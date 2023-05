Skriti očem javnosti, a za delo Policije nepogrešljivi

Policijski pogajalci in kriminalisti mobilnih kriminalističnih oddelkov praznujejo 30-letnico delovanja. Obe enoti imata v Slovenski policiji pomembno mesto, a zaradi narave dela nista pod žarometi in ne žanjeta aplavzov, čeprav bi si vsakič, ko v ekstremnih situacijah rešita življenje ali kako drugače posredujeta, zaslužili prav to. Prvo pogajanje, v katero so se vključili policijski pogajalci, je bilo leta 1993 in je trajalo kar tri dni, v zadnjih 15 letih pa so uspešno posredovali v več kot 250 primerih. Medtem mobilni kriminalistični oddelki vsak dan bijejo pomembne bitke pri zmanjševanju najhujših oblik kriminala v državi.

Potreba po ustanovitvi področja policijskega pogajalstva in mobilnih kriminalističnih oddelkov se je pojavila sočasno. Analize dogajanj po svetu v začetku 90. let in dogodki v naši neposredni bližini so nakazovali na povečanje in spreminjanje oblik kriminalitete. Po vzoru tujih policij je zato tudi Slovenska policija začela vzpostavljati nekatere nove načine dela. Tako sta nastali tudi ti dve, po vsebini in nalogah različni, a za Slovensko policijo enako nepogrešljivi področji. - Policija

Naloge pogajalcev in kriminalistov mobilnih kriminalističnih oddelkov se med seboj precej razlikujejo, prav tako znanje in veščine, ki so potrebne za delo. Njihove kompetence pa se srečajo in dopolnjujejo ravno v najzahtevnejših dogodkih, kot so ugrabitve, situacije s talci, strelske situacije ipd., ko je na kocko postavljenih veliko življenj, so ob 30-letnici delovanja obeh enot, ki so jo s slovesnostjo obeležili v Vadbenem centru Gotenica, zapisali na Policiji. Pot obeh enot se je začela v začetku 90. let prejšnjega stoletja in sovpada z nastankom samostojne države in Slovenske policije. Prvo pogajanje, v katero so se vključili policijski pogajalci, je bilo leta 1993 na nekdanjem mejnem prehodu Fernetiči. "Mnogi med vami se boste še spomnili te zahtevne in težavne situacije, ko je tuji državljan, opasan z eksplozivom, zahteval, da se kaznujejo krivci za vojno na Balkanu. Pogajanja so trajala kar tri dni, a krizno stanje se je srečno in uspešno rešilo," je v Gotenici dejal minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. V tem obdobju so bile oblikovane in so tudi že operativno delovale skupine za nadzor prostora v Celju, Ljubljani in Mariboru. Kasneje so se preimenovale v mobilne kriminalistične skupine, leta 2004 pa so se preoblikovale in preimenovale v mobilne kriminalistične oddelke, kot jih tudi poznamo danes.

icon-expand V Vadbenem centru Gotenica so v sredo s slovesnostjo obeležili 30 let obstoja in delovanja policijskih pogajalcev in kriminalistov mobilnih kriminalističnih oddelkov. FOTO: Policija

Tvegani postopki, kakršne vidimo le v akcijskih filmih Slovenska policija je s policijskimi pogajalci dobila nov pristop k reševanju najtežjih kriznih dogodkov. Pogajanja so bila postavljena pred uporabo sile in orožja, da bi s čim manj škode in žrtvami uspešno rešili najbolj rizične dogodke, kot so ugrabitve, zajetja talcev ali objektov, izsiljevanja, grožnje z ubojem, samomorom ipd. V zadnjih 15 letih, odkar se beležijo poročila o aktiviranjih, so pogajalci uspešno posredovali v več kot 250 primerih. Število aktiviranj te enote, ki deluje na sklic, je vsako leto zelo različno, kar kaže, da na nastanek kriznih dogodkov vplivajo tako individualne kot širše družbene okoliščine. Obravnavane situacije pa so vse bolj kompleksne, zahtevne in nevarne, pravijo na Policiji.

Mobilni kriminalistični oddelki na drugi strani delujejo kot redne enote, ki se zelo neposredno in vsakodnevno spopadajo z dobro organiziranimi kriminalnimi združbami. Kot uigrana, taktično usposobljena in močna enota operativcev so kriminalisti teh oddelkov neprecenljiva podpora kriminalističnemu preiskovanju. Z zbiranjem informacij, izvajanjem prikritih preiskovalnih oblik dela in operativnimi posredovanji vsak dan bijejo pomembne bitke pri zmanjševanju najhujših oblik kriminala v državi, naj gre za prepovedane droge, orožje, naročene umore ali trgovino z ljudmi. Njihova nepogrešljivost najbolj pride do izraza pri večjih in kompleksnejših aktivnostih, v katerih sodeluje več enot Policije in kjer izvajajo najzahtevnejše, visoko tvegane postopke, kot jih sicer vidimo le v akcijskih filmih. Obe enoti imata v Slovenski policiji pomembno mesto, posledično pa tudi močno podporo tako vodstva Policije kot ministrstva – sistemsko in finančno. "Zavedam se namreč, da so znanje, veščine in uspešnost vašega dela zelo odvisni od usposabljanj ter kakovostne in sodobne opreme. Tu imate mojo polno podporo kot ministra za notranje zadeve in imate tudi moje osebno globoko spoštovanje," je še dodal Poklukar.

