Skrajševanje čakalnih vrst: namesto rešitev medsebojni očitki

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) bo glede na sprejeti sklep pri evidenci morebitnih odstopanj še posebej poudaril obračunane stroške za istovrstne zdravstvene storitve pri javnih zdravstvenih zavodih in zdravstvenih izvajalcih s koncesijo. Analizo in evidenco s predlogi za odpravo morebitnih anomalij naj odboru posreduje najkasneje v 60 dneh, se glasi sklep, ki so ga sprejeli na predlog poslancev koalicije. Zanj je glasovalo devet poslancev, proti pa ni bil nihče.

Pač pa niso podprli predlaganih sklepov SDS. V skladu z njima bi moralo ministrstvo za zdravje v 30 dneh pripraviti novelo zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, ki bi vsebovala dodatne usmerjene ukrepe za tista področja, kjer se čakalne dobe kljub 111 milijonov težkemu ukrepu iz lanskega leta niso skrajšale.