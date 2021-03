Moje delo je skrbno čuvati skrivni recept za Cockto, to je moja stvar

Alenko Bučuk Dreu Cockta spremlja že 39 let. Vsak dan vstane ob štirih zjutraj in se iz Ljubljane odpravi v Rogaško Slatino. Vso kariero se je s Cockto selila, prilagodila se je vsem sistemom in načinom dela ter nikoli ni obupala. Pravi, da nič ni težko, če verjameš v izdelek, ki te spremlja skoraj vse življenje. Tako kot Alenko Cockta spremlja in s svojo drugačnostjo navdušuje številne generacije.

Ste že od samega začetka vedeli, da je to vaše poslanstvo?

Ko začneš delati kot mladi tehnolog, seveda nimaš predstave, kaj točno boš počel v karieri. Imaš sicer želje in vizijo, ki pa so po navadi daleč od realnosti. Na začetku svoje karierne poti sem se želela ukvarjati z vinom, z enologijo, zgodilo pa se tako, da sem začela delo na Cockti. Z leti, ko sem se z njo tudi selila na različne lokacije, sem se začela zavedati, da mi je usojena. Tako se rada pošalim in pravim, da je Cockta pijača naše mladosti in tudi moje starosti.