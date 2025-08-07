Svetli način
Slovenija

Bodo 58-letniki od prihodnjega leta res lahko zaprosili za krajši delovnik?

Ljubljana, 07. 08. 2025 14.24 | Posodobljeno pred 36 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
Karmelina Husejnović
Komentarji
11

Prosti petki, podaljšan vikend, ali šesturni delovnik. Za tak delovni teden se bodo lahko delavci, ki so starejši od 58 let, ali pa imajo že 35 let delovne dobe, dogovorili s svojimi delodajalci. Tako najmanjša vladna stranka sporoča na družbenih medijih. Zakon o urejanju trga dela, ki uvaja to novost, so poslanci potrdili že konec junija, a še ne velja, saj je DZ odobril zbiranje podpisov za razpis referenduma o zakonu.

Te dni so se mediji v regiji razpisali o tem, da bo Slovenija s prihodnjim letom uvedla skrajšani delovni čas za tiste, ki so pred upokojitvijo. Na to so spomnili tudi v Levici, ki ji pripada Luka Mesec, čigar ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je novo zakonodajo tudi pripravilo. Gre za Zakon o urejanju trga dela (ZUTD-I), ki so ga poslanci Državnega zbora 20. junija letos sprejeli na izredni seji. 

Toda, zakon še ni bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, zato še ne velja. Razlog pa: pobuda za referendum. "Glede uveljavitve ZUTD-I je bilo namreč odobreno zbiranje podpisov volivk in volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma," so nam pojasnili na ministrstvu za delo. Pobudo za zbiranje podpisov za referendum je sedem dni po sprejetju zakona podal Sindikat delavcev migrantov Slovenije.

Delavec in delodajalec se bosta lahko dogovorila o krajšem delovnem času.
Delavec in delodajalec se bosta lahko dogovorila o krajšem delovnem času. FOTO: Shutterstock

Kaj je ukrep 80/90/100?

Novelo zakona o urejanju trga dela je vlada pripravila s ciljem izboljšanja socialne varnosti brezposelnih, povečanja delovne aktivnosti starejših brezposelnih ter preprečevanja predčasnega upokojevanja. Med drugim uvaja tudi ukrep, s katerim naj bi starejši delavci dlje časa ostali delovno aktivni.

Predvidena je namreč ureditev možnosti krajšega delovnega časa za delavce pred upokojitvijo. "Gre za ukrep za podaljševanje delovne aktivnosti in izhaja iz izhodišč za reformo pokojninske in invalidske zakonodaje, hkrati pa sledi tudi Priporočilu MOD št. 162 o starejših delavcih, po katerem naj bi se sposobnostim starejših delavcev prilagodile oblike delovnega časa, ki jih pretirano obremenjujejo," pravijo na ministrstvu.

In kaj predvideva ukrep, ki so ga poimenovali 80/90/100? Delavec in delodajalec se lahko pod določenimi pogoji dogovorita, da se pred upokojitvijo delavcu skrajša delovni čas. Pogoji so, da je zaposleni za polni delovni čas dopolnil 60 let ali da ima dopolnjenih 35 let pokojninske dobe. V tem primeru se lahko dogovorita o spremembi pogodbe o zaposlitvi in opravljanju dela s krajšim delovnim časom v obsegu 80 odstotkov polnega delovnega časa. Predlog lahko poda sam delavec ali delodajalec.

Preberi še Obstrukcija opozicije, matični odbor vseeno za predlog sprememb na trgu dela

Kot pravijo na ministrstvu, je posebnost opravljanja dela s krajšim delovnim časom delavca pred upokojitvijo v tem, da se zaradi dogovora o opravljanju dela s krajšim delovnim časom in stimulacije delavca na novo določa pravica do osnovne plače v višini 90 odstotkov osnovne plače za polni delovni čas. "Na takšen način se bo spodbudilo delavce in delodajalce, da bodo z namenom prilagoditve delovne obremenitve delavca omogočili opravljanje dela s krajšim delovnim časom v obsegu 80 odstotkov polnega delovnega časa, delavec bo upravičen do plačila za delo po dejanski delovni obveznosti, kot sicer velja za krajši delovni čas v skladu s 67. členom ZDR-1, z izjemo, da bo v tem primeru njegova osnovna plača za 10 odstotkov višja in bo znašala 90 odstotkov osnovne plače za polni delovni čas," so pojasnili na ministrstvu. 

Namen ukrepa je, da bi se starejšim delavcem omogočilo daljše ostajanje v delovni aktivnosti, kar ima vpliv na njihov materialni položaj, posredno pa tudi njihova socialna zavarovanja in delovnopravna upravičenja. Ministrstvo za delo

Za namene pokojninskega in invalidskega zavarovanja pa se bo štelo, da so plačani 100-odstotni prispevki. To pomeni, da vključitev v ta ukrep ne bo vplivala na osnovo za odmero pokojnine. "Delodajalec bo obračunal in plačal prispevke od plače, ki bo pripadala delavcu, ki bo koristil ukrep krajšega delovnega časa pred upokojitvijo. V predlogu sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pa je predvideno, da se plača, ki jo zavarovanec prejme v posameznem letu zavarovanja z delom v času, krajšem od polnega delovnega časa, za ugotovitev pokojninske osnove preračuna na povprečni znesek, ki ustreza plači za polni delovni čas," še dodajajo na ministrstvu.

