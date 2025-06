Skrito brezdomstvo: brez doma tudi vedno več mladih

Skriti so, ne vidimo jih, pa čeprav so brez doma. To je oblika brezdomstva, ki je vse bolj pogosta, tudi na naših ulicah. V mednarodni raziskavi je v Ljubljani sodelovalo 426 oseb, od tega je bila tretjina žensk, čeprav pri nas še vedno prevladujejo moški. Povečuje se tudi število mladih, ki zaradi različnih razlogov pristanejo na cesti oziroma ostanejo brez doma.