Pred prodajo alkohola po starosti vprašali le tretjino deklet

Alkohol, tobak in nikotin so mladoletnim še vedno zelo dostopni in po njih pogosto posegajo, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. V nedavno opravljenih skritih nakupih so prodajalci pred prodajo tobačnih izdelkov po starosti vprašali le dobro polovico deklet, pred prodajo alkohola pa približno tretjino. Lažji dostop do pijače pa mladim nemalokrat omogočijo odrasli s svojim nekritičnim odnosom do alkohola, kar tretjina 15-letnikov je prvič pila že pri 13. letih ali še prej.