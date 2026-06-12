Skoraj tretjina poslancev ni poročala o premoženjskem stanju

Zavezanci za prijavo premoženjskega stanja, med katerimi so tudi vsi poslanci, morajo KPK v skladu z določbami zakona o integriteti in preprečevanju korupcije najpozneje v enem mesecu po nastopu funkcije sporočiti podatke o svojem premoženjskem stanju. Vsi poslanci aktualnega sklica DZ bi morali to storiti najpozneje do 11. maja.

Kot so pojasnili na KPK, prijave premoženjskega stanja do 5. junija ni oddalo 28 od 90 poslancev. Nekaterim poslancem, ki niso izpolnili zakonske obveznosti, so danes poslali poziv, naj to storijo, druge pa bodo pozvali v naslednjih dneh.

Med poslanci, ki niso poročali, so tudi trije nekdanji ministri, je za Delo povedala namestnica predsednice KPK Tina Divjak. Zanimivo pa se ji zdi tudi, da o stanju niso poročali trije poslanci stranke Demokrati, ki je boj proti korupciji postavila za temelj programa.