Skrivnost gospodinje, zaradi katere slaščičarji ostajajo brez dela.Takole lahko naredite sladice, ki jim nihče ne more reči ne!

ŠALA DNEVA Arhiv

Sodnik reče obdolžencu: ''Prosim pojasnite, kaj se je zgodilo tistega dne, ko so vas prijeli v lekarni.''

Obdolženec pojasni: ''Takole je bilo: Tistega večernega dne je bila poledica na pločniku. Spodrsnilo mi je in pri tem sem padel in z glavo razbil izložbo lekarne. Ker me je bolela glava, sem vstopil v lekarno in vzel tab¬lete proti glavobolu. Ker pri sebi nisem imel denarja, sem odprl blagajno, da bi v njej pustil listek s svojim naslovom. In takrat so se pripeljali policisti in me prijeli kot zločinca.''