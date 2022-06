Skoraj polovica velenjskih rudarjev rekla 'da' dostojni malici

"Za fizično delo, ki ga opravljamo, si zaslužimo vsaj dostojno malico, ki bo več kot le sendvič, zraven pa kos čebule ali banane" , so bili jasni rudarji prejšnji teden, ki osem ur dnevno preživijo 500 metrov pod zemljo v Premogovniku Velenje. To je bil razlog, da so začeli zbirati podpise za dostojno malico, o čemer smo poročali.

Predstavniki Sindikata delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) so danes sporočil, kakšen je bil izkupiček zbiranja podpisov, ki so jih vodstvu skupine Premogovnik Velenje (PV) danes poskusili predati. Odziv na peticijo je predstavnike SDRES presenetil, saj so z zbiranjem podpisov v živo na delovnem mestu zbrali 603 podpise zaposlenih, preko spletne peticije pa več kot 400. Podpisov žal nismo mogli predati, saj so nam iz tajništva poslovodstva sporočili, da so danes odsotni. Podpise bomo zato predali po elektronski pošti, jutri pa še v fizični obliki, so pojasnili iz SDRES.

Nekateri podpisniki naknadno umaknili svoj podpis

Po navedbah SDRES je peticijo podprla slaba polovica zaposlenih v skupini PV in to "kljub pritiskom, zaradi katerih so nekateri podpisniki naknadno prosili za umik podpisa zaradi strahu pred povračilnimi ukrepi".

Kot so ocenili v SDRES odziv na peticijo dokazuje, da gre pri malicah v PV za perečo problematiko, ki ji pritrjuje tudi odzivi javnosti na fotografije malic, katerih cena je višja od tržnih. "Dve rezini kruha, ki tehtata 120 gramov, moramo tako doplačevati 40 centov, medtem ko v trgovini kilogram narezanega kruha stane 1,4 evra. Polovica čebule za 50 centov in podobno oderuštvo z dodatki pomeni znatno višje stroške. Med zbiranjem podpisov pa smo bili deležni tudi številnih pripomb na samo kakovost malic. Nenazadnje smo prejeli tudi številne zaskrbljene odzive naših sokrajanov, ki so ob fotografijah naših malic poudarili, da tega ne bi postregli niti sovražniku, kaj šele delavcu, ki 500 metrov pod zemljo opravlja težko fizično delo," so izpostavili.

'Pričakujemo, da bo vodstvo v treh dneh ukrepalo'

SDRES s peticijo zato zahteva dvig nadomestila za malico in možnost, da se neporabljeni kuponi za malico rudarjem izplačajo na tekoči račun: "Od poslovodstva pričakujemo, da se bo v treh dneh od prejema podpisov opredelilo do navedenih zahtev in ustrezno ukrepalo," so poudarili.

Ob tem so opozorili na prakso grožnje, ki je po njihovem mnenju nesprejemljiva. Zaposleni, ki so podprli prizadevanja za dostojno malico, so bili od nadrejenih deležni groženj, naj "pazijo koga podpirajo". "Žalostno pa je dejstvo, da tu ne gre za predstavnike poslovodstva, temveč za ljudi, ki so sindikalni zaupniki v Sindikatu pridobivanja energetskih surovin Slovenije Premogovnika Velenje (SPESS-PV). Peticija in sindikalna svoboda sta z ustavo zajamčeni pravici in svoboščini, zato bi moral biti vsak poskus omejevanja teh pravic tudi najstrožje kaznovan. SPESS-PV zato pozivamo, naj svoje zaupnike ustavi pri tovrstnem početju. Če tega ne bodo storili, bomo zaupnike, ki svoj položaj zlorabljajo, javno izpostavili in sprožili ustrezne pravne postopke proti njim njih," so napovedali v SDRES in dodali, da je nerazumno, da se pri vsaki sindikalni aktivnosti na nasprotnem bregu ne znajdejo predstavniki poslovodstva, temveč sindikata, ki bi moral v prvi vrsti sodelovati pri vseh prizadevanjih za izboljšanje položaja delavcev.