icon-expand Zbrane sta nagovorila tudi minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in v. d. generalnega direktorja Policije Senad Jušić. FOTO: Policija

Tragedija v Srbiji: 'Iluzorno in nevarno bi bilo živeti v prepričanju, da se kaj takega pri nas ne more zgoditi' Da 30-letnico policijskih pogajalcev in mobilnih kriminalističnih oddelkov žal obeležujejo tudi pod vtisom nedavnih tragičnih dogodkov v Srbiji in se je tragedija zaradi neposredne bližine in povezanosti med državami v regiji dotaknila tudi nas, pa je dejal v. d. generalnega direktorja Policije Senad Jušić. "V Slovenski policiji smo takoj odreagirali, posodobili ocene tveganj in uvedli dodatne preventive aktivnosti. Tako pogajalci kot kriminalisti mobilnih kriminalističnih oddelkov pa se že nekaj let intenzivno usposabljajo tudi za primere pojava aktivnega strelca in so visoko usposobljeni za tovrstne krizne situacije. Za Slovenijo sicer radi rečemo, da je ena najvarnejših držav na svetu. A iluzorno in v resnici zelo nevarno bi bilo živeti v prepričanju, da se kaj takega pri nas ne more zgoditi," je opozoril. Ko gre za vprašanje varnosti, so državne meje zgolj iluzija – nobena država ni imuna na širša dogajanja po svetu, je še dodal Jušić. "Brez lažne skromnosti pa lahko rečem, da tako kriminalisti mobilnih kriminalističnih oddelkov kot pogajalci dobro nevtralizirate negativne vplive, ki bi lahko poslabšali varnost v Sloveniji. V 30 letih ste svojo stroko razvili do vrhunskosti in se danes suvereno postavljate ob bok kolegom sorodnih policijskih enot veliko večjih držav. Zahvala za to gre tudi številnim nekdanjih pripadnikom, ki so tlakovali to pot. Vem, da ste pogosto izpostavljeni nevarnosti, tudi grožnjam in poskusom maščevanja storilcev. Veliko govorimo o pripadnosti in predanosti skrbi za varnost ljudi. A odkrito je treba priznati, da so le redki pripravljeni sprejeti tako visoko poklicno tveganje, četudi gre za plemenit cilj." Izrazil je globoko spoštovanje do dela obeh enot in se zahvalil vsem, ki zavestno prevzemajo to tveganje, da bi zaščitili druge.

icon-expand Potreba po ustanovitvi področja policijskega pogajalstva in mobilnih kriminalističnih oddelkov se je pojavila sočasno. FOTO: Policija

'Enoti, ki ne žanjeta aplavzov, a bi si to zaslužili' O pomembnosti obeh enot v celovitem sistemu Policije je spregovoril tudi namestnik direktorja Uprave kriminalistične policije Mitja Jager. Opomnil je, da so bili mobilni kriminalistični oddelki ustanovljeni zaradi boja zoper naraščajočo kriminaliteto in zaradi operativnih potreb kriminalistične policije. "Vseh 30 let z jekleno voljo in nadpovprečno delovno zagnanostjo in pripadnostjo dokazujete operativne sposobnosti slovenske kriminalistične policije. S ponosom lahko izjavim, da v Sloveniji ni kriminalnega žarišča ali urbanega okolja, kjer pripadnice in pripadniki mobilnih kriminalističnih oddelkov ne bi izvajali svojih zakonitih nalog. Vsi mobilni kriminalistični oddelki v notranji in zunanji javnosti uživajo in krepijo ugled, pri čemer je najbolj zgovoren izrazit interes policistov za delo v teh oddelkih, ki z leti še narašča," je dejal. Članice in člani pogajalskih skupin pa so glas pomiritve v napetih situacijah, je izpostavil. "Vajeni najtežjih scenarijev poosebljate izkušene operativce, ki rešujejo življenja. Ko osebe zaidejo v navidezno brezizhodne situacije, ponudite roko podpore in glas razuma. Leta reševanj kompleksnih scenarijev so vas utrdila do te mere, da tudi znotraj Policije uživate najvišjo mero zaupanja in spoštovanja." Po besedah Jagra enoti zaradi svoje konspirativne narave dela nista pod žarometi, ne žanjeta aplavzov, čeprav bi si vsakič, ko v ekstremnih situacijah rešita življenje ali kako drugače posredujeta – in takšnih primerov je zelo veliko –, zaslužili prav to. Slovesnosti v Gotenici so se poleg slovenskih policistov in kriminalistov udeležili tudi gostje iz tujine in Slovenske vojske, policijski pogajalci in kriminalisti mobilnih kriminalističnih oddelkov pa so pripravili tudi skupno prikazno vajo.