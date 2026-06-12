Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Skoraj tretjina poslancev ni poročala o premoženjskem stanju

Ljubljana, 12. 06. 2026 15.16 pred 44 minutami 2 min branja 13

Avtor:
STA Ne.M.
Izredna seja DZ

Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) 28 poslancev oziroma skoraj tretjina do roka ni poročala o premoženjskem stanju. Prijave ni oddalo 17 poslancev SDS, štirje poslanci Svobode, trije poslanci Demokratov, trije poslanci Levice in Vesne ter poslanec NSi, SLS, Fokus, so s KPK navedli za STA. So pa jo oddali vsi poslanci SD in Resnice.

Zavezanci za prijavo premoženjskega stanja, med katerimi so tudi vsi poslanci, morajo KPK v skladu z določbami zakona o integriteti in preprečevanju korupcije najpozneje v enem mesecu po nastopu funkcije sporočiti podatke o svojem premoženjskem stanju. Vsi poslanci aktualnega sklica DZ bi morali to storiti najpozneje do 11. maja.

Kot so pojasnili na KPK, prijave premoženjskega stanja do 5. junija ni oddalo 28 od 90 poslancev. Nekaterim poslancem, ki niso izpolnili zakonske obveznosti, so danes poslali poziv, naj to storijo, druge pa bodo pozvali v naslednjih dneh.

Med poslanci, ki niso poročali, so tudi trije nekdanji ministri, je za Delo povedala namestnica predsednice KPK Tina Divjak. Zanimivo pa se ji zdi tudi, da o stanju niso poročali trije poslanci stranke Demokrati, ki je boj proti korupciji postavila za temelj programa.

Komisija za preprečevanje korupcije
Komisija za preprečevanje korupcije
FOTO: Bobo

KPK premoženjsko stanje v prvi vrsti preverja zaradi transparentnosti, je povedala Divjakova. Hkrati pa gre za to, da "lahko KPK preverja, koliko se je v času mandata to premoženje neupravičeno povečalo".

Poslanci, ki želijo poleg javne funkcije opravljati druge dejavnosti, morajo o tem obvestiti komisijo. Vlogo je doslej vložil zdajšnji minister za zdravje Tadej Ostrc, ko je bil še v vlogi poslanca. KPK je Ostrcu izdala dovoljenje z omejitvami za opravljanje strokovne zdravniške dejavnosti na področju splošnega zobozdravstva in stomatološke protetike. So pa danes na komisiji opozorili, da mora Ostrc za novo dovoljenje zaprositi še v vlogi ministra.

Na KPK so prejeli tudi vlogo za opravljanje dodatne dejavnosti poslanca SDS Vinka Levstka, o kateri še ni odločeno.

Poleg nadzora premoženjskega stanja poslancev novega sklica DZ so na komisiji uvedli tudi splošni nadzor glede poročanja o subjektih, za katere veljajo omejitve poslovanja, pa tudi glede nezdružljivosti funkcij. Dodali so, da sta nadzora še v teku.

