Skriti primanjkljaj sodobnega človeka: Zakaj vaše telo nujno potrebuje več Omega-3?

Se pogosto soočate s pomanjkanjem energije, slabšo koncentracijo ali občutkom napetosti? Mnogi za to upravičeno okrivijo hiter življenjski tempo in vsakodnevni stres. Vendar pa na naše počutje in raven energije pogosto vpliva tudi tisto, kar vnesemo v telo – oziroma tisto, česar v naši prehrani primanjkuje. En od ključnih gradnikov, ki jih sodobni človek pogosto spregleda, so maščobne kisline Omega-3.

Zakaj so Omega-3 maščobne kisline tako pomembne?

Omega-3 maščobne kisline sodijo med esencialna hranila. To pomeni, da jih naše telo ne more proizvesti samo, zato jih moramo v zadostni količini vnesti z uravnoteženo prehrano. O njihovi pomembnosti pričajo tudi uradno potrjene zdravstvene trditve Evropske agencije za varnost hrane (EFSA): - DHK (dokosaheksaenojska kislina) ima vlogo pri delovanju možganov in ohranjanju vida (koristni učinek se doseže z dnevnim vnosom 250 mg DHK). - EPK (eikozapentaenojska kislina) in DHK imata vlogo pri delovanju srca (koristni učinek se doseže z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK). Ko telesu dolgoročno primanjkuje ključnih hranil, se to lahko pozna na našem splošnem počutju, zamegljenih mislih, delovni storilnosti in slabši regeneracije po vsakodnevnih naporih.

Zakaj običajna prehrana pogosto ne zadošča?

Čeprav veliko ljudi misli, da s prehrano zaužijejo dovolj Omega 3, to pogosto ne drži. Tudi če redno uživamo morske ribe, alge in oreške to ne pomeni, da je ravnovesje maščobnih kislin v našem telesu res nujno optimalno. Pogosto je največja težava razmerje med omega 6 in Omega 3. Ker zahodnjaška prehrana temelji na visoko obdelani hrani, rafiniranih rastlinskih oljih in mesu industrijsko vzrejene živine, vnesemo znatno več maščob omega-6 kot Omega-3. Porušeno razmerje med njimi pa lahko negativno vpliva na naravno ravnovesje v telesu.

Kako preveriti ravnovesje v telesu?

Namesto ugibanja o tem, ali z vnosom hrane dosegate optimalne ravni, je odgovor mogoče pridobiti z analizo maščobnih kislin v krvi. Gre za preprosto in zanesljivo metodo, ki jo lahko opravite v izbranih laboratorijih ali kar v udobju svojega doma z NORSAN Analizo maščobnih kislin z le nekaj kapljicami krvi s prsta. Natančna laboratorijska analiza preveri sestavo maščobnih kislin v celičnih mehanizmih (v stenah rdečih krvničk) ter vam poda tako imenovani Omega-3 indeks. Rezultati vam ponudijo jasen in direktni vpogled v vaše biokemično stanje ter vam pomagajo razumeti, kako učinkovito je vaše trenutno prehranjevanje.

Hitro preverjanje: Uporabite hiter Omega-3 kalkulator Če želite dobiti prvi hiter vpogled v svoje razmerje omega6:Omega-3 lahko uporabite interaktivni Omega-3 kalkulator . Z odgovori na nekaj preprostih vprašanj o vaših prehranskih navadah boste takoj prejeli informativno oceno vašega Omega-3 indeksa ter usmeritve, kako izboljšati ali ohraniti vrednosti.

Omega 3 FOTO: Arhiv ponudnika

Prilagajanje prehrane in izbira kakovostnih virov

Na podlagi rezultatov analize lahko zavestno prilagodite svoj jedilnik ali pa se odločite za dodajanje visokokakovostnih prehranskih dopolnil. Pri izbiri Omega-3 olj strokovnjaki poudarjajo pomembnost kakovosti, svežine in naravne oblike olja.

Med priznanimi ponudniki izstopajo naravni Omega-3 izdelki znamke Norsan , ki zagotavljajo visoko raven čistosti, naravno sestavo in visok delež EPK ter DHK. Njihova ribja in veganska olja iz alg vsebujejo primarno sestavo maščobnih kislin, ki jih telo enostavno prepozna in lahko v celoti uporabi. Na voljo so v tekoči obliki olja, praktičnih kapsulah in okusnih želejih za otroke vseh starosti. Razumevanje lastnega telesa in prehranskih potreb je eden najbolj odgovornih korakov k dolgoročnemu dobremu počutju. Zato vprašanje ni le ali potrebujemo Omega 3, temveč ali vemo, kako jih naše telo dejansko uporablja.