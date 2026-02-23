Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Pred prodajo alkohola po starosti vprašali le tretjino deklet

Ljubljana, 23. 02. 2026 19.58 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Tjaša Dugulin
Alkohol

Alkohol, tobak in nikotin so mladoletnim še vedno zelo dostopni in po njih pogosto posegajo, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. V nedavno opravljenih skritih nakupih so prodajalci pred prodajo tobačnih izdelkov po starosti vprašali le dobro polovico deklet, pred prodajo alkohola pa približno tretjino. Lažji dostop do pijače pa mladim nemalokrat omogočijo odrasli s svojim nekritičnim odnosom do alkohola, kar tretjina 15-letnikov je prvič pila že pri 13. letih ali še prej.

alkohol tobak nikotin nakupi mladoletni prodaja

Otroška igrišča s preseženo kritično vrednostjo težkih kovin

Kibernetski napad ali upor volivcev pod taktirko domačih spletnih vplivnežev?

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Najlepša dekliška imena z najlepšimi pomeni: nežnost, moč in dar življenja
Izpoved starejše gospe: 'Hčerka, ki sem ji dala vse, ni niti enkrat poklicala'
Izpoved starejše gospe: 'Hčerka, ki sem ji dala vse, ni niti enkrat poklicala'
Ko se otrok duši: sekunde so ključne
Ko se otrok duši: sekunde so ključne
10 preprostih načinov, kako biti boljši starš
10 preprostih načinov, kako biti boljši starš
zadovoljna
Portal
Ločujeta se po malo več kot treh letih zakona
Iz največjih sovražnic v sostanovalki! Tega po Kmetiji ni pričakoval nihče
Iz največjih sovražnic v sostanovalki! Tega po Kmetiji ni pričakoval nihče
Vplivnica in mama dveh otrok je umrla v 27. letu starosti
Vplivnica in mama dveh otrok je umrla v 27. letu starosti
Tedenski horoskop: Biki bodo potrpežljivi, kozorogi čutijo odgovornost
Tedenski horoskop: Biki bodo potrpežljivi, kozorogi čutijo odgovornost
vizita
Portal
Zakaj vas sladkor naredi še bolj lačne
Študentka hudo zbolela zaradi skrite plesni v stanovanju
Študentka hudo zbolela zaradi skrite plesni v stanovanju
To je ena preprosta navada, ki lahko spremeni vašo prebavo čez noč
To je ena preprosta navada, ki lahko spremeni vašo prebavo čez noč
Rak debelega črevesa in danke narašča med mladimi
Rak debelega črevesa in danke narašča med mladimi
cekin
Portal
Škandal: Zakaj so morali davkoplačevalci kriti razkošje princa Andrewa?
Kdo kupuje luksuzne nepremične v Sloveniji?
Kdo kupuje luksuzne nepremične v Sloveniji?
Ženska iz Nottinghama pomotoma "postala bogatejša od Muska"
Ženska iz Nottinghama pomotoma "postala bogatejša od Muska"
Koliko denarja prinese olimpijska medalja slovenskim športnikom
Koliko denarja prinese olimpijska medalja slovenskim športnikom
moskisvet
Portal
Vročo golfistko Trump povabil na igrišče
Se počutite, kot da vam za opravke vsak dan zmanjkuje časa?
Se počutite, kot da vam za opravke vsak dan zmanjkuje časa?
5 napitkov, ki pomagajo pri prehladu
5 napitkov, ki pomagajo pri prehladu
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
dominvrt
Portal
V Mariboru še vedno opozorilo zaradi nevarnosti lomljenja vej in drevja
Turški van: Redka mačka, ki obožuje vodo
Turški van: Redka mačka, ki obožuje vodo
Je vaša kuhinjska posoda nevarna? 10 jasnih znakov, da jo morate takoj zamenjati
Je vaša kuhinjska posoda nevarna? 10 jasnih znakov, da jo morate takoj zamenjati
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
okusno
Portal
Tedenski jedilnik: 7 hitrih kosil za vsak dan v tednu
Velika napaka, ki jo pogosto delamo pri hujšanju
Velika napaka, ki jo pogosto delamo pri hujšanju
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
voyo
Portal
Ježek Sonic 2
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543