktivnosti jo uporabljajo tudi za prepoznavanje priložnosti za učenje in razvoj, iskanje kariernih nasvetov ter obvladovanje stresa," so pojasnili v družbi Deloitte.

Kljub razširjeni uporabi pa mnogi sodelujoči v raziskavi menijo, da njihove organizacije niso dovolj pripravljene na spremembe, ki jih prinaša.

Čeprav se splošno duševno zdravje pri obeh generacijah izboljšuje, pa je raziskava pokazala, da stres še vedno ostaja prisoten. Med razlogi za to so pogosto finančni pritiski in delovni dejavniki, kot so dolge delovne ure in digitalna utrujenost.

Na podlagi ugotovitev raziskave sicer organizacije kažejo napredek pri obravnavi duševnega zdravja zaposlenih in vzpostavljanju politik podpore. Prav tako se povečuje zaupanje v podporo vodij.

KOMENTARJI34

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Eksiflajs96
17. 05. 2026 09.33
Problemov je tle vec. Eno je to da zaposlijo 10 tujcov za minimalca k recimo 2 3je lahko to z lahkoto naredijo seveda ce bi jih placali namesto 1000 raje 2000+ e. Pa pomnozte to potem z ogromno podjetij k jih imamo. Potlej 2. Tezava res da se veliko mladim ne da, oziroma bi najraje imel 100e/h ampak tko zal ne gre. 3. Obdavceno je vse prevec. 4. Ni pravicno financiranje druzinskih clanov, 2 k sta v najemu s placo skupaj 2000e imata vrtca za otroka 500e? Seprav vziganje po malih ljudeh? 5. Razne funkcije kot politika, javna uprava,... vsaj polovica je ze zdavnaj penzjonistov ki mladim odzirajo dostojno placo zaradi lastnega pohlepa.. 6. Firme drzavne kot recimo petrol, dars.. miljardni dobicki delavci in zaposleni pa na minimalcih??Ogromno malenkosti n se na koncu nabere konkretnih resitev.. Samo pohlep je tle krivec..
Odgovori
0 0
planinec123
17. 05. 2026 09.32
Starejšim generacijam je bilo veliko težje, a niso bili razvajeni in so si hiše gradili sami in to z velikimi odrekanji, pa tudi avto je bil redek. Poglejte si zdaj, koliko 18-letnikov se vozi v šolo z avtomobili, pa telefoni... Ce bi morali iti v vojsko in to kam 900 km na Jug, kot je je bilo to nekoč, pa itak ni besed.
Odgovori
+1
1 0
Rock8
17. 05. 2026 09.32
Itak,jih razumem
Odgovori
-1
0 1
Givmi5
17. 05. 2026 09.30
Jaz menim, da naša slovenska POLICIJA mora imet konkretna pooblastila, ko naleti na tako eksremen primer. Tu ni milosti. Kot je nekdo rekel ... Miličniki v stari Yugi bi to porihtali 1,2,3 ...
Odgovori
0 0
Stojadina-sportiva
17. 05. 2026 09.27
Jazbinškovci so dobro skozi prišli...in potem nam mlajšim očitajo, kako vi ne morete mi smo pa lahko...
Odgovori
+2
3 1
BMReloaded
17. 05. 2026 09.13
Ne pozabit, da ti za vsakega otroka odbijejo 300 eur pri kreditni sposobnosti, kar je sicer prav, pomeni pa, da bi morale biti place vsaj 3x visje, da bi si lahko mlada druzina z dvema ali tremi otroci lahko kupila lastno nepremicnino pri trenutnih cenah. Prisparali pri teh placah zagotovo ne bodo...pa to. Tu mladim vse dol pade. Tudi meni bi...pa to.
Odgovori
+3
6 3
razumi če lahko
17. 05. 2026 09.24
25 let sem šparal in potem zgradil hišo brez kredita in sem preživel nič mi ne manjka danes bi pa morali vsi takoj imeti vse !
Odgovori
+3
5 2
zurc
17. 05. 2026 09.24
