Letošnjo kampanjo, ko se vijoličen september, mesec osveščanja o rakih rodil, preliva v rožnati oktober, so pri združenju poimenovali Skrb za svoje nepogrešljive kose. Direktorica združenja za boj proti raku dojk Europa Donna Tanja Španić je ob začetku kampanje dejala, da ženske velikokrat "damo več na tisto, kar nosimo na telesu, še posebej na kakšne torbice in čevlje, in pozabimo na tiste 'kose' telesa, ki so pod obleko".

V mesecu oktobru pri Onkološkem inštitutu svetujejo, da se ženske redno udeležijo presejalne mamografije v okviru presejalnega programa za raka dojk Dora in da se redno samoopazujejo. Če opazijo kakršnekoli spremembe, naj se obrnejo na svojega osebnega zdravnika ali ginekologa, ki jih bo po strokovni presoji napotil na pregled v center za bolezni dojk.

V Sloveniji državni presejalni program Dora po rezultatih sodi med najuspešnejše evropske presejalne programe za raka dojk. V program so vključene ženske med 50. in 69. letom starosti, ki jih vsaki dve leti v okviru programa povabijo na mamografijo.