Za ukrep bo veljalo prehodno obdobje, tako da bo v prvih dveh letih veljal tudi za delavce, ki bodo dopolnili 58 let, od leta 2027 pa se bo pogoj starosti vsako leto zvišal za tri mesece, dokler ne bo leta 2035 dosegel starost 60 let. 

Če zakona ne bo "ustavil" referendum, bi se predlagani ukrep 80/90/100 začel uporabljati že s 1. januarjem 2026, ko začnejo veljati tudi spremembe in dopolnitve zakona, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Zakaj pobuda za referendum?

Poleg tega zakon med drugim prinaša zvišanje najnižjega in najvišjega nadomestila za brezposelnost, predvideno je tudi rahljanje mostu do upokojitve ter spodbude za zaposlitev brezposelnih, starejših od 59 let. Novela zaostruje področje agencijskega dela, najnižje plačilo za javna dela je predvideno v višini minimalne plače. Predvidena je tudi dopolnitev pravnih podlag, da se Zavodu RS za zaposlovanje olajša izvajanje posredovanja študentskega dela. Poleg tega bo lahko zavod odklonil posredovanje zaposlitve delodajalcu, zoper katerega je uveden prekrškovni postopek.

A pobudo za zbiranje podpisov za referendum je Sindikat delavcev migrantov Slovenije podal zato, ker novi zakon znižuje nadomestila za brezposelnost čezmejnim delavcem, ki v tujini ostanejo brez zaposlitve. "S tem Slovenija krši evropsko uredbo o koordinaciji sistemov socialne varnosti, ki določa, da se socialne pravice, pridobljene v drugi državi zaposlitve, ne smejo izgubiti ob prehajanju med državami. To pomeni, da bi moral čezmejni delavec, ki v tujini izgubi službo, prejeti nadomestilo v enaki višini kot domači delavec," so ob podaji pobude v DZ zapisali v sindikatu. 

krajši delovnik zakon o urejanju trga dela trg dela ministrstvo za delo
KOMENTARJI (11)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vakalunga
07. 08. 2025 15.02
A to so ti paraziti, POPULISTI, poslance na minimalce in vsak cent za vojsko je cent manj za invalide, bolnike, otroke upokojence pa kdo te parazite sploh resno jemlje.
ODGOVORI
0 0
xoxotox6
07. 08. 2025 15.01
to so kopirali od Nizozemcev, že v prispevku je za št 100 vprašaj(80/90/100? ) na Nizozemskem prispevke plača država, drazgoski hesbolah jih bo poskušal uturiti neto plačniku davčne blagajne????
ODGOVORI
0 0
2mt8
07. 08. 2025 14.58
+1
80% dela, 90% učinkovitost, 100% davki
ODGOVORI
1 0
ROMELS
07. 08. 2025 14.57
+4
Vsi, ki so v delovnem razmerju morajo imeti možnost po 55-tem letu pravico do 4 urnega delovnega časa. Vmes pa popolniti nezaposlene ali delo iskajoče, ki jih je na pretek.
ODGOVORI
4 0
Groucho Marx
07. 08. 2025 14.53
+6
V 2026 bo konec golobovanja, presežna ministrstva in nesmiselni zakoni pa bodo ukinjeni.
ODGOVORI
8 2
Blue Dream
07. 08. 2025 14.52
+0
Pravilno.bravo
ODGOVORI
2 2
patogen
07. 08. 2025 14.52
+5
Tale Mesec kar tekmuje, kako bi gnojil po gospodarstvu. Zagotovo bo ta ukrep spodbuda za delodajalce, da bodo jemali starejše ljudi v službe...
ODGOVORI
6 1
kita 1111
07. 08. 2025 14.47
+6
V Javnem sektorju se bo že znalo to uveljavljat v privatnem pa malo bolj težko razen ,če bo temu botrovala tudi manjša plača
ODGOVORI
6 0
nick73
07. 08. 2025 14.46
+7
Sliši se lepo, ampak če bo starejši delavec delal 80% časa in bo imel 90% polne plače, kdo bo kril 10% razlike? Imam občutek, da poskuša Mesec kupovati podporo volilcev na račun delodajalcev. V praksi bodo pa potem to uveljavljali samo v državni upravi. Smiselno bi bilo, če bi starejši delavec lahko delal recimo 80% časa in za opravljeno delo dobival plačo, za preostalih 20% časa pa pokojnino.
ODGOVORI
7 0
trac
07. 08. 2025 14.44
+2
A so res potrebne take jezikovne 'akrobacije'? "... da bodo z namenom prilagoditve delovne obremenitve delavca ..." - da bodo s prilagoditvijo delovne obremenitve delavca ...' Ali pa bo šlo dejansko samo za namero in ne izvajanje tega?
ODGOVORI
2 0
andymann
07. 08. 2025 14.40
+5
še en dodatni strošek na plečih delodajalcev.
ODGOVORI
6 1
