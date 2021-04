'Skoraj polovico programa mednarodne mature smo opravili preko spleta'

V tekočem šolskem letu je v četrtem letniku gimnazije programa mednarodne mature vpisanih skupno 74 dijakinj in dijakov (20 na Gimnaziji Bežigrad, 22 na Gimnaziji Kranj in 32 na II. gimnaziji Maribor).

Prvi izpiti iz mednarodne mature se začnejo konec aprila. Kljub temu, da so bili slovenski dijaki ob več kot 30 tednov pouka v šoli, kar je do dvakrat več kot v nekaterih drugih državah po svetu, bodo morali konkurirati ostalim mednarodnim dijakom po svetu. "Nemogoče je od dijakov pričakovati, da bodo tekmovali proti dijakom iz držav, ki so imele šolanje na daljavo mogoče dva ali tri mesece. Želeli bi poudariti, da je program mednarodne mature dvoletni program, torej smo skoraj polovico programa opravili preko spleta," so svojo stisko izpostavili dijaki programa mednarodne mature, ki ga izvajajo na treh slovenskih šolah: Gimnaziji Bežigrad, II. gimnaziji Maribor in Gimnaziji Kranj.

Zato so na ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter slovensko vlado poslali odprto pismo, v katerem so poudarili, da "so spregledani v javnih razpravah in niso deležni prilagoditev, ki so jih denimo imeli v tujini." Odprto pismo je sicer podpisala večina dijakov mednarodnega programa – 62 od 98 dijakov.

Dijaki imajo rešitve, na ministrstvu pravijo, da o mednarodni maturi ne morajo odločati

Poglejmo, zakaj se dijaki tako počutijo. Po njihovih besedah v pismu so v organizaciji za mednarodno maturo (International Baccalaureate Organization – IBO) že pred meseci predlagali, da se mednarodna matura lahko izpelje na dva načina. Prvi je, da dijaki pišejo mednarodno maturo. V tistih državah, kjer je zaradi covidnih okoliščin ne bi mogli izvesti, pa bi veljal sistem 'brez izpita' (non-exam route). "Že takrat so v IBO objavili, da od dijakov iz držav, ki so v karanteni več kot osem mesecev, ni mogoče pričakovati, da bi maturo pisali," so pojasnili dijaki v pismu.

V sistemu 'brez izpita' se upoštevata 'predvidena ocena' (predicted grade) in 'raziskovalna naloga' (internal assessments). Profesor zaključi končno oceno na podlagi teh dveh kriterijev. "Predicted grade se določi tako, da profesor oceni celotno delo dijaka in njegove ocene v tretjem in četrtem letniku ter na podlagi tega zaključi oziroma napove njegovo oceno. Internal assessments pa je raziskovalna naloga, ki traja dve leti in tudi sicer vpliva na končni šolski uspeh ter predstavlja od 20 do 45 odstotkov ocene, v primerih, ko se matura izvaja," je pojasnil predsednik Skupnosti dijakov Gimnazije Bežigrad Simon Trussevich.

A na našem ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so nam danes zatrdili, "ministrstvo in Slovenija nimata vpliva na odločitve za izvedbo te mature, saj je to v pristojnosti IBO organizacije, ki to maturo organizira in tudi določa vse postopke ter roke za izvedbo in pravila".