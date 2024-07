Uporaba vrtnih cevi je neprecenljiva pri zagotavljanju enakomerne oskrbe z vodo po celotnem vrtu. Prilagodljivi GARDENA Voziček za cev CleverRoll M Easy Set omogoča, da vrtno cev udobno pripeljete do vseh vaših rastlin, ki so daleč v vrtu. Zložljivo stojalo in velika kolesa poskrbijo za udoben transport in stabilno zalivanje, brez prevračanja vozička. Vodilo za cev poskrbi za čiste roke in praktično navijanje cevi po uporabi.

Ustrezna nega in skrb za rastline ustvarjajo bujno in živahno okolje. Zavedanje potreb vsake rastline ter pravilno zalivanje sta ključna elementa, ki vodita do čudovitega in zdravega vrta. Za praktično in udobno zalivanje na vrtu ali čiščenje v garaži je potrebno izbrati ustrezno vrtno cev. Cev lahko priključite neposredno na pipo v garaži ali na zunanji steni hiše, vendar je bistveno izbrati takšno, ki omogoča zanesljivo povezavo. GARDENA Comfort FLEX cev s profilom Power Grip zagotavlja odlično povezavo med cevjo in priključkom za cev. Spiralni mrežasti tkanini oviti v nasprotni smeri poskrbita za prožno in tlačno stabilno cev.