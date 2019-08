Skoraj štiri tisoč oseb na novo prijavljenih na zavodu za zaposlovanje

Julija se je v primerjavi s predhodnim mesecem brezposelnost zvišala v vseh območnih službah zavoda. Najvišjo rast sta beležili novomeška (+3,6 odstotka) in novogoriška (+2,7 odstotka). Večjo rast kot na ravni države so beležile še območne službe Trbovlje (+2,6 odstotka), Ptuj (+2,1 odstotka) ter Celje in Velenje (v obeh +1,7 odstotka). Brezposelnost je najmanj porasla v območni službi Koper (+0,9 odstotka).

V prvih sedmih mesecih je bilo na zavodu v povprečju prijavljenih 75.522 brezposelnih, kar je 5,8 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Na novo se je v tem obdobju prijavilo 41.361 brezposelnih, kar je štiri odstotke manj kot v enakem obdobju lani. Največ oseb se je prijavilo, ker so izgubile zaposlitev za določen čas (24.592). Prijavilo se je še 3556 iskalcev prve zaposlitve ter 5920 trajno presežnih delavcev in stečajnikov.

V primerjavi z enakim lanskim obdobjem se je na zavodu prijavilo za 14,8 odstotka manj iskalcev prve zaposlitve, trajno presežnih delavcev oziroma stečajnikov se je prijavilo za osem odstotkov več, brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas pa 6,1 odstotka manj kot lani.

Iz evidence se je odjavilo skupaj 48.045 brezposelnih, med njimi 36.174 zaradi zaposlitve, kar je 9,6 odstotka manj kot v primerljivem obdobju lani.

Delodajalci so julija zavodu sporočili 13.990 prostih delovnih mest, kar je 15,8 odstotka več kot junija in 3,9 odstotka manj kot julija lani. Najpogosteje so iskali delavce za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev predšolskih otrok ter predmetne učitelje v osnovni šoli.