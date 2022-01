Skrajšanje karanten za nazaj: kdo bo povrnil stroške?

10. januarja so v veljavo stopili novi odloki – karantena ob visokotveganem stiku z osebo, okuženo s koronavirusom, traja sedem, in ne več deset dni.

Karantena ji je bila sprva odrejena od 4. do 13. januarja, torej za deset dni. Vmes je vlada spremenila odlok in, kot že zapisano, 10. januarja je stopila v veljavo sedemdnevna karantena. NIJZ je bralki 12. januarja poslal novo izjavo o karanteni na domu s popravljenim datumom, ki se ji je iztekla že 10. januarja – torej za nazaj.

Na nas se je obrnila bralka, ki je bila v tistem času že v karanteni, a je od NIJZ dobila novo izjavo, in sicer so ji karanteno skrajšali za nazaj, kar pomeni, da je bila tri dni neupravičeno odsotna z dela.

Kdo ji bo povrnil stroške? Z vprašanji smo sprva obrnili na NIJZ, kjer so dejali, da je to v pristojnosti ministrstva za zdravje. Tam so nam le skopo odgovorili: "Tovrstne primere proučujemo in iščemo sistemsko rešitev, tako da bo tem osebam zagotovljena podlaga za nadomestilo dohodka za dneve odsotnosti." Na vprašanje, koliko je podobnih primerov in kam naj se te osebe obrnejo, nam še niso odgovorili. Na njihova pojasnila še čakamo.