Skriti dragulj severne Slovenije: luksuzne počitnice pod gozdnimi krošnjami

Od mirnega okolja za sprostitev do popolne lokacije za raznolike aktivnosti na prostem –Falkensteiner Premium Camping Lake Blagus ob istoimenskem jezeru Blaguš na severu Slovenije je pravi biser za vse, ki si želijo prijetnih počitnic stran od vsakdanjega vrveža turističnih krajev. Kamp ponuja 49 parcel za počitniške prikolice z vrhunsko infrastrukturo in 20 klimatiziranih mobilnih hišk. Štiri hiške so večje, družinske, in nudijo vrhunsko udobje z zasebnimi kopalnicami, posebnost kampa pa je 16 zastekljenih hišk ob jezeru, ki so harmonično umeščene v gozd. Gostje imajo občutek, kot da spijo pod zvezdnim nebom, a z udobjem hotelske sobe.

Prebuditi se zjutraj ob čudovitem razgledu na jezero in zelenje je resnično posebno doživetje. Le nekaj korakov stran je vse, kar gostje potrebujejo za udobno bivanje: sanitarije, sodobne tuš kabine s pogledom na gozd (od zunaj vas seveda nihče ne vidi, vi pa med prhanjem uživate v edinstvenem razgledu!), pralni stroji in še ena posebnost – gozdna savna. Pri zasnovi tega premium kampa so se pri Falkensteinerju še posebej osredotočili na ohranjanje naravnega okolja, zato so uporabljali izključno obnovljive gradbene materiale – les, slamo in glino – kar lepo zaokrožuje to ekološko zgodbo in zagotavlja popolno ravnovesje toplote in vlage. Bivanje v kampu je tako prijetno v vseh vremenskih razmerah.