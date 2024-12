Skriti dolenjski biser s toplo vodo

Bi se v teh mrzlih dneh kopali na prostem in ob tem prisluhnili pojočim slapovom? Verjetno ne najbolj mikavna ideja, a verjemite, ni tako slaba. Ljudi voda na primer zdravi, pomlajuje ali pa celo ogreje, tudi pozimi. In za to ni treba na Islandijo. In enega takšnih termalnih vrelcev smo obiskali tudi mi. Sredi dolenjskih planjav, nedaleč od Šmarjeških Toplic, je topla voda ujeta v majhen skalnat bazen, v katerem se je moč kopati tudi pozimi. Ta skriti dolenjski biser, ki ga še ni dosegel masovni turizem, naj bi zdravil menda žensko nečimrnost, no ali pa jo vzpodbujal, vračal mladost, pa tudi zdravje.