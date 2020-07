Skrivnost gospodinje, zaradi katere slaščičarji ostajajo brez dela.Takole lahko naredite sladice, ki jim nihče ne more reči ne!

Slaščice so umetnost, kar kažejo Martinine slaščice, ki postajajo vse bolj priljubljene in iskane. Ta ustvarjalna gospodinja iz Ljubljane je odkrila zanimiv način, kako narediti pravo umetniško sladico na edinstven način, s katerim uspešno zasluži za preživetje.

icon-expand Cookie Pro FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Njene ustvarjalne sladice krasijo mize rojstnih dni, obletnic in drugih praznovanj in redno sprožajo izbruh veselja pri vseh gostih. Zdaj lahko tudi vi, tako kot Martina, pripravite ustvarjalne sladice, ne da bi odšteli bogastvo za njihov idealen izgled. Njena skrivnost, ki profesionalnim slaščičarjem odžira posel, je v edinstvenem setu za rezanje, oblikovanje sladic in okraskov iz fondantov ter risanje različnih okrasov.

icon-expand Cookie Pro FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Postanite pravi mojster in brez napak izdelajte sladice in okraske v nekaj minutah! Martina je postala znana po svojih sladicah, zato jo mnogi dobesedno imenujejo umetnica. Ko pogledate njene torte, jasno vidite, da je resnično velemojster, ko gre za izdelavo zanimivih sladic. Vendar pa, kot pravi, zasluga za to pripada edinstvenemu slaščičarskemu priboru, ki ga je nedavno odkrila. To je edinstven set CookiePro: "Ta 47-delni set za rezanje in oblikovanje mi je pomagal, da sem iz ljubiteljske čez noč postala vrhunska slaščičarka in z lahkoto delam čudeže v kuhinji. Z njim je izdelava tort in okraskov postala 5-krat lažja, hitrejša, zabavnejša, pa tudi bolj profesionalna. Presrečna sem, da lahko zdaj moje unikatne torte in okraski popestrijo jedilne mize ob rojstnih dnevih, obletnicah, dekliških in prazničnih večerjah ter družinskih zabavah." Martinin primer kaže, da CookiePro omogoča, da svoje ideje preneseš v resničnost, vse to tudi brez predhodnih izkušenj!

icon-expand Cookie Pro FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Dvignite svoje spretnosti okraševanja na višjo raven in naredite mini umetnine! Ustvarjalni komplet CookiePro s svojimi edinstvenimi nastavki za rože, liste in metulje je nepogrešljiv element Martinine kuhinje, brez katerega ne mine dan. Ta set lahko zdaj postane tudi vaša desna roka in vam pomaga izboljšati veščine in tehnike izdelave sladic. Zahvaljujoč temu setu boste lahko v samo nekaj minutah sami naredili popolne sladice brez napake, nervoze in uničenih sestavin. To še ni vse: Poleg tega, da lahko izdelujete sladice in piškote različnih oblik, so nastavki, ki so na voljo v setu CookiePro, primerni tudi za izdelovanje okraskov iz fondanta. Z njimi lahko v nekaj preprostih potezah roke naredite popolne okraske! S temi okraski lahko okrasite torte, biskvite, mafine ali druge sladice.

icon-expand Cookie Pro FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Izjemno kakovosten večdelni komplet je lahko vaš za polovico cene! Celoten set z vsemi nastavki je izdelan iz najkakovostnejše eko plastike, ki se uporablja v prehrambeni industriji za zagotovitev enostavne in pravilne izdelave, ne da bi to vplivalo na obliko in okus sladic in samih okraskov. Zahvaljujoč temu lahko vaše slavnostne mize zdaj izgledajo tako popolne kot tiste, na katere ste bili doslej ljubosumni na družbenih omrežjih. Kako priti do tega fantastičnega seta? Seta CookiePro ni mogoče najti v običajnih trgovinah. Ta revolucionarni slaščičarski pribor je na voljo izključno na spletu. Naročite ga lahko na njegovi uradni strani. V dogovoru z distributerjem smo uspeli zagotoviti poseben 50-% popust za vse bralce portala 24ur.com. Zgrabite si enega zase in popestrite svojo mizo s čudovito izdelanimi sladicami, ki bodo mnoge pustile brez diha.

icon-expand Cookie Pro FOTO: PR/Arhiv ponudnika

OPOMBA: Popust je časovno omejen in traja do polnoči oziroma do razprodaje zalog. Zato pohitite, saj je na zalogi le še nekaj kosov, ki se topijo z veliko hitrostjo. Naročite svoj CookiePro takoj in sladice spremenite v mini umetniška dela, pri katerih se bo cedila slina! Dodatek Recept za najokusnejše ingverjeve piškote Sestavine: - 200 gramov moke - pecilni prašek - 1 čajna žlička ingverja v prahu - 1 čajna žlička začimb medenjakov - 100 gramov masla - 75 gramov rjavega sladkorja - 25 gramov belega sladkorja - 45 gramov mleka

icon-expand Cookie Pro FOTO: PR/Arhiv ponudnika