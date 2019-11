Skoraj polovica je čezmerno hranjenih, v mama hotelu ostajajo dlje od žensk

Povprečna mesečna bruto plača moškega je po začasnih podatkih za leto 2018 znašala 1836 evrov, kar je 127 evrov več od plače žensk. Skoraj polovica moških je čezmerno hranjenih, 19 odstotkov pa je debelih.

Ob rojstvu lahko lani rojen deček pričakuje, da bo dočakal 78,3 leta, kar je 5,7 leta manj kot deklica. Moški, ki so umrli lani, pa so bili v povprečju stari 74,1 leta, kar je 7,5 leta manj kot ženske. Zaradi rakavih obolenj je lani umrlo 36 odstotkov moških, in sicer največ zaradi raka prostate in pljučnega raka, s 33 odstotki pa so sledile bolezni srca in ožilja.