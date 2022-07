Skozi 'hosto' s sekači: več sto pridnih rok ustvarjalo požarne koridorje

"Ste prišli? Kar tukaj na njivo zapeljite," pa so sledile besede vodje na terenu. In nato so se avtomobili strumno zapeljali na odrejen kraj. Sobota je na Kras priklicala okoli 300 sekačev, ki so jih razdelili na različne lokacije. Na območje Oševljeka, nad katerim so besneli plameni, bližnjo vas Mohorje so morali zaradi nevarnosti za kratek čas celo evakuirati, jih je prispelo okoli 30.

Čeprav sprva nekoliko hektično, pa so se prostovoljci sekači hitro uskladili. Na pot so padale veje in drevesa, nad njimi pa se je odpiralo zadimljeno nebo. "Ni tako hudo. Delali smo v senci. No, dokler je nismo posekali," so se pošalili sekači. Kljub grožnji, ki se je dvigala nad njimi, so obdržali optimizem.

Mladi in stari, moški in ženske. Vsaka pridna roka in vsaka mišica je pri vzpostavitvi požarnih koridorjev prišla prav. Po zraku so vihteli motorne žage, poti je prekrila žagovina, ostali so oklestena drevesa in veje vlekli na kupe. "Veliko nas je. Videli smo tudi Italijane, Nemce, Avstrijce. Ne vemo, od kod so se vzeli," so povedali.