poslanci premoženje kpk

Vlada za šest mesecev podaljšala regulacijo cen naftnih derivatov

Šutarjev zakon: vrhovno sodišče zahteva ustavno presojo 12. člena

24ur.com Poslanci potrdili zakon: vlada bo imela 14 ministrstev
24ur.com DZ sprejel novelo zakona o državni upravi
24ur.com DZ: Referendum o noveli zakona o nalezljivih boleznih nedopusten
24ur.com Janša ni dobil vseh podpisov: odrekli so mu jih Logar, Kaloh in Irglova
24ur.com Poslanci sprejeli spremembe financiranja političnih strank
24ur.com Poklukar prestal interpelacijo in ostaja minister za notranje zadeve
24ur.com Kakšne bodo 'kazni' za poslance SDS, ki so Janši odrekli podpise zvestobe?
Priporoča
  • naslovnica junij
  • Prenosna klimatska naprava
  • Balkonsko pohištvo
  • Žar na oglje
  • Ventilator
  • Sup
  • Robotska kosilnica
  • Plinski žar
  • Montažni bazen
  • Masažni bazen
  • Lounge pohištvo Deia
  • Inverterska klimatska naprava
KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SAKOSAKO
12. 06. 2026 16.05
In kakšne bo kazen???
Odgovori
0 0
Julijann
12. 06. 2026 15.52
To pa ni niti najmanj lepo! To je sramota za te poslance.
Odgovori
+1
1 0
krmeki
12. 06. 2026 15.50
Sramota. Kakšni ljudje sedijo v parlamentu
Odgovori
+6
6 0
Miki_
12. 06. 2026 15.49
Kazni pa ni…
Odgovori
+5
5 0
MašaT
12. 06. 2026 15.48
To ti pove vse o tej vladi in dvojnih merilih glede na navadne smrtnike.
Odgovori
+2
5 3
Julijann
12. 06. 2026 15.53
Tudi iz Svobode niso vsi sporočili podatkov.
Odgovori
0 0
mitro310
12. 06. 2026 16.07
In noben poslanec Levice
Odgovori
0 0
štajerc65
12. 06. 2026 15.46
Kaj oni od resnice je poročal? To je zelo pomembno.
Odgovori
+2
2 0
Julijann
12. 06. 2026 15.54
Sramota je za državo, ki ima goro institucij za nadzor in kar dopušča, da se dolg do države ne poravna , enako tudi zaposlenim. V Avstriji ne poravnaš enega obroka in jih že imaš na delu.
Odgovori
+1
1 0
murate
12. 06. 2026 15.44
In koga to preseneča
Odgovori
+4
4 0
Kardinal v Kristusu
12. 06. 2026 15.42
Naj levaki poročajo o premoženju, oni kradejo. Našim ni treba, ker pošteno zaslužijo vsak cent.
Odgovori
-5
2 7
kopernivečmoj
12. 06. 2026 15.58
smeh....
Odgovori
+1
1 0
borjac
12. 06. 2026 15.28
"Skoraj tretjina poslancev ni poročala o premoženjskem stanju" , ultimat , 7 dni časa pokažejo premoženjsko stanje , kdor tega ne stori NAJ GRE DOMOV , pa kaj to pomeni , da imamo Slovenski parlament poln lopovov ??? mar nam bo "podzemlje" preko Resni.ce in Desnice narekovalo zakone , zakone za lopove , za nas poštene državljane pa samo kazni in davke.
Odgovori
+6
9 3
bibaleze
Portal
Pred leti je osvojil Slovenke, zdaj ga je osrečil prihod sina
Prednosti nošenja rabljenih oblačil za otroke
Prednosti nošenja rabljenih oblačil za otroke
Mir, plaže in narava: zato je Vrgada odlična za družinski oddih
Mir, plaže in narava: zato je Vrgada odlična za družinski oddih
Shakira jih je opazila na spletu, zdaj gredo na največji športni dogodek na svetu
Shakira jih je opazila na spletu, zdaj gredo na največji športni dogodek na svetu
zadovoljna
Portal
Tako je Marinela videti po operaciji prsi
Nora rešitev za vse, ki imate majhno stanovanje
Nora rešitev za vse, ki imate majhno stanovanje
Poletne obleke, ki bodo zaznamovale letošnje poletje
Poletne obleke, ki bodo zaznamovale letošnje poletje
Ona je osvojila našega nogometaša
Ona je osvojila našega nogometaša
vizita
Portal
Tako bi se morali prehranjevati vsi
Največji sovražnik vitke postave v 50. letih
Največji sovražnik vitke postave v 50. letih
Mož jo je zapustil potem, ko se je odločila za mastektomijo
Mož jo je zapustil potem, ko se je odločila za mastektomijo
Stalna utrujenost ni normalna: 5 bolezni, ki se lahko skrivajo v ozadju
Stalna utrujenost ni normalna: 5 bolezni, ki se lahko skrivajo v ozadju
cekin
Portal
Slovenci naredijo to napako takoj po varčevanju – zato ne pridejo nikamor
Več kot 18.000 evrov za kvadratni meter: cene v teh mestih ušle nadzoru (in še rastejo)
Več kot 18.000 evrov za kvadratni meter: cene v teh mestih ušle nadzoru (in še rastejo)
Milenijci so verjeli, da bodo tako obogateli. A so se ušteli
Milenijci so verjeli, da bodo tako obogateli. A so se ušteli
Konec junija upokojence čaka dodatno izplačilo
Konec junija upokojence čaka dodatno izplačilo
moskisvet
Portal
Zaradi nje se je po 40 letih zakona ločil
Facebook ve več o vas, kot si mislite
Facebook ve več o vas, kot si mislite
Vstopila v svet svingerstva – že prvi večer ju je čakalo nekaj povsem nepričakovanega
Vstopila v svet svingerstva – že prvi večer ju je čakalo nekaj povsem nepričakovanega
Največja napaka pri parkiranju med nevihto: lahko uniči vaš avto
Največja napaka pri parkiranju med nevihto: lahko uniči vaš avto
dominvrt
Portal
Pozabite na plesen: trije triki za vedno čist pralni stroj
Ste opazili deformirane liste na ribezu? To je najverjetnejši krivec
Ste opazili deformirane liste na ribezu? To je najverjetnejši krivec
'Začeli so nas ignorirati': Luka iskreno o slabi izkušnji z montažno hišo
'Začeli so nas ignorirati': Luka iskreno o slabi izkušnji z montažno hišo
Nevidni uničevalci vrta: tako prepoznate strune, preden vam pojedo pridelek
Nevidni uničevalci vrta: tako prepoznate strune, preden vam pojedo pridelek
okusno
Portal
5 ključnih napak pri domači pici, zaradi katerih ni 'kot v Italiji'
Kaj kuhati v nedeljo? 5 jedi, ki jih radi kuhamo junija
Kaj kuhati v nedeljo? 5 jedi, ki jih radi kuhamo junija
Zakaj je meso z žara pogosto suho? To je napaka, ki jo dela večina ljudi
Zakaj je meso z žara pogosto suho? To je napaka, ki jo dela večina ljudi
Poletne sladice naših bralcev, ki so kot ustvarjene za vikend sladkanje
Poletne sladice naših bralcev, ki so kot ustvarjene za vikend sladkanje
voyo
Portal
NeRealno
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Sanjski moški Avstralija
Sanjski moški Avstralija
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1758