Skozi zgodbe zaposlenih in zaprtih poglejte za rešetke slovenskih zaporov

Ministrstvo za pravosodje na svojih družbenih omrežjih v petek pričelo z objavo videoposnetkov, v katerih bo v ospredju predstavitev Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS).

'Vsaka država potrebuje zapore'

Organ v sestavi ministrstva je uvodoma predstavil generalni direktor Bojan Majcen, ki je podal iztočnico o poslanstvu in viziji uprave ter glavnih razvojnih načrtih za prihodnost. "Dejavnost izvršujemo na 14 lokacijah po državi. Vizija slovenskega zaporskega sistema je predvsem v smeri humanega, modernega in resocializacijsko usmerjenega zapora. Ko nekdo vstopa v zapor, se že z njim ukvarjamo in ga pripravljamo na življenje po prestani kazni. Vsa ta dinamika, tako v varnostnem kot v tretmanskem smislu, močno vpliva na življenje znotraj zaporov in širšo varnost državljanov v naši državi," je dejal.

Po evropskih in svetovnih statistikah spadamo med države z najmanj zaprtimi na 100.000 prebivalcev, kljub temu pa se država sooča z dvema ključnima problemoma – prezasedenost, predvsem moških zaporov, in pomanjkanje kadra. "Cilji, ki jih zasledujemo v naslednjih letih, sta dve novogradnji – Dobrunje, moški zapor, ki bo imel kapaciteto 388 oseb, in izgradnja ter dogradnja ženskega zapora na Igu, in pa seveda tudi izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Pričenjamo s postopkom ustanavljanja akademije, katere cilj je dvigniti izobrazbeno raven zaposlenih pravosodnih policistov, izboljšati njihov status in nenazadnje tudi ugled v družbi."

Opomnil je še, da vsaka država, čeprav se morda sliši kruto, potrebuje zapore, saj je treba zagotoviti varno življenje za državljane.