a je tolki težko še ene par let živet pri starših skupaj z partnerjem in otrokom če ga že naredita in se staršem malo prilagodit ,jim pomagat in biti tiho tistih par let.vtem času lahko daš če sta oba zaposlena celo plačo na stran in v petih letih se nabere ,za krasen polog pa si kupiš stanovanje
Odgovori
0 0
BrkoBrki?
17. 05. 2026 09.11
Večina te generacije dela malo in pričakuje vse. Seveda dajejo prednost svojemu privat življenju ampak ne morete hkrati pričakovat visokih plač, visokih položajev v firmi in pa visoke stopnje znanja, ki ga za vsa vaša pričakovanja potrebuješ. Dvignite riti, zagrabite za delo, ucite se od izkušenih kolegov, pa bo vse to, česar si želite prišlo samo od sebe. Če boste pa med šiitov razmišljali samo o svojih internetnih profilih in svojih sledilcih ter hodili vsako uro na čik pavze boste pa ostali tam.kjer ste
Odgovori
+6
8 2
zurc
17. 05. 2026 09.08
toliko kot je danes možnosti zaslužka ni bilo še nikoli ,toliko kot je denarja brez dela tudi ni bilo še nikoli,kdor hoče danes si nekaj naredit si lahko lažje kot v preteklosti in tudi pride do svojega stanovanja hiše,res pa ne takoj ,kot to hočejo današnje generacije.Je pa tudi res ,moraš nekaj znat biti vstrajen in iznajdljiv ,to pa žal niso vsi.In ravno zato so take socialne razlike ,kar je tudi prav.Kdo dela in ustvarja naj ima
Odgovori
+5
9 4
Prelepa Soča
17. 05. 2026 09.25
zurc... kako močno se strinjam z napisanim. Non stop točno to govorim, da, če bi bil vsaj 30 let mlajši v današnjih časih, kako "enostavno" je priti do zaslužka.... le vztrajen moraš biti in seveda imeti tudi neka znanja.
Odgovori
+1
2 1
zurc
17. 05. 2026 09.32
delo se išče ne pa delo tebe išče,to se danes dogaja ,znanja in izkušnje pa pridobivaš medtem ko delaš in vseskozi tuhtaš kako bi kakšno stvar izboljšal in v tem našel dodaten zaslužek
Odgovori
+1
1 0
Chrome
17. 05. 2026 09.08
Stegni se kot se lahko pokriješ, tega se marsikdo ne zaveda. Potem pa vidiš, nekoga na minimalcu s telefonom vrednim 1000€+ in avtomobilom z 8 letnim posojilom 🙂. Ni sramota imeti manj.
Odgovori
+7
7 0
ajdanakolesu
17. 05. 2026 09.07
Razvajenci, ki ne poznajo skromnosti ampak spletno pozornost, afnanje in nakupovanje...že OŠ so dekleta na pol gola da zbujajo pozornost, namazana in narisana po obrazu, persingi, tetovaže in dolgi kremplji na rokah...meni se smilijo, ko jih pijane, zadete pripeljejo na Urgenco.
Odgovori
+6
10 4
razumi če lahko
17. 05. 2026 09.01
Anketa je eno realnost pa je čisto druga ! Vedno je denarja premalo take težave so imeli naši starši take imamo mi in take bodo imeli naši otroci razlika je samo v prioritetah , ki jih generacija Z postavi popolnoma drugače shajajo iod plače do plače imajo pa novo hišo na kredit in dva avta v garaži na leasing nujno pa je še iti na smučanje , morje po možnosti Maldivi pa še v toplice vsaj enkrat in to vse do 30 leta starosti ! Bodimo realni vse to ne gre in tega si jaz ne morem privoščiti po 25 letih podjetništva čeprav je marsikdo na smrt prepričan kako lepo je vse skupaj !
Odgovori
+5
9 4
tech
17. 05. 2026 08.59
Tako je, ko imamo državo, ki je sama sebi name namesto v pomoč državljanom. Država v državi kateri ne moreš nič.
Odgovori
+4
6 2
macolagobec
17. 05. 2026 09.08
