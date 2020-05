Skoraj vsak četrti odrasli človek na svetu živi s hipertenzijo

Poleg splošnih pravil za zaščito pred okužbo, kot so redno umivanje rok, ohranjanje socialne razdalje in drugo, v združenju svetujejo, naj bolniki po možnosti doma merijo krvni tlak. "Krvni tlak lahko niha, je nekoliko nižji ali višji kot običajno, vendar ne spreminjajte zdravljenja, ne da bi se prej posvetovali s svojim zdravnikom," so zapisali in opomnili, da je nižji krvni tlak lahko posledica slabe hidracije. Poskrbite torej za primerno hidracijo. Zlasti starejši, ki slabo pijejo, naj si sestavijo urnik za uživanje tekočin, s čimer si bodo zagotovili primeren dnevni vnos tekočin, še svetujejo na združenju.

Svetovni dan hipertenzije je uvedla Svetovna liga za hipertenzijo leta 2005. Skoraj vsak četrti odrasli človek na svetu, kar je skupno skoraj 1,8 milijarde ljudi, živi s hipertenzijo, ozaveščenost o bolezni pa je 46-odstotna.

V Sloveniji možganska kap doleti okoli 4400 ljudi na leto, okoli 2000 jih umre, še pogostejša pa je invalidnost. Tudi okvare srca, ki so lahko posledica dolgotrajno povišanega krvnega tlaka, so lahko usodne. Navsezadnje ta kronična bolezen v svetu povzroči približno 9,4 milijona smrti letno.