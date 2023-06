Nasa je pred nekaj dnevi prvič javno spregovorila o fenomenu NLP oziroma neidentificiranih zračnih pojavih, kot so jih poimenovali sami. Med drugim so razkrili, da so v preteklem letu na uradu prejeli približno 800 poročil o videnjih neidentificiranih zračnih pojavov, od tega pa jih je bilo sumljivih le okoli 40. In medtem ko večina Američanov verjame v obstoj NLP-jev, pa je takšnih veliko tudi med Slovenci. Nedavna spletna raziskava je namreč pokazala, da skoraj polovica Slovencev verjame v obstoj NLP-jev.

icon-expand Neznani leteči predmet FOTO: Shutterstock

"Resnica je tam zunaj." Znameniti stavek iz legendarne serije Dosjeji X, ene najbolj uspešnih serij, ki se je ukvarjala z neznanimi letečimi predmeti in obstojem Nezemljanov. Serija je v ospredje postavljala teorije zarot in prepričanje, da vlada prikriva obstoj NLP-jev, gradila pa je na številnih pripovedovanjih o t.i. "bližnjih srečanjih tretje vrste", ki so že nekakšna "folklora" v ZDA. Kljub temu, da se je serija leta 2018 zaključila, pa zanimanje za to tematiko ne pojenja. Glede na januarsko poročilo Pentagona se od leta 2021 število opažanj NLP povečuje. Ameriško obrambno ministrstvo je tako lani ustanovilo oddelek za analizo in zbiranje podatkov o srečanjih z NLP ali tovrstnimi pojavi. Prav tako lani pa je tudi ameriška vesoljska agencija Nasa začela obsežno študijo o nenavadnih letečih predmetih ali drugih pojavih, ki jih ni mogoče preprosto razložiti. O prvih izsledkih študije so poročali v minulem tednu. Več o tem si lahko več preberete v spodnjem članku:

Skoraj polovica Slovencev verjame v obstoj NLP-jev Glede na podatke raziskave centra Pew iz leta 2021, okoli 65 odstotkov Američanov verjame, da intelignentna bitja obstajajo tudi na drugih planetih. 51 odstotkov pa jih meni, da so neznani leteči predmeti, o katerih je v preteklosti poročalo vojaško osebje, zagotovo dokaz o obstoju inteligentnih bitij zunaj našega planeta.

Družbeno raziskavo o mnenjih in dojemanju pojava NLP-jev v Sloveniji je izvedel Talk Online Panel, potekala pa je preko spleta v obdobju med 15. in 21. majem letošnjega leta. V njej je sodelovalo 1000 anketirancev, starih med 18 in 65 let.

Kakšen pa je odnos Slovencev do tega fenomena? Raziskava, ki jo je naročil National Geographic, je pokazala, da kar 48 odstotkov Slovencev verjame, da NLP-ji obstajajo. Le 37 odstotkov anketirancev pa ne verjame v njihov obstoj. Sodeč po tej raziskavi, je takšno prepričanje bolj značilno za moški spol. Kar 55 odstotkov anketiranih moških je namreč dejalo, da verjame v NLP-je, medtem ko je med ženskami takšnih le okoli 41 odstotkov. Prav tako so starejši ljudje bolj nagnjeni k veri v obstoj NLP-jev od mladih. Še bolj pa je zanimivo, da kar pet odstotkov vprašanih Slovencev pravi, da so videli NLP ali imeli stik z zunajzemeljskimi bitji. Med ljudmi, starimi od 40 do 49 let, je ta odstotek še nekoliko višji (osem odstotkov). Kar 54 odstotkov anketirancev meni, da obstajajo dokazi o obstoju zunajzemeljske civilizacije, 33 odstotkov se s tem ne strinja, 13 odstotkov anketirancev pa je neopredeljenih. Eno od vprašanj v javnomnenjski raziskavi je bilo, ali menijo, da bi stik z NLP-jem lahko pomenil nevarnost ali korist za človeštvo. Tretjina vprašanih (32 odstotkov) meni, da bi stik z NLP-ji lahko predstavljal koristi, hkrati pa tudi nevarnost. 16 odstotkov meni, da bi bil stik bolj koristen kot nevaren, 12 odstotkov pa je prepričanih ravno v nasprotno.