Točno tako! Namesto, da bi bila država zaradi nas, smo mi hlapci režimske nadoblasti, ki upravlja z državo. Volitve so samo formalnost, tako kot v Rusiji ali Belorusiji.
Odgovori
+0
2 2
zurc
17. 05. 2026 09.13
država še preveč skrbi za tiste zdrave ki nočejo delat in premalo za tiste ki so zares bolani in ne morejo delat
Odgovori
+4
4 0
tech
17. 05. 2026 09.18
Država skrbi več ali manj za vse, vsa pravila igre postavlja država. Kje se lahko gradi, kaj se kahko gradi, lahko bi imala država svojo podjetje, ki gradi namesto milijarde v vojsko. Enako velja za zdravstvo. Kar koli je narobe, je to načrtno narobe, ker nekdo blizu politike služi na ta račun.
Odgovori
+1
1 0
razumi če lahko
17. 05. 2026 09.29
Pretežka tema za razložiti tistim , ki še vedno mislijo , da država da socialno , zimski regres in podobno državno blagajno polnijo zaposleni v gospodarstvu in gospodarstvo ostali denar samo kroži iz proračuna ven in nazaj !
Odgovori
0 0
zurc
17. 05. 2026 09.33
gradit moraš sam ne pa čakat državo
Odgovori
0 0
Uporabnik1921539
17. 05. 2026 08.57
to so gen ki imajo popolnoma drugacen odnos do dela,iscejo veliko pravic,kot ste zapisali,bi nilo na bondilmihpolozajih a kako?Nas solski sistem proizvaja "magistre", ki imajo izjemno malo znanja in se,kar imajo je ozko.V gospodarstvu slabo uporabni delavci
Odgovori
+3
5 2
Vera in Bog
17. 05. 2026 08.54
Ta sistem je poguba noben več noče delat. Čeprav nas prepravljajo tujci se sploh noben ne sekira.
Odgovori
+8
9 1
macolagobec
17. 05. 2026 09.09
Vladajoči režim se ne sekira, ljudje pa se, vsaj nekateri.
Odgovori
+4
4 0
mrmih
17. 05. 2026 08.54
Ne posplosujte. Veliko nas je takih, ki delamo od 18 leta (sam delam ze 20let) in zal ne moremo ustvarit nicesar! do 26 leta me niso NIKJER zeleli zaposlit, ker so raje izkoriscal status studenta. Tko da mam od 20 let dela do zdej, le 10 let delovne dobe. S tem da za mlajse generacije se je pa poskrbelo vsaj kar se delovne dobe tice.
Odgovori
+9
9 0
mrmih
17. 05. 2026 08.58
Tko da… ce nase generacije zivijo iz meseca v mesec… kredit dobit z recimo 1700 place za stanovanje ne prakticno nemogoce ker so cene adijo pamet, le redki pa so kej podedovali al pa se jim je dobesedno usralo in so lahko srecni da so dobil take sluzbe, kjer ne rabjo gledat na vsak €.
Odgovori
+5
5 0
Arguss
17. 05. 2026 08.49
V murgle pa k kraljici vprašat zakaj je tako.Banda lena na državnem proračunu.
Odgovori
+3
5 2
macolagobec
17. 05. 2026 09.10
Murgle so pokradle milijarde, še iz bank in naprej preko privatizacije vsega.
Odgovori
+2
2 0
SS WikingDivision
17. 05. 2026 08.48
U komentarjih pa pametno usi k so dobil flete po Jazbinsku za 5 zrn graha, podeodoval al pa imajo/so meli financno zaledje starseu. Kok vas ni zakreditiranih? Sm si mislu, ja.🤣
Odgovori
+4
7 3
LinaAnil
17. 05. 2026 08.45
Ja, vsi bi bili radi influencerji, pa nihče ne bi dejansko delal nič, pol pa ni čudno.
Odgovori
+4
8 4
Delavec_Slo
17. 05. 2026 08.40
Ali pa pri starših s socialo!!!!
Odgovori
+6
8 2
Vera in Bog
17. 05. 2026 08.38
Nagnat delat, kje je stara avstrijska šola??
Odgovori
+4
10 6
macolagobec
17. 05. 2026 09.11
Zdaj imamo "balkansko šolo", da tisti, ki delajo nastradajo, tisti režimci, ki lenarijo, pa lagodno živijo na naš račun.
Odgovori
+2
2 0
