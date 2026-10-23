Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Skrivanje plač: sindikati zahtevajo transparentnost in poštena merila

Ljubljana, 23. 10. 2026 10.18 pred 1 uro 3 min branja 17

Avtor:
STA D.L.
Denar

Slovenija kljub roku, ki se je iztekel 7. junija, še ni prenesla direktive EU o preglednosti plačil, so opozorili v sindikalni konfederaciji KS 90. "Če mora delavec skrivati svojo plačo, medtem ko se od njega zahteva popolna preglednost njegove učinkovitosti, potem je nekaj hudo narobe z razumevanjem poštenega delovnega razmerja," so zapisali.

Denar
Denar
FOTO: AP

V Konfederaciji sindikatov 90 (KS 90) Slovenije so spomnili, da bodo morali kandidati za zaposlitev skladno z direktivo pravočasno dobiti informacijo o začetni plači oziroma plačnem razponu, zaposleni bodo imeli pravico do informacij o povprečnih plačah za primerljivo delo, delodajalci pa bodo morali zagotavljati preglednejša in objektivna merila vrednotenja dela.

Namen teh pravil ni razkrivanje osebnih plač posameznih sodelavcev, temveč preprečevanje neupravičenih razlik in diskriminacije, je poudaril predsednik KS 90 Damjan Volf.

"V EU ženske še vedno v povprečju zaslužijo 11,1 odstotka manj na uro kot moški, kar opozarja na širše strukturne neenakosti, povezane tudi z vrednotenjem poklicev, možnostmi napredovanja in razporeditvijo skrbstvenega dela. Toda pravičnost pri plačilu ne sme biti samo vprašanje spola, temveč tudi vprašanje preglednega vrednotenja dela, poštenih dodatkov, napredovanj in odpravljanja neupravičenih razlik med zaposlenimi," je utemeljil.

Delavec, ki opravlja zahtevno in odgovorno delo, mora po njegovih besedah razumeti, kako je njegova plača določena in zakaj se razlikuje od plačila za primerljivo delo.

V KS 90 razumejo, da morajo biti pravila sorazmerna in izvedljiva, a opozarjajo, da spoštovanje delavskih pravic ni birokratska ovira, temveč temelj odgovornega gospodarstva. Če podjetje zna do zadnjega centa izračunati stroške materiala, energije, logistike in ustvarjenega dobička, mora znati tudi pojasniti, po kakšnih merilih vrednoti delo ljudi, ki ta dobiček ustvarjajo, je izpostavil predsednik KS 90.

"Preglednost ne pomeni, da morajo imeti vsi enako plačo, temveč da morajo biti razlike utemeljene z objektivnimi in preverljivimi merili. Pravičnost ne pomeni, da vsi dobijo enako, temveč da nihče ni prikrajšan zaradi meril, ki jih ne pozna, ne razume ali jih ne more izpodbijati," je pristavil.

V KS 90 v tej luči od ministrstva gospodarstvo, delo in šport zahtevajo jasno časovnico prenosa evropske direktive, njeno vsebinsko obravnavo v okviru Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) in enakovredno sodelovanje reprezentativnih sindikatov pri oblikovanju zakonskih rešitev.

Zahtevajo pregledna merila za določanje plač in napredovanj, učinkovito pravno varstvo pred diskriminacijo, dostop zaposlenih do zakonsko predvidenih informacij ter ustrezne sankcije za kršitve.

Če delodajalec lahko spremlja vsako minuto delavčevega dela, mora biti tudi delavcu omogočeno razumeti, kako je njegovo delo ovrednoteno, je izpostavil Volf. "Ne moremo graditi sodobnega gospodarstva na zastarelem razumevanju, da so plače nekaj, o čemer se odloča za zaprtimi vrati, zaposleni pa naj bodo zadovoljni že s tem, da imajo delo," je pristavil.

