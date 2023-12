Skrito za štirimi stenami, nevidno javnosti: 'Edine priče so včasih le otroci'

Nasilje v družini je ena najbolj perečih družinskih in partnerskih tem, ki pogosto ostaja skrita zunanjemu svetu. Nasilneži prihajajo iz vseh družbenih okolij, nasilje pa največkrat prijavijo žrtve same, ko spoznajo, da ne zmorejo več živeti v odnosu, v katerem je nasilje zažrto v vse pore njihovega življenja, je bilo slišati na mednarodnem strokovnem posvetu o obravnavi nasilja v družini v organizaciji uprave kriminalistične policije. "Z vstopom Policije v družino se pot k rešitvi šele začne," je izpostavil.

Ob koncu mednarodnih dni boja proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini, ki smo jih obeležili med 25. novembrom in 10. decembrom, so na ministrstvu za notranje zadeve pripravili mednarodni strokovni posvet o obravnavi nasilja v družini. Osrednje teme posveta, ki so se ga udeležili tudi gostje iz Španije in Hrvaške, so ukrepi za zaščito žrtev nasilja v družini, primerjava zakonodajnih ureditev med posameznimi državami ter pomen supervizije in ostalih možnosti pomoči strokovnjakom, ki se pri svojem delu srečujejo z obravnavo nasilja v družini.

Udeležence posveta je uvodoma pozdravila državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve Tina Heferle, ki je izpostavila, da se večina nasilja še vedno skriva za štirimi stenami. "Do nasilja v družini prihaja v domačem okolju, kjer naj bi se vsakdo počutil varno, a obenem je tudi skrito pred očmi javnosti in ga zato včasih težko prepoznamo. Dogaja se, da so edine priče nasilja v družini otroci, ki imajo zaradi nasilnih dejanj enega ali obeh staršev lahko hude in tudi dolgotrajne posledice," je poudarila. Nasilje v družini pa ni zgolj težava posamezne družine, ampak družbe kot celote, je dodala Heferlejeva. Reševanje te problematike zato zahteva tvorno sodelovanje različnih deležnikov, od strokovnjakov s področja nasilja v družini, zakonodajalca, Policije, centrov za socialno delo, šolstva, zdravstva in pravosodja, je naštela. 'Z vstopom Policije v družino se pot k rešitvi šele začne' Namestnik generalnega direktorja Policije Robert Ferenc je izpostavil vlogo Policije pri pomoči žrtvam nasilja v družini, ob čemer pa je poudaril, da so policisti le začasni rešitelj, ko gre za problematiko reševanja nasilja v družini. "Z vstopom Policije v družino se pot k rešitvi šele začne," je izpostavil. Na Policiji ugotavljajo, da za pomoč običajno zaprosijo žrtve same, ko spoznajo, da ne zmorejo več živeti v odnosu, v katerem je nasilje zažrto v vse pore žrtvinega življenja. Pogosto pa Policijo opozorijo tudi prijatelji, znanci ali sosedje žrtve, ki postanejo pozorni na nasilno situacijo in v imenu žrtve pokličejo pomoč, je dodal Ferenc.

"V praksi žrtve največkrat same prijavijo nasilje, to pa storijo takrat, ko so najbolj ogrožene ali ko so ogroženi njihovi otroci. Takrat je zelo pomembno, da smo vsi akterji na voljo in da v tistem trenutku nudimo potrebno pomoč in oporo, ki jo žrtev potrebuje," je v izjavi za javnost poudarila višja kriminalistična inšpektorica, specialistka z oddelka za mladoletniško kriminaliteto v Upravi kriminalistične Policije Bojana Kračan.

