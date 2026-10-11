Zapeljal na pločnik, jezna mama mu je odtrgala registrsko

S PU Koper so sporočili, da je včeraj na Pristaniški ulici v Kopru 68-letni domačin z avtomobilom zapeljal na pločnik in po navedbah 32-letne ženske skoraj trčil v njenega otroka. Po zaustavitvi vozila sta se udeleženca sprla. Moški je žensko žalil in nanjo vpil, ona pa je z njegovega avtomobila odtrgala prednjo registrsko tablico. Policisti so zoper oba uvedli prekrškovni postopek. Na območju Policijske uprave Koper so policisti ta konec tedna obravnavali tudi več prometnih nesreč in kršitev, povezanih z vožnjo pod vplivom alkohola in drog.

Vožnja pod vplivom alkohola

Voznik začetnik je v Ilirski Bistrici napihal 0,84 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, v Prestranku pa je 37-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti trčil v odbojno ograjo. Alkotest je pokazal 0,86 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.

Alkotest FOTO: Policija

V Pradah se je huje poškodoval 36-letni voznik električnega skiroja, ki je pri vožnji čez hitrostno oviro izgubil oblast nad vozilom in padel. V Žusterni pa je 67-letni motorist, ki je vozil pod vplivom alkohola, odvzel prednost voznici kolesa z motorjem, ta pa se je lažje poškodovala. Hujša prometna nesreča se je zgodila v bližini Dolenj pri Jelšanah, kjer je 31-letni hrvaški državljan zaradi neprilagojene hitrosti na mokrem vozišču zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil v nasproti vozeči avtomobil. V nesreči so se poškodovale štiri osebe, med njimi je en sopotnik utrpel hude telesne poškodbe.

Nekateri tudi pod vplivom drog

Med Zabičami in Sušakom je hrvaški voznik zaradi neprilagojene hitrosti trčil v varovalno ograjo. Alkotest je pokazal 0,63 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, hitri test pa je bil pozitiven na kanabis. Strokovni pregled je odklonil, policisti pa so mu odvzeli vozniško dovoljenje in odredili pridržanje.

Policija FOTO: Bobo