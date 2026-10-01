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Slovenija

'Skrb za svoje nepogrešljive kose'

Ljubljana, 01. 10. 2026 07.01 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Mamografija

Z začetkom oktobra se začne tudi mednarodni mesec osveščanja o raku dojk, tako imenovani rožnati oktober. Združenje Europa Donna in Onkološki inštitut Ljubljana kot vsako leto izpostavljata pomen pravočasnega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja raka dojk. Hkrati pozivajo, da se ženske odzovejo na vabila na presejalni program Dora.

Letošnjo kampanjo, ko se vijoličen september, mesec osveščanja o rakih rodil, preliva v rožnati oktober, so pri združenju poimenovali Skrb za svoje nepogrešljive kose. Direktorica združenja za boj proti raku dojk Europa Donna Tanja Španić je ob začetku kampanje dejala, da ženske velikokrat "damo več na tisto, kar nosimo na telesu, še posebej na kakšne torbice in čevlje, in pozabimo na tiste 'kose' telesa, ki so pod obleko".

V mesecu oktobru pri Onkološkem inštitutu svetujejo, da se ženske redno udeležijo presejalne mamografije v okviru presejalnega programa za raka dojk Dora in da se redno samoopazujejo. Če opazijo kakršnekoli spremembe, naj se obrnejo na svojega osebnega zdravnika ali ginekologa, ki jih bo po strokovni presoji napotil na pregled v center za bolezni dojk.

V Sloveniji državni presejalni program Dora po rezultatih sodi med najuspešnejše evropske presejalne programe za raka dojk. V program so vključene ženske med 50. in 69. letom starosti, ki jih vsaki dve leti v okviru programa povabijo na mamografijo.

Rak na dojkah
Rak na dojkah
FOTO: Shutterstock

Europa Donna v mesecu oktobru med drugim sodeluje s košarkarji kluba Cedevita Olimpija in rokometašicami kluba Krim OTP Group Mercator, s katerimi posamezne tekme posvečajo osveščanju za raka dojk. Letošnjo dobrodelno rožnato tekmo bodo košarkaši v Stožicah odigrali 24. oktobra, krimovke pa bodo tekmo temu namenu posvetile 17. oktobra v hali Tivoli.

Po ljubljanskih ulicah pa bo v okviru kampanje vozil rožnat in vijoličen mestni avtobus, ki bo mimoidoče opozarjal, da morajo "poskrbeti za svoje nepogrešljive kose", je dejala Španić.


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rožnati oktober rak

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