Računalničar, ki kljub prestani kazni, trepeta pred izročitvijo ZDA

Obtožnica je mladega računalniškega mojstra bremenila izdelave zlonamernega računalniškega programa za vdor v informacijske sisteme, pomoči pri nezakonitem početju in pranja denarja. Škorjanc, znan pod vzdevkom Iserdo, je med marcem 2008 in majem 2011 izdeloval program, s katerim je bilo mogoče vdreti v tuje informacijske sisteme. Med glavnimi kupci naj bi bila španska kriminalna združba, ki naj bi s programom vdrla v računalnike po vsem svetu in jih združila v omrežje mariposa (v prevodu metulj).

Ime Matjaž Škorjanc se je v slovenski javnosti pojavilo julija 2010, ko so ga v Mariboru prvič aretirali zaradi računalniškega kriminala. Nato so ga zaradi pomanjkanja dokazov izpustili. Takoj po izpustitvi naj bi se po navedbah iz obtožnice znova lotil spornega početja. Spet so ga prijeli oktobra 2012 v njegovem stanovanju v Mariboru.

Kodo so kupci po navedbah tožilstva uporabljali kot "orodje" za izvajanje nezakonitih dejanj, kot je kraja gesel in drugih tajnih podatkov. Nekdanji študent medicine iz Orehove vasi Škorjanc, ki se je kasneje preselil v Maribor in se preusmeril na študij računalništva in informatike, pa jim je pri tem svetoval in dajal navodila za uporabo. Med drugim naj bi s kodo izvedli napad na kanadsko spletno obrambno mrežo, v katero so bili vključeni strežniki številnih vladnih in drugih ustanov v državi.

Po navedbah iz obtožnice je Škorjanc kodo prodal najmanj 233-krat, s prodajo kode je zaslužil 115.000 evrov, s čimer si je kupil stanovanje, avto ter drago računalniško in elektronsko opremo. Medtem ko škoda, ki so jo drugi s to kodo povzročili na več tisoč računalnikih po vsem svetu, po navedbah tožilstva ocenjujejo na več deset milijonov evrov.

S Škorjancem je na zatožni klopi ves čas sedelo njegovo nekdanje dekle Nuša Čoh, na bančni račun katere so kupci kode nakazovali denar, ona pa je ta denar v gotovini prinašala Škorjancu.

Soobtožena Darko Goričanac in Mentor Leniqi sta kaznivo dejanje napada na informacijski sistem priznala in se pogodila s tožilstvom, prvi za leto in šest mesecev zapora, drugi pa za leto in tri mesece.