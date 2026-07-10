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Slovenija

Skriti stroški na bankomatih: tako vas dopustovanje lahko stane več

Ljubljana, 10. 07. 2026 10.58 pred 40 minutami 3 min branja 2

Avtor:
Ne.M.
Bankomat

Med poletnimi dopusti se vse več Slovencev odpravi v tujino. Čeprav na večini turističnih destinacij ponujajo plačilo s kartico, je ponekod gotovina še vedno nepogrešljiva – na tržnicah, v manjših lokalih, na plažah ali pri ponudnikih, ki kartic ne sprejemajo. Ko je zmanjka, je prva rešitev bankomat, kjer pa se lahko skrivajo nepričakovani stroški, opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije.

Na videz preprost dvig gotovine lahko pomeni več evrov dodatnih stroškov, tudi sedem evrov na dvig, v primeru neugodnih menjalnih tečajev pa lahko izgubimo tudi do 14 odstotkov vrednosti dviga, opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. Pred uporabo bankomata se je zato dobro seznaniti z nekaj osnovnimi pravili.

Izbira prave kartice lahko pomeni nižje stroške, navajajo v ZPS: "Pri stroških dviga pomembno vlogo igra kartica, s katero opravljate dvig. Praviloma je najugodnejša debetna kartica osebnega računa, ki jo prejmete ob odprtju transakcijskega računa."

Na višino stroškov vpliva tudi ponudnik kartice. Pri zvezi izpostavljajo, da je pred uporabo kartice neobanke ali drugega ponudnika s sedežem v tujini dobro preveriti cenik in pogoje uporabe, saj se lahko nadomestila za dvige precej razlikujejo od tistih, ki veljajo pri slovenskih bankah.

Niso vsi bankomati enako ugodni

Obenem opozarjajo, da niso vsi bankomati enako ugodni. Najugodnejši so praviloma bankomati bank, medtem ko bankomati neodvisnih ponudnikov pogosto zaračunajo višje oz. dodatno nadomestilo za dvig gotovine, opozarjajo v zvezi. Takšni bankomati so predvsem na letališčih, v turističnih središčih in ob najbolj obiskanih znamenitostih.

Previdnost ni odveč tudi pred potrditvijo dviga – pametno je preveriti, ali bankomat prikazuje dodatne stroške.

Bankomat
Bankomat
FOTO: Shutterstock

Pri pretvorbi valut je treba biti pozoren, če ne dopustujete v državi, kjer ne uporabljajo evra. Tam lahko pogosto naletite na dve vrsti stroškov, opozarjajo v zvezi. "Prvi je doplačilo za dvig, ki ga zaračuna lastnik bankomata. V posameznih državah lahko znaša tudi sedem evrov ali več za en sam dvig. Drugi strošek je dinamična pretvorba valut," so zapisali.

V nekaterih državah je mogoče gotovino dvigniti tudi ob plačilu nakupa v trgovini, na to možnost običajno opozori prodajno osebje, a pametno je pred storitvijo preveriti, ali so z njo povezani dodatni stroški.

Poskrbite za varnost

Zveza potrošnikov Slovenije svetuje, da zaradi varnosti uporabljate bankomate na dobro osvetljenih in varnih lokacijah. Če je bankomat v prostoru, do katerega dostopate s kartico, za odpiranje vrat nikoli ne vnašajte PIN-številke. "Če opazite nenavadne naprave, poškodbe ali sumljive osebe v bližini bankomata, dviga ne opravite in o tem obvestite lokalno policijo, v mobilni ali spletni banki izkoristite možnosti začasne blokade in omejitve uporabe vaše kartice, nastavitve limitov in obvestil o transakcijah, s katerimi lahko hitro preprečite morebitne zlorabe," so še zapisali v zvezi.

"Že nekaj preprostih odločitev – izbira prave kartice, uporaba ustreznega bankomata in zavrnitev dinamične pretvorbe valut – lahko pri vsakem dvigu prihrani tudi več kot sedem evrov. Naj bodo vaše počitnice čim bolj brezskrbne – tako pri plačevanju s kartico kot pri dvigu gotovine," so še zapisali v ZPS.

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KOMENTARJI2

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kot_otrok
10. 07. 2026 11.59
Pri pretvorbi valut, v katerih državah še ni valuta EUR in plačujete s kartico, vedno določite, da se plača v lokalni valuti.
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0 0
Dunce
10. 07. 2026 11.57
Zakaj ne pišete o skritih napadih ogroženih, o požigih, o vsakodnevnem nasilju nad starejšimi, so lahke tarče, zakaj ne pišete o ogroženih bankomatih s strani nedotakljivih ogroženih. Provizije, doplačila niso OK, pa tudi vsakodnevni napadi, nasilje ne. V tujini sem bil med dopustom ob par evrov zaradi dviga, doma med tem pa ob par tisoč zaradi nedotakljivih.
Odgovori
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