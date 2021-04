Skrivnost je razkrita: To je najboljše varčevanje za pokojnino!

V FINANČNI HIŠI, kjer so specializirani za pokojninsko svetovanje mladim, predlagajo da se najprej ozremo po svojem premoženju, pogledamo koliko imamo prihrankov, denarja in likvidnih naložb, s pomočjo katerih bomo črpali mesečne prihodke na svoja stara leta. Kaj smo doslej ustvarili za boljši jutri? Če nimamo dovolj prihrankov, je potrebno nekaj narediti.

Kaj želim povedati? Da je to prihodnost vseh nas. Od nas samih je odvisno kaj bomo danes storili za svojo prihodnost. Jo bomo prepustili negotovosti? Jo bomo načrtovali? Z dobrim načrtom svoje pokojnine ne bomo životarili na stara leta, ampak si lahko zagotovimo dostojno življenje. Ne bo nam treba delati kot to mora marsikateri upokojenec danes. Če pa ne želimo delati do smrti, moramo danes investirati.”

In napoči dan, petnajsti v mesecu: 15. v mesecu ni več nakazila na našem bančnem računu v višini 2.000 EUR ali pa 1.500 EUR, kot smo ga pač vajeni zadnjih 40 let, ampak je ta “plača” čudežno kar za polovico nižja.

“Torej odpotujmo v 30 let oddaljeno prihodnost. Predstavljajte si, da se danes piše leto 2051 in se ta mesec upokojimo.

Edina razlika je ta, da je Mojca pričela z varčevanjem pri svojem 25. letu starosti, Marko pa je z varčevanjem odlašal in začel varčevati šele čez 10 let, ko je dopolnil 35 let.

Marko in Mojca sta stara 25 let in oba varčujeta mesečni znesek 100 EUR. Oba izbereta enako naložbeno varčevanje s 6 % letno donosnostjo.

- Ne želimo delati do smrti in ne želimo biti odvisni od države.

Mlade so povprašali, zakaj varčujejo za svojo prihodnost in njihovi odgovori so tu:

Mojca, ki se takoj odloči:

- Mojca varčuje od 25. leta naprej in varčuje zgolj 10 let.

- Pri 35. letu prekine z varčevanjem, vplačala je 12.000 EUR svojega denarja in privarčevani znesek skupaj z obrestmi v višini 16.326 EUR pusti na svojem naložbenem računu.

- Pri svojih 65. letih Mojca preveri svoje stanje na svojem računu in ugotovi, da je prihranila 97.925,65 EUR. Ta znesek bo lahko namenila za svojo mesečno rentno izplačevanje. Tako bo mesečno prejemala 624 EUR rente do svojega 90. leta starosti.

Marko, ki odlaša 10 let:

- Marko odlaša z varčevanjem 10 let in prične šele pri svojem 35. letu starosti in varčuje 30 let po 100 EUR. Vplača 36.000 EUR svojega denarja. Po 30 letih mesečnega varčevanja prihrani isti znesek kakor Mojca.

Primer jasno prikazuje, da je potrebnih veliko manj vplačil, če pričnete varčevati 10 let prej. Čeprav po 10 letih prekinete z varčevanjem in do tedaj privarčevana sredstva pustite plemenititi naprej, boste v 10 letih privarčevali isti znesek kot nekdo drug, ko bo pričel z varčevanjem 10 let kasneje in bo moral za isti znesek vplačevati 30 let. Vplačal bo 36.000 EUR svojega denarja, vi pa 12.000 EUR.

Donosno naložbeno varčevanje prinaša nadpovprečno visoke donose.

Ko se odločate za rentno varčevanje, je pomembno, da si zagotovite JAMSTVO rente in ne le zajamčenega kapitala, ki ga nudijo vsa življenjska zavarovanja, naložbena zavarovanja in pokojninski stebri.

Po raziskavah FINANČNE HIŠE ugotavljamo, da so potrošniki nemalokrat zavedeni, ko sklenejo življenjsko ali pokojninsko varčevanje, da si bodo na ta način zagotovili tudi zajamčeno pokojnino. Izračun pokojnine oz. rente je zgolj informativne narave in ni zajamčen. To pomeni, da bodo dejanski zneski znani šele takrat čez 20 let, ko boste koristili pokojnino iz svojih varčevanj. Na tak način varčevanja si zagotovijte le zajamčeni kapital, s katerim si bodo nekega dne tudi kupili rento. Cena te rente danes ni znana in ne more biti znana zaradi tablic smrtnosti. Dejstvo je, da se življenjska doba podaljšuje, s tem pa se slabšajo pogoji nakupa rente. Ali ste vedeli, da se je renta od leta 1987 za moške znižala za 45,9%, za ženske pa 32,3%?

Zato tale ZAJAMČENA RENTA predstavlja resnično prednost, saj tudi v prihodnje pričakujemo podaljševanje življenjske dobe. Zajamčena renta je edini produkt, ki ponuja točno znano višino rente, ki se bo izplačevala čez npr. 20 let.

To obročno varčevanje vam tudi edino v Sloveniji omogoča neobdavčeno rento in dosmrtno izplačevanje. Poleg tega je renta tudi dedovana. Doživljenjska renta bo neobdavčena, saj se bo na koncu varčevanja način izplačevanje samo spremenil v obročno dosmrtno in se ne bo odpiral nov račun s takojšnjim izplačevanjem rente, ki s seboj prinese tudi obdavčitev prihrankov.

Za pokojnino lahko varčujete tudi v donosnem naložbenenem varčevanju, ki vam nudi isto zajamčeno rento in neobdavčeno doživljenjsko izplačevanje prihrankov.

Po analizah FINANČNE HIŠE je ena najboljših naložbenih polic prav gotovo to naložbeno varčevanje , ki vlaga v svetovno najbolj priznane in največje delniške sklade na svetu.

