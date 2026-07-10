Skriti stroški na bankomatih: tako vas dopustovanje lahko stane več

Na videz preprost dvig gotovine lahko pomeni več evrov dodatnih stroškov, tudi sedem evrov na dvig, v primeru neugodnih menjalnih tečajev pa lahko izgubimo tudi do 14 odstotkov vrednosti dviga, opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. Pred uporabo bankomata se je zato dobro seznaniti z nekaj osnovnimi pravili. Izbira prave kartice lahko pomeni nižje stroške, navajajo v ZPS: "Pri stroških dviga pomembno vlogo igra kartica, s katero opravljate dvig. Praviloma je najugodnejša debetna kartica osebnega računa, ki jo prejmete ob odprtju transakcijskega računa." Na višino stroškov vpliva tudi ponudnik kartice. Pri zvezi izpostavljajo, da je pred uporabo kartice neobanke ali drugega ponudnika s sedežem v tujini dobro preveriti cenik in pogoje uporabe, saj se lahko nadomestila za dvige precej razlikujejo od tistih, ki veljajo pri slovenskih bankah.

Niso vsi bankomati enako ugodni

Obenem opozarjajo, da niso vsi bankomati enako ugodni. Najugodnejši so praviloma bankomati bank, medtem ko bankomati neodvisnih ponudnikov pogosto zaračunajo višje oz. dodatno nadomestilo za dvig gotovine, opozarjajo v zvezi. Takšni bankomati so predvsem na letališčih, v turističnih središčih in ob najbolj obiskanih znamenitostih. Previdnost ni odveč tudi pred potrditvijo dviga – pametno je preveriti, ali bankomat prikazuje dodatne stroške.

Bankomat FOTO: Shutterstock

Pri pretvorbi valut je treba biti pozoren, če ne dopustujete v državi, kjer ne uporabljajo evra. Tam lahko pogosto naletite na dve vrsti stroškov, opozarjajo v zvezi. "Prvi je doplačilo za dvig, ki ga zaračuna lastnik bankomata. V posameznih državah lahko znaša tudi sedem evrov ali več za en sam dvig. Drugi strošek je dinamična pretvorba valut," so zapisali. V nekaterih državah je mogoče gotovino dvigniti tudi ob plačilu nakupa v trgovini, na to možnost običajno opozori prodajno osebje, a pametno je pred storitvijo preveriti, ali so z njo povezani dodatni stroški.

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