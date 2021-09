Skrb zaradi STA izrazilo 17 evropskih organizacij za svobodo medijev

17 vodilnih novinarskih organizacij in organizacij za svobodo medijev iz vse Evrope je objavilo skupno izjavo, v kateri so izrazile zaskrbljenost zaradi gospodarskih pritiskov na Slovensko tiskovno agencijo (STA). Vladni urad za komuniciranje (UKOM) so pozvale, naj agenciji pred finančnim zlomom zagotovi financiranje in neodvisnost.

Za izjavo so se odločili ob, kot pravijo, mračnem mejniku. Minilo je namreč že 250 dni, odkar je Slovenska tiskovna agencija (STA) nazadnje prejela državna sredstva. Kot pravijo, so nedavna opozorila sindikatov agencije ostra. Če ne bodo takoj vzpostavili neke oblike državnega financiranja, bi se lahko STA v začetku oktobra 2021 soočila z insolventnostjo. Več kot 80 novinarjev, medijskih delavcev in ostalih zaposlenih bi bilo odpuščenih. Osrednji del medijskega ekosistema v državi bi ugasnil, tako pa bi bil uničen pomemben steber slovenske demokracije, so zapisali v sporočilu za javnost.

V izjavi so poudarili prav dejstvo, da mineva že 250 dni, odkar je STA od vlade Janeza Janše, ki trenutno predseduje Svetu Evropske unije, prejela državna sredstva za izvajanje svojega poslanstva. "STA je že od začetka leta prisiljena poslovati brez javnih sredstev, ki bi ji morala biti zagotovljena po dveh ločenih zakonih. Pogodbeni spor pa Urad vlade za komuniciranje (UKOM) izvaja zato, da bi se agencija podredila večjemu nadzoru vlade," so zapisali v izjavi. Spomnili so, da je slovenska vlada že julija, ko je prevzela predsedovanje Svetu EU, napovedala, da bo zadevo rešila. "Toda nova pogodba o javnem servisu za leto 2021 vključuje pogoje, ki so vodstvo postavili pred izbiro med obstojem in neodvisnostjo, zato je ni podpisalo," pišejo in dodajajo, da je UKOM zavrnil več pozivov k pogajanju. "Vladni uradniki so medtem v družbenih medijih še naprej poskušali diskreditirati in spodkopati STA," so pripomnili. Po dveh mesecih se je obljuba Ukoma o rešitvi krize izkazala za prazno, STA pa je zdaj na robu finančnega kolapsa.

Opozorili so tudi na odločitev, ki jo je v ponedeljek sprejelo slovensko vrhovno sodišče. Omenjeno sodišče je namreč razveljavilo začasno zadržanje uredbe o financiranju javne službe STA. Med drugim so ugotovili, da agenciji ni uspelo dokazati, da bi zgolj z zadržanjem uredbe dobila državno nadomestilo. Hkrati je sodišče zapisalo, da je Republika Slovenija po zakonu dolžna zagotavljati financiranje za leto 2021 skladno s poslovnim načrtom. Medtem pa je direktor Ukoma Uroš Urbanija sporočil, da je vrhovno sodišče "očitno sprejelo argumente Ukoma", ni pa komentiral ugotovitev sodišča o dolžnosti mesečnega financiranja javne službe STA. "Med nadaljnjim pogajanjem naj vlada zagotovi vsaj sredstva, nujna za preživetje STA" Ob začetku novih pogajanj podpisane novinarske organizacije in organizacije za svobodo medijev UKOM in vlado premierja Janše pozivajo, naj nemudoma nehajo gospodarsko uničevati STA in sprejmejo ukrepe za zagotovitev trajnostnega financiranja. "Če ne drugega, mora vlada med nadaljnjimi pogajanji zagotoviti vsaj sredstva, nujna za zagotovitev preživetja STA," so zapisali v izjavi in dodali: "Nato se lahko začnejo razprave o vračilu izgubljenega dohodka." Slovenske vlade so pozvali še, naj zagotovijo, da bosta financiranje in neodvisnost STA zagotovljena dolgoročno. Evropska unija ne more zgolj tiho opazovati "utišanja" vodilne tiskovne agencije države članice, ki vodi predsedovanje Svetu EU. "Evropsko komisijo pozivamo, naj podvoji prizadevanja za sodelovanje z vodstvom države pri odpravi krize. Šele takrat bo lahko STA nadaljevala misijo, ki jo je začela pred 30 leti," so še zapisali v izjavi.