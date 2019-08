Skrajni vremenski pojavi bodo samo še bolj skrajni

Odkar trajajo meritve smo sedem najtoplejših poletij izmerili v tem desetletju. Kako se to odraža v številkah. 2012, 2013, 2015 in 2017 so denimo bila izjemno vroča. Namerili smo bistveno več toplih, vročih in zelo vročih dni od dolgoletnega povprečja. Temperatur nad 35 stopinj denimo do leta 2010 skoraj niso poznali, od leta 2012 so jih našteli že 38, visoko pa se bo uvrstilo tudi letošnje poletje.