Skoraj polovica Slovencev zaradi draginje znižala življenjske stroške

V raziskavi, ki jo je Mediana izvedla v okviru svetovne raziskave WIN International je v Sloveniji 45 odstotkov vprašanih, ki so že znižali stroške, pod svetovnim povprečjem aktivnega nižanja stroškov, postavljenim pri 48 odstotkih, in devet odstotnih točk pod evropskim povprečjem, postavljenim pri 54 odstotkih. Enako, kot so v povprečju odgovorili Evropejci, so odgovorili še na Hrvaškem in v Mehiki, so sporočili iz Mediane.

Največ vprašanih oz. 70 odstotkov je stroške že zmanjšalo v Grčiji in na Irskem. Sledili so prebivalci Libanona, Argentine, Čila in Srbije. Najmanj takšnih, ki so stroške že zmanjšali, pa je bilo medtem na Japonskem (19 odstotkov) in v Južni Koreji (26 odstotkov).