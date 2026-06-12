Skoraj tretjina poslancev ni poročala o premoženjskem stanju

Zavezanci za prijavo premoženjskega stanja, med katerimi so tudi vsi poslanci, morajo KPK v skladu z določbami zakona o integriteti in preprečevanju korupcije najpozneje v enem mesecu po nastopu funkcije sporočiti podatke o svojem premoženjskem stanju. Vsi poslanci aktualnega sklica DZ bi morali to storiti najpozneje do 11. maja.
Kot so pojasnili na KPK, prijave premoženjskega stanja do 5. junija ni oddalo 28 od 90 poslancev. Nekaterim poslancem, ki niso izpolnili zakonske obveznosti, so danes poslali poziv, naj to storijo, druge pa bodo pozvali v naslednjih dneh.
Med poslanci, ki niso poročali, so tudi trije nekdanji ministri, je za Delo povedala namestnica predsednice KPK Tina Divjak. Zanimivo pa se ji zdi tudi, da o stanju niso poročali trije poslanci stranke Demokrati, ki je boj proti korupciji postavila za temelj programa.
KPK premoženjsko stanje v prvi vrsti preverja zaradi transparentnosti, je povedala Divjakova. Hkrati pa gre za to, da "lahko KPK preverja, koliko se je v času mandata to premoženje neupravičeno povečalo".
Poslanci, ki želijo poleg javne funkcije opravljati druge dejavnosti, morajo o tem obvestiti komisijo. Vlogo je doslej vložil zdajšnji minister za zdravje Tadej Ostrc, ko je bil še v vlogi poslanca. KPK je Ostrcu izdala dovoljenje z omejitvami za opravljanje strokovne zdravniške dejavnosti na področju splošnega zobozdravstva in stomatološke protetike. So pa danes na komisiji opozorili, da mora Ostrc za novo dovoljenje zaprositi še v vlogi ministra.
Na KPK so prejeli tudi vlogo za opravljanje dodatne dejavnosti poslanca SDS Vinka Levstka, o kateri še ni odločeno.
Poleg nadzora premoženjskega stanja poslancev novega sklica DZ so na komisiji uvedli tudi splošni nadzor glede poročanja o subjektih, za katere veljajo omejitve poslovanja, pa tudi glede nezdružljivosti funkcij. Dodali so, da sta nadzora še v teku.
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