Direktiva je v veljavi od leta 2023. Ministrstvo za delo je pod ministrom Luko Mescem osnutek zakona pripravilo in poslalo v obravnavo na ESS, a se ta usklajevanja niso zaključila. Posebej kritični so bili delodajalci, ki so nasprotovali obvezni javni objavi začetnega plačila ali plačnega razpona v oglasu, saj da gre za poseg v poslovno politiko in pogajalski položaj ter nadstandard glede na direktivo. Ostro so zavrnili tudi predpisano podrobno razvrščanje delovnih mest z uteževanjem meril, saj da tudi to presega zahteve direktive. Obregnili so se še ob predvideno poročanje ministrstvu za delo.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
KS 90 preglednost plač evropska direktiva delovni odnosi sindikat

Sekcijskega merjenja hitrosti letos verjetno še ne bo

24ur.com Neenako plačilo za enako delo: kaj prinaša direktiva o preglednosti plačil?
24ur.com Bodo morali delodajalci kmalu javno razkriti plače, ki jih ponujajo?
Cekin.si Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
24ur.com Napetost na Pošti Slovenije: sindikalistu grozi odpoved
24ur.com Vlada in visokošolski sindikat podpisala stavkovni sporazum
24ur.com Delodajalci: 7,5-odstotni dvig nas katapultira na sam vrh v EU
24ur.com Kaj prinaša novela Zakona o delovnih razmerjih?
Priporoča
  • Kotanyi vrtiljak 1
  • Kotanyi vrtiljak 2
  • Kotanyi vrtiljak 3
  • Kotanyi vrtiljak 4
  • Kotanyi vrtiljak 5
  • Kotanyi vrtiljak 6
  • Kotanyi vrtiljak 7
KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sir Oliver
23. 10. 2026 11.47
Brez sindikatov bi nas delodajalci že zdavnaj poje. ali.
Odgovori
0 0
Verus
23. 10. 2026 11.45
to, da plač ne razkriva je pametno! V nasprotnem primeru boste videli kakšen kaos bo šele, ko bo nesposoben želel isto plačo ko sposoben. Že zdaj imamo genije za 1600 NETO in popolne b3bc3 za 1250.
Odgovori
-1
0 1
Mirk
23. 10. 2026 11.37
Ne vem zakaj delodajalce tolk mucijo sindikalne place, ki so financirane iz clanarin. Poglejte raj kaj dela Gospodarska zbornica z vasim dnarjem.
Odgovori
+2
4 2
Mirk
23. 10. 2026 11.35
Le zakaj so nasi delodajalci tako proti temu, ce pa so to sami postenjaki.
Odgovori
+3
5 2
metaloh
23. 10. 2026 11.22
Sindikati zopet mešajo d. Naj se raje držijo osnovnih meril sindikalizma...Nobena panoga v tujini ne razglaša, koliko plačajo delavcu...Je samo podana osnova...to pa je tudi pri nas..Vse ostalo vodi samo v špekulacije in pretiravanja.
Odgovori
-2
4 6
Samo navijač
23. 10. 2026 11.18
Živimo v demokraciji. Placo hocem v Bitcoinu.
Odgovori
-4
0 4
biggbrader
23. 10. 2026 11.13
Še malo "resničnega" heca iz primorskih koncev. Za najdražje "predvolilne karte" od Robija in od Alenke, ki sta se peljala od Kopra do Divače, je Država plačala 357.000,00 € po osebi oz. na karto. Ali je Gsp. Sukić kaj zgrožena ?
Odgovori
-1
5 6
biggbrader
23. 10. 2026 11.08
Kolikor mi je znano, plače v Sloveniji skriva samo sindikalni establishment ? Štrukl in njegovi podložniki.
Odgovori
+2
7 5
Nebodijetreba
23. 10. 2026 11.00
O sinočnji Tarči pa nič?
Odgovori
+1
5 4
Nebodijetreba
23. 10. 2026 10.57
Sindikalni voditelji si naj odmerijo plače, ki si jih zaslužijo (znižajo vsaj za polovico)! Svoje sedanje pa naj dajo pošteno na vpogled. Pa vprašajo se naj, kaj so delali zadnja 4 leta, razen podpirali levo vlado. Je Rončevič Štruklju kar v redu povedal. Folk pa še kar plačuje članarino ...
Odgovori
+3
8 5
kovanec
23. 10. 2026 10.37
Res je, sindikalisti naj dajo plače na vpogled, da se vidi kdo nas brani in za kaj.
Odgovori
+4
8 4
Slovener
23. 10. 2026 10.29
Najprej naj se za zgled postavijo pred ogledalo glavni sindikalisti !
Odgovori
+5
8 3
Bbcc12
23. 10. 2026 10.32
Ne skrivajo svojih dohodkov kot počne sindikat delodajalcev.
Odgovori
-1
5 6
Bbcc12
23. 10. 2026 10.27
Še dobro da so sindikati. Vsaj malo reda prinesejo v delovni razmerje.
Odgovori
-2
5 7
biggbrader
23. 10. 2026 11.10
Oni imajo red samo v svojih debelih denarnicah.
Odgovori
-3
2 5
bibaleze
Portal
Spremljali smo jo v MasterChefu, zdaj je razkrila veselo novico
Preden se je dotaknil njenega trebuha, jo je vprašal za dovoljenje
Preden se je dotaknil njenega trebuha, jo je vprašal za dovoljenje
Nekdanji tekmovalec Kmetije pokazal svojo malo družino
Nekdanji tekmovalec Kmetije pokazal svojo malo družino
Odraščali so v senci slavnega brata, za zaprtimi vrati pa se je dogajalo marsikaj
Odraščali so v senci slavnega brata, za zaprtimi vrati pa se je dogajalo marsikaj
zadovoljna
Portal
Znova dokazala, zakaj velja za eno najbolje oblečenih žensk na svetu
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, dvojčki so odprti za nova poznanstva
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, dvojčki so odprti za nova poznanstva
Po treh propadlih zakonih spet pred oltar: "Tokrat je drugače"
Po treh propadlih zakonih spet pred oltar: "Tokrat je drugače"
To Italijani počnejo skoraj vsak večer
To Italijani počnejo skoraj vsak večer
vizita
Portal
Holesterol ne prihaja le od kebabov in burgerjev: zdravnik razkriva, katera hrana je slaba za jetra
Kdaj kilogrami postanejo zdravstveno tveganje? Odgovor ni tako preprost
Kdaj kilogrami postanejo zdravstveno tveganje? Odgovor ni tako preprost
Spanje lahko razkriva tveganje za srčna obolenja do 10 let vnaprej
Spanje lahko razkriva tveganje za srčna obolenja do 10 let vnaprej
Umetnost dostojnega staranja na Japonskem se ne skriva le v prehrani
Umetnost dostojnega staranja na Japonskem se ne skriva le v prehrani
cekin
Portal
5.000 ljudi bo ostalo brez službe. Banka pravi, da jih nadomešča umetna inteligenca
Kdaj v pokoj? V začetku leta 2027 ali konec letošnjega leta?
Kdaj v pokoj? V začetku leta 2027 ali konec letošnjega leta?
EU pritisnila na velikane pijač: to bo novo na plastenkah
EU pritisnila na velikane pijač: to bo novo na plastenkah
Pripravite se na dodatne stroške
Pripravite se na dodatne stroške
moskisvet
Portal
Hollywood izgubil še eno legendo: spomin na igralca, ki je zaznamoval Top Gun
Premik ure ni nedolžen: Tako vpliva na vaše možgane, spanec in počutje
Premik ure ni nedolžen: Tako vpliva na vaše možgane, spanec in počutje
William ima nov razlog, da Harryju ne zaupa: Novi udarec, ki poglablja razkol
William ima nov razlog, da Harryju ne zaupa: Novi udarec, ki poglablja razkol
Je Hollywood ubil filmsko zvezdo – ali pa smo jo ubili mi, ko smo nehali hoditi v kino?
Je Hollywood ubil filmsko zvezdo – ali pa smo jo ubili mi, ko smo nehali hoditi v kino?
dominvrt
Portal
Napaka, ki lahko trajno poškoduje nagrobnik
Trik, ki orhidejo prebudi bolj kot katero koli gnojilo
Trik, ki orhidejo prebudi bolj kot katero koli gnojilo
Kaj storiti, če se netopirji naselijo na vašem podstrešju?
Kaj storiti, če se netopirji naselijo na vašem podstrešju?
Sesalnik ne vleče več kot nekoč? Krivec je pogosto ena stvar, na katero skoraj vsi pozabimo
Sesalnik ne vleče več kot nekoč? Krivec je pogosto ena stvar, na katero skoraj vsi pozabimo
okusno
Portal
Tekmovalkin nepričakovani odhod spremenil nadaljnji potek MasterChefa
Pozabite na klasične krompirjeve priloge: tako pripravljen krompir bo zvezda kosila
Pozabite na klasične krompirjeve priloge: tako pripravljen krompir bo zvezda kosila
Hitra sladica za noč čarovnic, ki očara na prvi pogled: čokoladno pecivo z duhci
Hitra sladica za noč čarovnic, ki očara na prvi pogled: čokoladno pecivo z duhci
Ta preprost trik lahko popolnoma spremeni okus vašega kosila
Ta preprost trik lahko popolnoma spremeni okus vašega kosila
voyo
Portal
Pikapolona in Črni maček
Zaton vitezov
Zaton vitezov
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Survivor: Avstralija
Survivor: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022